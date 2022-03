De overname van muziekstreamer Bandcamp door Epic Games biedt kleine artiesten grote mogelijkheden

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Naast muziekstreamers Spotify, YouTube en Apple Music staat Bandcamp wat in de schaduw. Maar niet als het gaat om waardering. Het Amerikaanse Bandcamp, opgericht in 2008 als platform voor onafhankelijke musici en eigenwijze luisteraars, werd onder fanatieke popvolgers de meest geliefde streamingdienst, waar ook nog veel geld de goede kant op stroomde.

De mededeling van vorige week, dat Bandcamp was overgenomen door de gamemaker en uitgever Epic Games, schokte de gemeenschap. Het grote geld had weer eens toegeslagen en ‘ons’ kleine muziekparadijs zou snel worden volgebouwd met kantoortorens. Wat moest dat miljardenbedrijf Epic eigenlijk met de sympathieke muziekstreamer?

Op Bandcamp bieden vaak wat kleinere artiesten hun muziek aan, rechtstreeks bij de volgers. Nieuwe albums zijn een aantal keer gratis te streamen en als een plaat bevalt, kan hij worden aangeschaft in hoogwaardige geluidsbestanden. De fan kan betalen wat hij wil en warme berichten achterlaten voor de band en voor andere volgers, waardoor een hechte popgemeenschap ontstaat.

Artiesten verdienen bij het platform écht iets aan hun werk. Bandcamp krijgt een percentage van 15 procent van alle transacties, de rest gaat naar de artiest. Pure rijkdom, als je kijkt naar wat bands verdienen aan streams op Spotify of Apple Music. Tijdens corona riep de muziekwinkel bovendien de ‘Bandcamp Friday’ in het leven: op vrijdagen zou Bandcamp geen percentage van de verkoop opstrijken. Die actie werd enorm gewaardeerd, door fans en de door de pandemie ploeterende musici.

Volgens ingewijden stond Bandcamp al enige tijd in de verkoop. Maar dat nu juist Epic heeft toegeslagen, is minder zorgwekkend dan je zou denken. Zeker: Epic is een poenige uitgever. De mondiale gamemanie rondom Fortnite maakte het bedrijf groot, en volgens de wat meer toegewijde gamers draait het bij het bedrijf vooral om winst. Er werden miljoenen verdiend aan verslaafde Fortnite-kinderen die iedere week nieuwe ‘skins’ voor hun avatars wilden aanschaffen.

Maar in Fortnite gebeurden ook mooie dingen. Tijdens de pandemie kwamen de makers op het idee grote popsterren op te laten treden in de virtuele gamewereld. De rapper Travis Scott gaf bijvoorbeeld een verbluffende show als avatar, waar de gamers met hun dansende poppetje bij konden zijn. Daarna volgden nog vele optredens, Epic leek echt iets in werking te zetten.

Het bedrijf wil gaming en popmuziek aan elkaar verbinden en dat is natuurlijk volstrekt logisch. Want games zitten vol met muziek, denk aan de radiostations in Grand Theft Auto, of iconische muziekgames als Guitar Hero. Of aan de soundtracks vol opwindende nieuwe muziek in álle racegames.

Met de aankoop van Bandcamp lijkt Epic de muziek nog dichter bij de gamers te willen brengen. Dat biedt mogelijkheden. Als kleine, hardwerkende artiesten via gunstige licentiedeals met Epic de virtuele gamewereld kunnen betreden, krijgen ze er ineens een compleet nieuw universum aan potentiële fans bij. Voor het idee: de onlinewinkel van Epic heeft 160 miljoen vaste klanten.

Ja, het kapitaal heeft toegeslagen en misschien is de overname van Bandcamp daarom best eng. Maar als de uitgever oprechte muzikale idealen heeft, kan de eigenaarswissel voor kleinere artiesten een zegen zijn. Bovendien zou een overname door Amazon, Google of Spotify de toekomst voor Bandcamp veel onzekerder hebben gemaakt.