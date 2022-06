De overheid moet burgers meer betrekken en beschermen, ook in de jeugdzorg

Ook in de Jeugdzorg overheerst het wantrouwen; ouders zijn onbekwaam totdat zij het tegendeel kunnen bewijzen.

Ouders en kinderen voelen zich ‘onvoldoende gehoord’, zo constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag in haar onderzoek naar de praktijk van uithuisplaatsingen. Daarmee legt de inspectie een hardnekkige probleem in de Jeugdzorg bloot: er wordt te veel óver kinderen en gezinnen gesproken en te weinig mét.

Het systeem van Jeugdbescherming stoelt – ondanks de beste bedoelingen van individuele hulpverleners – op wantrouwen: eenmaal in ‘de molen’ zijn ouders onbekwaam tot zij het tegendeel kunnen bewijzen. In de toeslagenaffaire hebben we kunnen zien wat de maatschappelijke gevolgen zijn als de bewijslast wordt omgedraaid in een systeem van geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Levens van onschuldige burgers werden verwoest, met verlies van huis, baan, partner of kind, omdat zij niet tijdig de gelegenheid kregen om hun zijde van het verhaal te vertellen.

‘Ouders hebben vanaf het eerste contact het gevoel dat ze op 3-0-achterstand staan’, zo constateerde ook het Nederlandse Jeugdinstituut eerder deze maand. De Inspectie spreekt van een ‘black box’ als het gaat om de besluitvorming over de uithuisplaatsing. Nog kwalijker is dat de intransparante beslissingen gebaseerd zijn op onvolledige dossiers en langs elkaar werkende hulpverleners, die moeite blijken te hebben met het onderscheid tussen feiten en meningen.

Het mag duidelijk zijn dat de jeugdzorg veel te versnipperd is en bovendien te zeer verschraald door jarenlange bezuinigingen en personeelsgebrek. Het kan bijna niet anders dan dat beslissingen onzorgvuldig of gehaast worden genomen. Dat is voor alle betrokkenen frustrerend, maar vooral natuurlijk voor de kinderen en ouders van kinderen die ten onrechte uit huis zijn geplaatst en vervolgens van de regen in de drup belanden. De pleeggezinnen en woonvormen waar kinderen vervolgens heen worden gebracht, kampen namelijk ook met capaciteitsproblemen. Kinderen krijgen zo niet de zorg en bescherming die ze nodig hebben en kunnen levenslang worden getraumatiseerd.

Het roer moet dus echt om. De focus moet komen te liggen op integrale gezinszorg, waarbij tijdig kan worden ingegrepen om ouders te helpen met de diverse problemen die de zorg voor hun kinderen in de weg staan. Die preventieve aanpak vraagt om nu om extra middelen, maar levert de samenleving op de langere termijn veel meer op.