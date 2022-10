In de Griekse oudheid werd de burgermaatschappij aangeduid met de term politikos. Het tegengestelde begrip was idiotès, dat betekende privaat of individu. We hebben nadien zo’n 2.500 jaar lang het model voor de burgermaatschappij kunnen verfijnen om te komen waar we nu zijn: een beschaving waarin beide begrippen naadloos met elkaar samenvallen. De organisatie van onze politiek is idioot geworden; zij draait om individuen.

De recente gebeurtenissen en debatten in de Tweede Kamer werpen de vraag op waar te beginnen bij de opgave om het aanzien van de politiek te herstellen. Is het zaak een woordenlijst te maken voor onze Kamerleden, zodat zij voortaan weten of je een collega bedrijfspoedel, dan wel complotmarmot mag noemen? Kennelijk leeft men in onzekerheid over de in het parlement toegestane verwensingen. Dient de integriteitscommissie een tiental vacatures open te stellen om alle onderlinge grieven voortaan af te handelen via de formele route? Of moet het Openbaar Ministerie een apart loket openen voor aangiften tegen lekkende politici/ambtenaren? Misschien kunnen we eerst journalisten voorlichten over de mogelijkheid – want die bestáát gewoon – om níét tot publicatie over te gaan wanneer een calculerende kletskous zin heeft een bom te werpen op de 24-jarige carrière van een Kamerlid. Welke maatregel is effectief tegen het gebrek aan hoffelijkheid, integriteit en achting voor de staatrechtelijke functie van Kamerleden?

In het septembernummer van HP/De Tijd werd de top-30 van de Nationale Politieke Index (NPI) gepresenteerd. Een graadmeter op de inhoud. Voor de samenstelling van de NPI was gekeken naar de score van Tweede Kamerleden op hun drie taken, te weten die van (mede)wetgever, controleur van de regering en volksvertegenwoordiger. Er werd daarbij gebruikgemaakt van gewogen indicatoren om recht te doen aan de zwaarte van verschillende werkzaamheden; het maken van een wet vergt meer tijd en inspanning dan het stellen van Kamervragen. Mevrouw Van der Plas (BBB) blijkt de hoogste score te hebben, de heer Grinwis (CU) is tweede en mevrouw Westerveld (GroenLinks) staat op nummer drie. Mevrouw Van der Plas reageerde met ontroerende blijdschap op de erkenning van haar inzet. Ook de heer Grinwis waardeerde de inhoudelijke beoordeling en noemde de NPI een mooie aanmoediging voor Kamerleden die het parlementaire werk nog als ambacht zien.

Mevrouw Westerveld reageerde met haar observatie, dat in onze politiek de verkeerde dingen beloond worden: ‘Schandaaltjes, ongenuanceerd zijn en makkelijke quotes voor de bühne halen de media en genereren aandacht op de socials. Wetgeving vrijwel nooit. Een wet lezen en voorbereiden kost ontzettend veel tijd, het is complex en maar zelden krijgen wetgevingsoverleggen aandacht. Daarom laten veel Kamerleden deze debatten schieten, terwijl het misschien wel onze belangrijkste taak is.’

Transparantie is essentieel voor een goed werkend politiek bestel. De huidige manier waarop het werk van Tweede Kamerleden wordt belicht, lijkt echter in toenemende mate hun wettelijke taken in de weg te zitten. De aandacht gaat uit naar de verkeerde dingen. Gelukkig is een oplossing hiervoor doodeenvoudig: alle camera’s in de plenaire vergaderzaal eruit kieperen. Uiteraard blijft de publieke tribune opengesteld voor verslaggevers en belangstellenden, net zoals de parlementaire stukken voor eenieder beschikbaar blijven. De openbaarheid van het parlement is daarmee voldoende gewaarborgd. Enkel de schijnwerpers ontbreken, waardoor politici hun debatten niet meer hoeven te selecteren op zendtijd. Wellicht groeien politikos en idiotès dan weer langzaam uit elkaar.