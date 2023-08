De overheid mag zich kennelijk alleen bemoeien met flitsbezorging, als het de ceo goed uitkomt

Een filiaal van Flitsbezorger Flink aan de Nassaukade in Amsterdam. Beeld ANP

In het interview met Robin Kiesler, directeur van flitsbezorger Flink wordt een merkwaardige tegenstrijdigheid geëtaleerd. Flink is een voorbeeld van neoliberaal denken, waarin het maximaliseren van individuele vrijheid en winst en de minimalisatie van overheidsbemoeienis centraal staat.

Op zich zou dat niet problematisch zijn, als dat streven naar die individuele vrijheid gepaard ging met oog voor andermans vrijheden en belangen. Kiesler ziet het echter niet als zijn taak, maar als taak voor de overheid om daarover goede afwegingen te maken.

Welnu, een service die geen enkel belang dient anders dan het belang van de investeerders, maar wel belangen schaadt (omwonenden, verkeersveiligheid, druk op de arbeidsmarkt) zou per definitie aan banden gelegd moeten worden. Zoals gelukkig in de grote steden ook gebeurt. Maar dat is volgens Kiesler ook weer niet de bedoeling: ‘De oplossing daarvoor kan toch niet zijn dat we die mogelijkheden (van moderne technologieën) beperken met regelgeving?’

Zo schaart Flink zich in het rijtje ondernemers die duidelijkheid en perspectief willen van een overheid die ze verafschuwen. En die deze overheid vervolgens steeds meer zullen gaan verafschuwen, omdat de gevraagde duidelijkheid niet overeenkomt met de voor hen wenselijke duidelijkheid.

Jan-Willem Meertens, Nieuwkoop

Kamerleden elders

Een stoet Kamerleden, onder wie PvdA-­prominent Henk Nijboer en nu D66-strateeg Sjoerd Sjoerdsma, ­verlaat zonder duidelijke reden het ­Binnenhof. Maar waarschijnlijk niet voorgoed. Na de vakantie zal blijken dat een politicus uit Twente al lang aan de boom van goed en kwaad heeft geschud, en ze opraapt als rijpe vruchten voor Lijst Omtzigt. En niet geheel onverwacht maakt ook Renske Leijten haar comeback. Het motto van de Lijst: hoop doet leven.

Alfons Lammers, Otterlo

Zedige stranden

Prima dat mensen die graag naakt recreëren daar voldoende gelegen­heid voor hebben. Maurits Wester­beek hekelt het ‘taboe op naaktheid met alle daaraan verbonden voor­oordelen’. Maar dat er ­‘(n)iets mis is met naaktheid’ is ook een voor­oordeel. Ieder kiest zijn eigen waarden. Omdat de open­­bare ruimte voor iedereen is, zou het mooi zijn als er ook stranden en par­ken werden aangewezen waar gezinnen kunnen recreëren zonder confrontatie met andermans (half, driekwart of geheel) blote lijf. Ze zouden zedenstranden genoemd kunnen worden.

Mira de Vries, Amstelveen

Kernwapens

Chris Holman suggereert in zijn ingezonden brief dat de dreiging van kernwapens een Derde Wereldoorlog voorkomt. Hij stelt dat Rusland nooit had durven invallen als Oekraïne nog kernwapens had gehad. Ongetwijfeld waar, maar als Rusland geen kernwapens had gehad, zou het net zo goed nooit hebben durven invallen.

Met conventionele wapens alleen maakt Rusland geen schijn van kans tegen het Westen (waar Oekraïne zich in toenemende mate toe rekent). Dus van een wereldoorlog zoals in de jaren veertig zou geen sprake zijn. Waarschijnlijker is dat de VS Poetin al jaren daarvoor met een gewelddadige coup gewipt zouden hebben om een VS-­vriendelijke regering te installeren. Over de historische rol van kernwapens in het ‘koud’ houden van de Koude Oorlog, zijn genoeg boeken volgeschreven zonder consensus te bereiken. Feit blijft dat we de hele wereldbeschaving vaarwel kunnen zeggen als het een keer goed misgaat. Dat lijkt me reden genoeg om te streven naar een kernwapenvrije wereld.

Bart Immerzeel, Oslo, Noorwegen

Demissionair klimaat

Het is godgeklaagd dat bewindslieden nu in dit demissionaire kabinet met de handen over elkaar gaan zitten, namens partijen die over een half jaar, na eindeloze onderhandelingen, weer zullen roepen dat er voortvarend aan de energietransitie gewerkt gaat worden. Je gooit een onderneming ook niet anderhalf jaar dicht, omdat het even niet klikt in de hogere echelons. Het is nú tijd om aan te pakken. Dus laat de vakministers hun werk doen.

Jan Riesthuis, Culemborg

Brusselse wetten

Mark van Ostaijen constateert in zijn column dat Den Haag over steeds minder onderwerpen wat te zeggen heeft en dat grote problemen alleen in Brussel kunnen worden opgelost. Daarom verbaast het mij dat hij zo weinig aandacht besteedt aan een van zijn oplossingen: radicaal andere keuzes maken.

Europese wetgeving staat boven de nationale. De Nederlandse regering en het parlement kunnen met een simpele meerderheid akkoord gaan met Brusselse wetgeving. Maar om een Europese richtlijn te veranderen moet de Europese Commissie een voorstel indienen. Daar moet niet alleen de Europese Raad mee instemmen, met een unaniem besluit van 27 ministers uit 27 landen. Het moet ook een absolute meerderheid behalen in het Europees Parlement, bestaande uit meer dan 100 partijen uit 27 landen. Van de 805 personen die hierover beslissen, kon de Nederlandse burger maar op 29 stemmen.

We moeten stoppen zo gemakkelijk wetten aan te nemen, die daarna zo moeilijk te veranderen zijn. Ja, dat remt het Europese project. Maar het voorkomt ook het soort probleem waar Van Ostaijen over schrijft.

Timo Eekhoudt, Ockelbo, Zweden

Wurggreep

In het artikel over AI in de medische wereld afgelopen woensdag wordt AI geroemd om de kwaliteitsverbetering en efficiency die het teweegbrengt. Zo zouden er meer gevallen van borstkanker kunnen worden opgespoord. Reden om niet te implementeren is dat men AI nog niet vertrouwt in het nemen van beslissingen. Begrijpelijk. Echter, tussen mensen onderling zijn er ook verschillen in beoordelingen.

In 2016 besprak ik dit probleem met het hoofd digitale pathologie van een academisch ziekenhuis. Ik was ceo van een AI-bedrijf met ervaring in de beoordeling van fouten in staalplaten. Ook staalinspecteurs hadden eerst geen vertrouwen in AI. We bedachten het volgende: we laten inspecteurs gewoon hun werk doen. Zij beoordelen primair de afbeelden. Maar daarna controleert AI de afbeeldingen nog een keer, en stuurt twijfelgevallen door naar een specialist. Die velt een eindoordeel. Alleen maar winnaars: gemiste gevallen worden gedetecteerd, inspecteurs leren van fouten, de kwaliteit wordt verhoogd en het AI-systeem wordt verbeterd met de verzamelde data.

Dit systeem komt echter zeer moeizaam van de grond in ziekenhuizen, omdat de extra stap kosten met zich meebrengt die niet worden vergoed door verzekeraars. De kosten vallen weliswaar weg tegen de bespaarde therapieën. Maar omdat de besparingen binnen andere afdelingen vallen, worden ze niet aan AI toegekend.

De bestaande financieringsvormen en afrekenmechanismen houden elkaar zo in een wurggreep. Dit is de reden dat de realisering van innovatie in ziekenhuizen voor AI-bedrijven al jaren een worsteling is. Ik ben blij te horen dat ze ondanks alle barrières, toch langzaam succes boeken.

Jörgen Sandig, Amersfoort