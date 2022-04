De oudste politicus van het land is niet herkozen en krijgt geen lintje van haar stad, maar daar gaat het niet om

De oudste actieve politicus van het land kreeg ‘ontslag van de kiezer’, zo noemt ze het zelf. En tot haar teleurstelling zat een lintje of een ander eerbetoon er niet in na achtentwintig jaar stedelijke politiek. Ook goed, dan stelt ze zich over vier jaar weer verkiesbaar. ‘Er zit nog veel vuur hier, hè, desnoods ga ik constant inspreken.’

Schrijf mijn leeftijd maar niet op, zegt Wilhelmina (Wil) van Soest (1936), ‘daar gaat het niet om’. Boegbeeld van de Partij voor de Ouderen in deel- en gemeenteraad en voor Code Oranje in de Provinciale Staten: de laatste stand van een lange politieke en maatschappelijke carrière. Een leven vol vrijwilligerswerk ten bate van mensen die het nodig hebben.

‘En nu ben ik eruit gestemd’. Het was de lage opkomst denkt ze. ‘De mensen zeggen: of ik nou door de hond of de kat wordt gebeten, het maakt niks uit. Dat is gelul, want kiezen geeft de burger macht.’ Bovendien wordt het ouderen niet gemakkelijk gemaakt om te stemmen. ‘Veel hebben geen ID meer. Dat is trouwens iets heel interessants om als onderzoeksjournalist eens in te duiken!’

Wil van Soest, thuis tussen de boeketten. Beeld Toine Heijmans

Uit haar afscheidsspeech: ‘Wij hebben nooit gepraat over de mensen. Wij praten met de mensen.’ Daarna volgde een ovatie en dat was het. ‘Verbijstering om kil afscheid’, kopte de Telegraaf, nooit te moe om het stadsbestuur te nagelen. Net als Wil trouwens – maar dit was raar. ‘Terwijl het lintjes regende tijdens de laatste raadsvergadering, kreeg de grande dame van de raad een bosje tulpen in haar handen geduwd.’

Daar lagen protocollaire redenen aan ten grondslag: ze is nog actief als politicus in de provincie. Maar dat had een ander eerbetoon niet in de weg gestaan, een stadspenning of –speld, daar zijn er vele van. De T.: ‘terwijl ex-raadsleden aan het einde van de ceremonie parmantig met hun koninklijke onderscheiding paradeerden, stond Wil van Soest in een hoekje met lege revers aan een alcoholloze cocktail.’

Een paar dagen later toont ze zich thuis in goed humeur en op volle sterkte, in haar serviceflat barst het van de boeketten, ‘bijna een blommenwinkel’. Een briefje van het zwembad dat ze voor sluiting behoedde, jaren terug alweer, ‘heel lief’. Van mensen waar ze het voor doet: ouderen, woonwagenbewoners, de mensen van Amsterdam Noord dat overspoeld raakt met welvaart. De luxe hoogbouw stuwt zich al op tot haar straat in Tuindorp Oostzaan, en duwt de mensen weg die het niet betalen kunnen.

Ze kwam er 65 jaar geleden wonen. Loopbaan als hoofd huishoudelijke dienst bij Persil, al in 1970 lokaal voorzitter van de ouderenbond. Ze was lid van ouderraden en medezeggenschap, begon een stichting voor reumapatiënten, en een voor thuiszitters – nog steeds een veronachtzaamd probleem. Haar vijf kinderen ‘hebben geen omkijken naar hun moeder want die is de hele dag bezig’.

Tot twintig jaar terug was ze uiteraard van de PvdA, waar ze genoeg kreeg van het ‘konkelfoezen’.

Sinds ouderen zo lang mogelijk thuis moeten wonen, zegt Wil, ‘zitten er echt heel veel te vereenzamen, soms licht dementerend. Ze worden aan hun lot overgelaten’. Vandaar haar idee voor kleinschalige verzorgingshuizen in de studentencomplexen die gebouwd worden, ‘een win-win-situatie’. Daar had de wethouder destijds oren naar, die was van de VVD en is nu staatssecretaris, ‘na zijn vertrek is er niets meer mee gedaan’.

Evengoed regelde ze voor de stad een kinderburgemeester.

Dit was een nare raadsperiode, zegt ze: veel bevoegdheden waren gedelegeerd aan het college, ‘de oppositie werd niet serieus genomen, het was oogkleppen op en oordoppen in: ik kwam nergens doorheen.’ Het is een gemeenteraad met landelijke partijen en aspiraties, ‘de enige lokale is er nu dus uit’. Dit in de grootste stad van het land, ‘waar je toch ook moet opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen’.

Ze werd als lastig gezien. ‘Ik doe aan recht-toe-recht-aan-politiek, zo van: dit is het probleem en ik wil een oplossing’. Ze wilde een integriteitsonderzoek naar een wethouder, diende tegen een ander een motie van wantrouwen in. Dat viel niet goed. Vandaar misschien het uitgebleven eerbetoon.

De politiek is hier toch het terrein van ‘jong en hoogopgeleid’, zegt ze, mensen die graag hogerop willen, kort blijven, waarmee ook het geheugen verdwijnt. Eén keer maakte ze zo’n raadslid uit voor ‘snotneus’. Nouja, met haar leeftijd moet dat kunnen, ‘maar dat vinden die hoogopgeleiden niet leuk’. Moest ze terugnemen van de voorzitter, ‘heb ik niet gedaan’.

Zelf deed ze de leao, als iemand dat nog wat zegt.

De laatste woorden uit haar afscheidsspeech: ‘blijf naar elkaar omkijken’.