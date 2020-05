De pastoors ontdekken het waterpistool

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: nieuwe kerktaferelen.

In het nieuwe normaal gebeuren gekke dingen, hoor. Op de kleine foto ziet u priester Timothy R. Pelc van de St. Ambrose-parochie in Detroit. Met Pasen organiseerde hij een drive-through-kerkdienst en gebruikte hij een waterpistool om de parochianen in hun auto’s met wijwater te zegenen. Pelc was daarbij ter bescherming voorzien van een spatscherm, een mondkapje, handschoenen en natuurlijk de Bijbel. De 70-jarige priester had van tevoren aan een bevriende ic-arts gevraagd of het allemaal wel veilig was, las ik op de website van de New York Post. ‘Dit is niet alleen veilig’, had de arts geantwoord, ‘het is ook nog leuk.’ En zo geschiedde.

De foto’s van de zegening hadden eerst alleen op de Facebook-pagina van de kerkgemeenschap gestaan. Pas toen ze op Twitter opdoken, half mei, namen ze een vlucht. Dat kwam niet in de laatste plaats doordat ze daar steeds vaker werden gecombineerd met twee andere foto’s, eveneens afkomstig uit het nieuwe normaal van het Amerikaanse kerkelijk leven. Daarop waren twee pastoors te zien die ook het waterpistool hanteerden tijdens hun werkzaamheden, deze keer om baby’s te dopen. Een van die foto’s, de leukste of, zo je wil, de verontrustendste, staat hierboven.

Hier houdt vader Kyle Nielsen uit Minnesota zijn twee maanden oude zoon Wesley James met gestrekte armen voor zich uit. Moeder Mary staat er lachend naast, speaking words of wisdom ongetwijfeld. Op veilige afstand staat de plaatselijke geestelijke (kon geen naam vinden) met een supersoaker. Hij kijkt alsof hij eindelijk de agressieve kat van de buren in het vizier heeft. De arme Wesley James, die als een bijziend geestverschijninkje in de lucht hangt, krijgt straks de volle laag.

Priester Timothy R. Pelc uit Detroit zegent kerkgangers tijdens een drive-through-kerkdienst. Beeld Jim West / Imageselect

Geintje. De foto werd in scène gezet, bleek achteraf, net als de andere doopfoto uit Tennessee. Zo gek is het nieuwe normaal nu dus ook weer niet. Ik had het natuurlijk kunnen weten door goed naar de foto te kijken: zou je een pastoor vragen om je kind met een supersoaker te behoeden voor het kwaad, dan ging je echt niet zo vlak voor de dure tv en de hifiset staan.

Vanwege de pandemie had de familie Nielsen besloten de kerkelijke inwijding van hun zoon thuis te organiseren. ‘Op de dag van de doop’, vertelde Mary naderhand op de radio, ‘deden we natuurlijk eerst het echte gedeelte en daarna maakten we de foto van de pastoor met het waterpistool. Mijn man hield Wesley zo voor zich uit en zorgde ervoor dat we een goed fotomomentje hadden.’

Een goed fotomomentje. Voor later, bedoelde ze natuurlijk, voor in het plakboek van Wesley, gedoopt ten tijde van corona, weet je nog, en dat meneer pastoor toen – hihihi. Ik denk niet dat ze ook maar één moment rekening hield met Twitter en Twitters liefde, nee: obsessie met dit soort fotomomentjes. Al snel doken de memes op, sommige onschuldig, andere niet zo onschuldig. Plotseling was meneer pastoor met zijn fanatieke grimas voorzien van een afschuwelijk zwart wapen dat hij op het voorhoofd van Wesley hield gericht.

Over sommige fotomomentjes valt nu eenmaal te twisten. Er waren collega’s van priester Pelc (die ook machtig mememateriaal bleek te zijn), die vonden dat hij eerbiediger had moeten omspringen met de heilige gebruiken van de katholieke kerk en niet ‘alsof het een komische sketch betrof voor Saturday Night Live’.

Zelf had ik vooral een beetje medelijden met Vader Humberto Alvarez, een priester in Saltillo, Mexico. Alvarez ontdekte vijf jaar geleden al de aantrekkingskracht van het waterkanon tijdens de wekelijkse mis. Hij begon het te gebruiken nadat zijn gemeenschap was opgeschrikt door een serie dodelijke schietpartijen, als een soort onorthodoxe vorm van therapie. Het hielp.

Dit was natuurlijk een veel mooier verhaal. Maar de wegen van de beeldvorming zijn ondoorgrondelijk en Alvarez’ pionierswerk ging kopje onder in de waan van het nieuwe normaal. Zelfs voor priesters geldt: timing is alles.