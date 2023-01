De oplossing voor het asielprobleem gaat Van der Burg niet in Nederland vinden

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) op het Binnenhof. Beeld ANP

Het faillissement van het nationale asielbeleid is zelden zo overtuigend aangetoond als door de mislukte poging om de gezinshereniging af te remmen. Deze week ging staatssecretaris Van der Burg dan toch door de knieën voor de zich ophopende rechterlijke uitspraken dat het kabinet handelde in strijd met internationale regels en verdragen: de bewindsman schortte de nareisbeperking voor familieleden van toegelaten asielzoekers met onmiddellijke ingang op.

Niemand was verrast. Al in augustus waarschuwden Van der Burgs eigen ambtenaren dat de nareisbeperking op juridisch drijfzand was gebouwd. Asielexperts sloten zich daarbij eensgezind aan, gevolgd door de Europese Unie. Het kabinet hield zich doof, wachtte de onvermijdelijke rechtszaken af en kreeg in korte tijd vanuit de rechtbanken van Haarlem, Amsterdam en Middelburg te horen dat het beleid in strijd was met de Nederlandse Vreemdelingenwet, het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

Voor een kabinet dat op vele pagina’s van het eigen regeerakkoord aandacht vraagt voor de bescherming van de rechtsstaat, werd die situatie uiteraard onhoudbaar. Van der Burgs eigen ministerie van Justitie is bovendien al jaren bezig met pogingen om onnodige belasting van de rechterlijke macht terug te dringen. Het was, al met al, een kwestie van tijd tot de staatssecretaris zou capituleren.

Het asielbeleid zelf schiet daar intussen niets mee op, want er zijn nu niet opeens wél genoeg opvangplekken en woningen beschikbaar voor de nareizigers. Zeker niet als de prognoses kloppen dat er ook dit jaar weer zeker 50 duizend asielzoekers in Nederland aankloppen, gevoegd bij 100 duizend Oekraïense vluchtelingen die óók ergens moeten wonen.

Het kabinet blijft dus kampen met onwillige burgemeesters die op hun beurt onvoldoende draagvlak zien onder hun inwoners. Omdat bovendien bij elke verkiezing de steun voor het huidige asielbeleid in de Tweede Kamer verder wegzakt, gaan de regeringspartijen nu naarstig op zoek naar andere manieren om in te grijpen.

Meestgehoorde optie: landen als Algerije, Turkije en Syrië niet langer officieel als ‘onveilig’ bestempelen, zodat het makkelijker wordt om asielzoekers terug te sturen. Het is een van de weinige zaken waar Nederland binnen Europa op eigen houtje over kan beslissen, maar vanuit humanitair oogpunt is het ongewenst: een land is veilig of niet veilig, dat verandert niet opeens omwille van binnenlands politiek opportunisme. Het is wachten op ongelukken.

Ook Van der Burg weet heus wel dat een echte aanpak tegen ongecontroleerde immigratie vanuit Brussel moet komen. En zowaar werden de EU-lidstaten het daar afgelopen jaar eens over een nieuwe strategie: de zuidelijke lidstaten beloofden beter te gaan controleren en te screenen, aan de buitengrenzen én aan de binnengrenzen, en de noordelijke landen gaan in ruil daarvoor op vrijwillige basis migranten overnemen.

Dat is een prima uitgangspunt, maar vooralsnog bestaat het alleen op papier. Als het kabinet echt vooruitgang wil boeken, stuurt het Van der Burg vanaf nu niet meer op kansloze missies naar de Nederlandse rechtszalen maar naar de Europese vergaderzalen om daar ervoor te zorgen dat de aandacht geen moment meer verslapt.