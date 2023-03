De pandemie en Queen’s Gambit leidden tot wachtlijsten voor schaakclubs. Dus waarom stoppen met de schaakrubriek?

Schaken in Amsterdam, zomer 2021. Beeld NurPhoto via Getty Images

De stopzetting van Gert Ligterinks wekelijkse schaakrubriek getuigt van een miskenning van de ongekende populariteit die de schaaksport op dit moment meemaakt en een minachting van de bijzondere traditie die schaakcolumns door de eeuwen hebben gehad.

Dankzij de pandemie en de Netflix-serie The Queen’s Gambit maakte het grootste online schaakplatform Chess.com (nu 125 miljoen leden) de snelste groei mee in zijn bestaan, met een piek van ongeveer 200 duizend nieuwe registraties per dag. In januari van dit jaar had de site binnen een periode van 24 uur meer dan 400 duizend nieuwe registraties. Zoals Het Parool eerder deze maand schreef, is schaken op dit moment mateloos populair bij de jeugd en moeten Amsterdamse clubs met wachtlijsten werken. Dit is ook elders in het land het geval.

De kids zijn vooral geïnspireerd door een recente ontwikkeling binnen het schaken: de ongelooflijk populaire streamers op Twitch en YouTube. De populairste is Levy Rozman ­(Gothamchess) met 3,4 miljoen volgers op YouTube. Ongetwijfeld speelden de recente Nederlandse successen in Wijk aan Zee ook een rol, met overwinningen op het prestigieuze Tata Steel-toernooi van Jorden van Foreest (2021) en Anish Giri (2023).

Een groeiend aantal lezers volgt deze ontwikkelingen op de voet dankzij Ligterink, die al zo’n vier decennia voor de krant schrijft en in een traditie staat die nog veel langer teruggaat.

Peter Doggers, hoofd nieuws chess.com, Weesp

Lichte avond

Ieder halfjaar is het weer raak. Deskundigen buitelen over elkaar heen over de bioritmestoringen die ons worden aangedaan. Zelden hoor ik over de voordelen van de zomertijd. En die zijn er. Misschien niet zozeer op het vlak van energiebesparing, maar zeker maatschappelijk.

Velen genieten van de lange lichte avonden. Of het nou op de sportvelden is, racefiets, terras of tuin. Maar ook zullen velen op een willekeurige dag in juni liever pas om 5 uur door het ochtendlicht worden gewekt dan om 4 uur. Ja, het is een paar dagen wennen, maar dit lijkt mij in de zomer uiteindelijk ons best passende bioritme.

Jeroen Overbeek, Havelte

Overleg

Bewoners van een Utrechtse wijk wilden een speeltuintje maar verzuimden rekening te houden met omwonenden. Voor- en tegenstanders gaven vervolgens de schuld aan de gemeente die het tuintje betaald had. Die stak gedwee de hand in eigen boezem en besteedde duizenden euro’s om de rust in de wijk te laten weerkeren.

Het is Nederland in het klein: mensen die hun zin willen krijgen maar zich niet verplaatsen in mensen die er anders over denken. Als die laatsten protesteren wordt de kwestie over de schutting van de overheid gekieperd en worden ‘Den Haag’, ‘de politici’ en ‘de ambtenaren’ de gezamenlijke boeman.

Overheden zouden wat vaker moeten zeggen ‘kom pas bij ons als je eerst zelf met alle betrokkenen hebt overlegd’.

Peter de Leeuw, Leiden

Rundveestapel

De Nederlandse rundveestapel is in 2022 gegroeid. Misschien moeten we dit als een positieve ontwikkeling beschouwen. Net zoals we volgens de directeur van de KLM juist meer moeten gaan vliegen om de geluidsoverlast rond Schiphol te verminderen, biedt dit wellicht kansen om de stikstofneerslag te verminderen.

Wim van Aken, Alphen aan den Rijn

Krimp Schiphol

We kunnen natuurlijk hopen dat de wet en de democratische afspraken standhouden ten opzichte van het leger advocaten dat de krimp van het aantal vluchten op Schiphol wil tegenhouden. Maar we kunnen natuurlijk ook stoppen met het boeken van vliegreizen.

Als je kennis wil maken met andere culturen, doe dan vrijwilligerswerk bij een asielzoekerscentrum of kook een keer met je buren. En als je dan zo nodig toch naar een ander land wil, ga dan niet een week naar Thailand, maar ga er voor een jaar heen en werk tegen het lokale salaris. Now, there’s a mindchanging experience.

M. van Gaalen, Amsterdam