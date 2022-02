De pandemie is voorbij, het huilen van het achtergelaten huisdier niet

Het virus op zijn retour, de coronamaatregelen op de schop, het einde van de pandemie in zicht… Wat is dan dat gehuil dat vanuit het woud klinkt? Hebben we soms ook deze pandemie als een ongewenst huisdier naar het bos gebracht en hem daar achtergelaten? In de hoop dat die de weg naar huis nooit zal terugvinden?

Toegegeven, het is verleidelijk als na jaren van ziekte en ellende hoop gloort aan de horizon niet meer na te denken over de misère en de oorzaken daarvan. Telkens als ik in dezelfde verleiding kom om mezelf dingen wijs te maken over de staat van de wereld, denk ik aan Rudolf Virchow.

Deze grondlegger van de moderne pathologie stond in de 19de eeuw als net afgestudeerde arts oog in oog met de tyfusepidemie die door het toenmalige Opper-Silezië raasde. De briljante arts richtte zich na een studie van het gebied met een monumentaal rapport tot de regering en pleitte daarin sterk voor een serieuze, politieke aanpak van de problemen die ten grondslag lagen aan de epidemie.

Hij concludeerde dat de ziekte was veroorzaakt door ondervoeding onder de arme, Pools sprekende boeren die generaties lang blootstonden aan uitbuiting en repressie door de Duitse adel. Virchow vroeg om verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden van de mensen daar. Toen hij begreep dat zijn woorden bij de machthebbers aan dovemansoren waren gericht, werd hij een activist en ging zelfs een keer met een pistool op de barricades staan.

Bijna twee eeuwen na Virchows manifest voor het dichten van het gat tussen arm en rijk werden ook wij geteisterd door een besmettelijke, dodelijke ziekte. Vanwege de voortdurend reizende mens heeft iedere besmettelijke ziekte tegenwoordig een veel grotere reikwijdte dan in de tijd van Virchow. Daarom is zijn conclusie belangrijker dan ooit. Namelijk, aan de basis van een epidemie en een pandemie ligt voornamelijk sociale ongelijkheid.

Want ook als er een dodelijk virus huishoudt in de wereld, de armen moeten te allen tijde werken. Om op het werk te kunnen verschijnen, moeten ze de drukke treinen en bussen in. Omdat welgestelden eten en goederen aan de deur moeten hebben, halen de armen de bestelling op, gaan het verkeer in en zijn de hele dag in contact met andere mensen. Een paar dagen niet werken, betekent de huur niet kunnen betalen, geen eten kunnen kopen, kapotte schoenen niet kunnen vervangen.

Meer dan ooit hebben we tijdens deze coronajaren gemerkt hoe verschillend de mensen wonen. ‘Blijf thuis’ betekende voor de een de dagen doorkomen in een riant huis met voor- en achtertuin, voor de miljoenen in achterstandswijken kwam het neer op overleven in veel te kleine woningen.

We weten al langer dat de armen een kortere levensverwachting hebben dan de rijken. In een pandemie wordt ook deze kloof tussen arm en rijk groter. Denk aan het extreem hoge aantal coronadoden onder de zwarten in Amerika, aan de Brazilianen die in hun favela’s bij bosjes vielen, aan India, waar op de begraafplaatsen geen plek meer was en de vele slachtoffers van het virus langs de oevers van de rivieren werden begraven.

Je zou bij zo’n hoogst besmettelijke virus als covid-19 denken dat een pandemie een laatste poging van de armen is om een vorm van gelijkheid in ziekte en dood te verwezenlijken. Maar zo werkt het dus niet. Het waren alweer de armen in de krotten, de slecht geïnformeerde migranten in West-Europese steden, de grote massa’s die geen dag inkomsten kunnen missen die de hoogste prijs hebben betaald. In de tijd van Virchow was dat al zo en na zoveel jaren ontwikkeling en beschaving is het niet veel anders.

De coronapandemie is nu zo goed als voorbij. Ik begrijp dat iedereen opgelucht adem wil halen en even rustig achterover wil leunen. Maar misschien moeten we deze keer maar wel kijken naar wat de pandemie ons wilde laten zien.

Het is makkelijker om ongewenste gedachten stiekem ergens achter te laten. Maar in deze tijd van klimaatverandering, droogte, bosbranden en overstromingen zal het huilen van het in het bos achtergelaten huisdier oorverdovend zijn. In een wereld waar de mens kapot is gemaakt door de sociale ongelijkheid en de natuur door de rijken die geen concessies willen doen aan hun aardeslopende levensstijl, wordt het tijd om te luisteren. Het is tijd om te horen wat Virchow schreeuwt op de barricades.

Erdal Balci is schrijver en journalist.