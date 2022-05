De pandemie is weg, Zoom is gebleven. Hoe moet Thomas zich nu een normale meneer voelen?

Voor thuiswerkende zzp’ers zoals Thomas is de Zoomsamenleving een hard gelag.

Zoom is hier to blijf, zoveel is duidelijk. Geen enkel ander effect van de pandemie is zo ontzettend een blijvertje. Daarvoor kende ik bellen via een scherm eigenlijk alleen van Amerikaanse series: een vergadertafel vol mannen in pak (plus één vrouw in mantelpakje) die via een reuzenscherm werden toegeblaft door de ceo: ‘I don’t want any excuses, you hear? Now everybody get out – not you Frank!’ (Frank ziet met angstige ogen hoe zijn collega’s opgelucht vertrekken, en blijft angstig achter met het grote scherm). Zoiets. Maar in een land waar je voor koffie met de baas een vliegtuig moet nemen, is het heel logisch.

Ook toen videobellen op de iPhone kwam, werd het alleen serieus gebruikt in Apple-filmpjes: zoete reclames van geliefden die elkaar kusjes toebliezen en oma die live de eerste stapjes van de baby kon zien. Echte mensen namen nog steeds de trein naar het hoofdkantoor voor het bilateraaltje. Als je pech had en bij de Belastingdienst werkte was dat in Groningen, maar zelfs dan was je op tijd thuis voor de gekookte aardappelen.

Toen kwam de lockdown, en ineens hadden we allemaal – maar dan ook allemaal – Zoom. We ontdekten nepachtergrondjes, we touchten onze appearance up, we experimenteerden met stiekem in onze blote konten zoomen. Ook online doorzakken bleek te kunnen. Met onze eigen biervoorraad in onze respectievelijke kantoortjes was het reuze gezellig. Misschien wel leuker dan fysiek uitgaan. Zonder al dat rumoerige volk om ons heen werd het bijna een soort private dining. Aangezien Zoom een privacy-nachtmerrie bleek, bestaat de kans dat iemand mij ooit komt chanteren met mijn dronken Johan Derksen-praat, maar dat zien we dan wel weer.

De pandemie is weg, Zoom is gebleven. Visueel is het is een wapenwedloop geworden: je moet er steeds beter uitzien om mee te kunnen. Wie zijn camera nog steeds niet op ooghoogte heeft (met alle wallen en onderkinnen van dien) komt amateuristisch over. Ook leuke achtergrondjes zijn not done geworden; de lolbroek die zogenaamd op een palmenstrand zit, kan promotie vergeten. Sneue thuiskantoortjes zijn serieuzer, maar wie chic wil doen, zoals mijn belastingmeneer, heeft gewoon een mooi groot schilderij achter zich hangen.

Ook qua licht en geluid kun je niet in 2020 blijven steken. Bijna alle vrouwen die ik ken hebben ringlights – een soort ronde tl-buizen – op hun laptops, zodat ze mooi egaal licht in hun toet krijgen, hetgeen rimpels egaliseert en oogbollen doet glimmen. En wee degene die nog vertrouwt op zijn laptopmicrofoontje; niemand luistert naar de enige die in de Zoom-meting galmt alsof hij in de badkamer zit. Sterker nog, die wordt gemjoet. Merkt hij toch niks van, de ouwe boomer.

Maar voor degenen zoals ik is de Zoomsamenleving een hard gelag. Als thuiswerkende zzp’er sprong ik op elk uitje dat ik kon krijgen. Zodra iemand iets met mij wilde overleggen, trok ik een net pak aan, reed ik in mijn representatieve auto naar diens kantoor, en liep met mijn lege koffertje door de glazen deur naar binnen – net echt allemaal. Ik kletste mee bij het koffiezetapparaat, ik rookte mee bij de entree. Voor even voelde ik me dan een normale meneer, een lid van de samenleving.

Ik werkte namelijk al in mijn blote kont, en ik kan u verzekeren: de meerwaarde daarvan is verrassend klein.