Lula, een dag nadat bekend werd dat hij opnieuw president wordt. Beeld AFP

Het is een ongelofelijke comeback: minder dan drie jaar geleden zat de Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva nog in de cel, maar na een bittere verkiezingsstrijd wist hij de zittende president Jair Bolsonaro te verslaan, en schalt zijn naam weer door de straten. ‘Ze hebben geprobeerd me te begraven’, zei Lula zondag in zijn overwinningstoespraak, ‘maar hier ben ik!’

Dat is goed nieuws voor Brazilië, want Bolsonaro heeft de afgelopen vier jaar flink aan de poten van de democratie gezaagd. Zo vulde hij zijn regering met militairen en prees hij de dictatuur die Brazilië van 1964 tot 1985 heerste. Hij hakte bovendien constant in op het hooggerechtshof en het electoraal hof, wakkerde angst aan, en probeerde de media de mond te snoeren.

De overwinning van Lula is ook goed nieuws voor de rest van de wereld, want de impact van Bolsonaro’s beleid was tot ver buiten de landsgrenzen te voelen. Zo riep hij de Amazone uit tot wingewest. De ontbossing die hiervan het gevolg is (in vier jaar tijd een gebied zo groot als België), verergert de klimaatverandering.

Draaiboek van Trump

De angst was groot dat Bolsonaro de overwinning van Lula niet zou accepteren. De afgelopen maanden trok hij (volgens het draaiboek van de Amerikaanse oud-president Trump) het Braziliaanse kiesstelsel in twijfel. Hij liet doorschemeren de wapens misschien wel op te pakken als de uitslag ‘oneerlijk’ zou zijn. De spanning werd flink opgevoerd doordat hij zich twee dagen lang in stilzwijgen hulde, maar tot opluchting van velen liet Bolsonaro dinsdag weten zijn nederlaag niet aan te vechten.

Toch is dat niet genoeg om rustig adem te halen en erop te vertrouwen dat alles weer goed komt. De overwinning van Lula is de kleinste in de moderne geschiedenis van Brazilië (nog geen twee procentpunten). Terwijl zijn aanhangers zondag juichten op straat, verbeet bijna de helft van het land zijn woede over de uitslag. Wat hen betreft is het kwaad zelf aan de macht gekomen – een haat die Bolsonaro heeft aangewakkerd. Hierbij had hij de kerk aan zijn zijde die, net als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, niet het belang van naastenliefde benadrukt, maar de angst dat links hun kinderen homoseksualiteit en geslachtsverandering gaat opdringen.

Andere tijd

Bovendien moet Lula zijn beloftes nog waar zien te maken. Toen hij tussen 2003 en 2011 president was, lukte het hem de leefomstandigheden van de armen enorm te verbeteren, en hij zegt dat nu weer te gaan doen. Maar dit is een heel andere tijd. Brazilië heeft een enorme staatsschuld en de hele wereld zucht onder inflatie en recessie. Bovendien wordt het Braziliaanse Congres in meerderheid bevolkt door bondgenoten van Bolsonaro waar Lula mee zal moeten onderhandelen om wetgeving door te voeren.

Zondag beloofde Lula dat hij een president voor ‘iedereen’ zal zijn, maar de uitdagingen zijn groot, en het helen van de wonden zal niet gemakkelijk zijn. Er staat nog veel op het spel.