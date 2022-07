De optie betaal-later is niks om relaxed over te doen

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: Klarna, Afterpay en andere betaal-laterbedrijven.

Laat ik eerst toegeven: financiële planning is niet een van mijn talenten. Ik was pre-coronacrisis al nooit verstandig met de huishoudpot en nooit van plan dat te worden ook, maar in de afgelopen twee jaar heb ik pas écht een losbandig internetwinkelpatroon ontwikkeld. Door hebberigheid en verveling, maar ook doordat online bestellen steeds gladder verloopt: met drie, vier nonchalante tikjes doe ik gedachteloos bestellingen die ik vergeten ben eer ze aankomen. Ach kijk wat attent, weer een cadeau van mijn vorige zelf, zij dacht gek genoeg dat we een labelprinter nodig hadden en een pilates-bosu-ball.

Er is eigenlijk nog maar één frictiemomentje, maar ook dat kun je sinds kort wegnemen: ‘Later betalen’, staat er dan, met Klarna of Afterpay of Pay Later. Bij een eerste blik op de voorwaarden zien ze er niet eens ongunstig uit: bij Klarna kun je betalen in vier renteloze termijnen, over dertig dagen, of opteren voor flexible financing, wat wil zeggen: de klap uitsmeren over 6 tot 36 maanden met rentes tot 19,99 procent. Ik ben zoals gezegd niet zo wijs met geld, maar 19,99 procent is, even kijken hoor, o ja: bijna 20 procent. Bijna twintig! Volgens de Hollywoodfilms die ik kijk is dat een gangbaar maffiatarief. Naast boetes en rentes krijgen de geldvoorschieters ook een percentage van de koop via de webwinkels.

Nu kan ik zeggen dat later betalen een beproefde methode is om niet alleen nu, maar ook in de toekomst blut te zijn, maar dat weten we wel. Bij blutheid is het verstandig te wachten en na te denken over het nut van labelprinters en de pilates-bosu-ball. Dat wéten we, maar daar hándelen we niet naar: volgens Klarna kopen hun miljoenen Nederlandse gebruikers 45 procent meer als ze op de pof kopen, en daarom gaat het met Klarna’s fortuin beter dan met het onze (de tent was in 2021 45,6 miljard dollar waard).

Vooral millennials en gen-Z’ers maken er gebruik van, en dat zijn nou precies de groepen die dat niet zouden moeten doen: volgens het BKR (Bureau Krediet Registratie) is tussen 2015-2020 het aantal jongeren met schulden verdubbeld. Inmiddels delen mensen op TikTok met hashtags als #klarnaschulden de hoogte van hun Klarnaschuld, twijfelend tussen opschepperij en jengelarij. Goedgeklede lui, dat wel.

Intussen doet Klarna alsof ze mensen ‘bewust willen laten kopen’ door hun de CO2-uitstoot van hun aankopen te laten zien. Een dun, 100 procent polyester manteltje, want Klarna moedigt impulsinkopen en bulk-retourneren natuurlijk juist aan. Met later betalen kóóp je immers nog niet, je gaat alleen maar even thuis passen, het wachten op retourgeld is verleden tijd. De rekening van betaal-laterbedrijven komt bij de klant en het milieu.

Sit back and relax, zegt Klarna, en dat is precíés wat je niet moet doen. Geld lenen mag normaal gesproken niet voor niets pas als de hypotheekadviseur persoonlijk je juf van groep 1 en je eerste verkering heeft gebeld om je betrouwbaarheid in te schatten. Als geld relaxed lijkt, is er iets mis. Betalen moet een beetje pijn doen en lenen nog ietsje meer. Als je te veel relaxt open je geen enveloppen meer, en worden je gegevens overdragen aan instanties die steeds minder relaxed doen. Om in maffiatermen te blijven: dan zijn Klarna en consorten ineens de betonnen schoenen onder je betaalopties.