De overheid is geen prijsuitreiker – maar moet strenger toezicht houden op scholen

Het is afgelopen met de labels ‘goed’ en ‘excellent’ voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan van Paul van Meenen (D66): de Inspectie van het Onderwijs moet stoppen met het ‘gedifferentieerd toezicht’, waarbij scholen predicaten als ‘goed’ of ‘excellent’ kunnen krijgen. Voortaan gaat het alleen om voldoen aan gestelde ‘deugdelijkheidseisen’.

De VVD-fractie stemde tegen. Met de bekende argumenten: tegen de ‘zesjescultuur’, tegen ‘de middelmaat regeert’. Daarmee sloeg de VVD het advies van de Onderwijsraad van maart 2022, in Essentie van extern toezicht, in de wind. Hun eigen onderwijsminister Dennis Wiersma moet het nu toch uitvoeren.

Op het eerste gezicht is het vreemd: wat is er tegen het stimuleren van ambitie? Uitzonderlijke scholen geven toch een goed voorbeeld? Het belangrijkste antwoord is, zoals de Onderwijsraad ook schrijft: het uitdelen van het label ‘excellent’ heeft niet gewerkt. De prestaties van Nederlandse leerlingen blijven gestaag dalen, op alle leeftijden, zowel bij de topgroep, de middenmoot als de onderkant.

Het gedifferentieerde toezicht was een van de drie onzalige plannen van staatssecretaris Sander Dekker (VVD), naast de rekentoets en de ideeëntrommel in Onderwijs 2032. Het kost veel tijd en energie om de gevolgen van die drie te bestrijden. De openingszin van de brief waarmee Dekker in 2014 het gedifferentieerde toezicht verdedigde, ‘Het Nederlandse onderwijs presteert goed’, klinkt nu cynisch. Ook in 2014 was het een aantoonbare leugen.

Scholen met een beoordeling ‘goed’ konden een aanvraag indienen waarin ze hun voortreffelijkheid, van één afdeling of op één terrein, aantoonden – bijvoorbeeld een unieke methode, aandacht voor burgerschap of inclusie. Een jury beoordeelde de aanvraag. Het ging dus niet om excellentie over de hele linie, of excellente leerprestaties. De animo was niet enorm. Volgens Van Meenen kreeg de helft van de aanvragen het predicaat ‘excellent’ toegekend.

Er waren indertijd mensen die waarschuwden dat het label averechts zou werken, en niet de minsten. De in 2016 overleden onderwijssocioloog Jaap Dronkers wees erop dat de criteria voor ‘excellentie’ volstrekt onduidelijk waren (Trouw, 5-2-2013) Het was een prijsvraag, geen ranking. En: veel goed presterende scholen deden niet mee, scholen die graag meer leerlingen en publiciteit wilden wél. Als de Inspectie, de waakhond voor onderwijskwaliteit, prijzen uitreikt, moeten de criteria bikkelhard en de methode valide zijn.

Jan Jimkes, in 2007 succesvol ‘klokkenluider’ van de onderwijscommissie-Dijsselbloem, voorspelde in de Volkskrant (2-7-2014) feilloos de bureaucratisering, de extra werkdruk en het uitblijven van echte verbetering: ‘Scholen zullen zich krampachtig gaan richten op afvinklijstjes van de Inspectie om een mooie beoordeling te scoren, in plaats van hun energie in eigen schoolbeleid te steken.’

De kwalificatie ‘excellent’ zegt weinig, vindt ook de Onderwijsraad. Die heeft ook een staatsrechtelijk argument ertegen: de overheid dient te oordelen over wettelijke eisen, niet over zaken die de scholen zelf mogen bepalen: de kleur, de pedagogische richting, de franje. Dat klopt. Ik ben groot voorstander van meer verantwoordelijkheid voor de overheid en minder voor schoolbesturen, maar in de huidige constellatie gaat de overheid alleen over de deugdelijkheidseisen.

Maar dáárin moet de Inspectie juist strenger zijn, zegt de Onderwijsraad terecht – en vindt ook minister Wiersma. Nu zijn de normen voor het vereiste niveau boterzacht en afhankelijk van de leerlingenpopulatie. Dat leidt tot lagere verwachtingen van sommige kinderen en lage ambitieniveaus op scholen. Ook vindt de raad dat schoolbestuurders vaker moeten worden aangesproken op de kwaliteit van onderwijs en de leerprestaties. Ieder kind in Nederland moet goed leren lezen, schrijven en rekenen, van een vakkundige leerkracht. Maak die ambitie nou eerst maar eens waar.