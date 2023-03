De oplossing voor de stikstofcrisis? Het beteugelen van bevolkingsgroei én de veestapel

Oranjefans op het Vrijthof tijdens Koningsdag in Maastricht. Beeld ANP / ANP

Ik onderschrijf volledig de mening van Pier Bergsma met zijn brief over overbevolking. Ikzelf was al overtuigd van het feit dat toen al, in de jaren zestig van de vorige eeuw, er teveel mensen op de wereld waren en dat mede hierdoor de natuur ernstig in de knel zou komen. Mede vanwege deze overtuiging, maar dat is zeker niet het enige argument geweest, ben ik kinderloos gebleven. Gelukkig waren er toen net meerdere mogelijkheden voor anticonceptie uitgevonden, wat mij ondersteund heeft om kinderloos te blijven.

Ook ik ben sinds een paar jaar lid van de Club van Tien Miljoen, wier politieke ambities helaas weggehoond worden door de gangbare politieke partijen. Er zijn politieke ambities van deze club geweest in het verleden, maar de overige politieke partijen dreigden met een cordon sanitaire mocht de Club van Tien Miljoen in de Tweede Kamer komen. Dit smoorde de politieke ambities van deze club in de kiem.

Er is helaas niet één partij te vinden die de kwestie van overbevolking op haar agenda wil plaatsen, uit angst voor kiezersverlies, want dit is helaas geen populair thema. Maar dat ons land nu toch echt vooral te vol met mensen wordt, blijkt wel uit de wooncrisis. Alhoewel die crisis mede het gevolg is van politieke beslissingen in het verleden.

Maaike van Gilst, Dieren

Mee eens

Beste Pier Bergsma, de verschillen tussen ons: ik ben van 1955, opgegroeid in Twente met drie koeien, twintig kippen, zonder varkens en ik ben (nog?) geen lid van ‘De Club van Tien Miljoen’. Verder: mee eens, mee eens, mee eens!

Paula Klaver, Alkmaar

China

Pier Bergsma pleit voor het aan banden leggen van de bevolkingsgroei. Lijkt me lastig in een democratie om dit voor elkaar te krijgen, tenzij we een soort China worden.

Guido Ramackers, Rossum

Politieke beslissing

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Pier Bergsma kan ik als systeemdeskundige niet anders dan bevestigen dat de wereldwijde bevolkingsgroei volledig uit de hand aan het lopen is. Wat duidelijk als een geduchte sprong in een grafiek te zien is. De grootste stikstofuitstoot in Nederland is voor een belangrijk deel uit de Randstad afkomstig. Dat de rest van Nederland daarvoor moet opdraaien is een politieke beslissing.

Pieter Ypeij, Linne

Veestapel

Pier Bergsma merkt in zijn ingezonden brief terecht op dat de wereldbevolking zorgelijke groeicijfers laat zien en dat Nederland daarin geen uitzondering is. Hij gebruikt netjes de laatste cijfers van het CBS om de enorme bevolkingsgroei over de laatste 70 jaar aan te kaarten.

Voor zijn bewering dat het het aantal koeien tussen 1950 en nu niet noemenswaardig is gestegen en dat de Nederlandse problemen dus hoofdzakelijk in de bevolkingsgroei gezocht moet worden, heeft hij helaas verzaakt om de juiste getallen er op na te zoeken. Als hij dat wel had gedaan, had hij bij hetzelfde CBS kunnen lezen dat de rundveestapel in Nederland in 2022 ruim 3,7 miljoen dieren omvat, en geen 1,5 miljoen zoals in 1950 kennelijk het geval was.

Kortom, de oplossing zal dus in het beteugelen van bevolkingsgroei én de veestapel gezocht moeten worden.

Joost Vogels, Nijmegen

Immigratie

Alhoewel Pier Bergsma de spijker op de kop slaat, vergeet hij ook iets: dat de huidige bevolkingsgroei alleen maar door immigratie veroorzaakt wordt. Er zijn wel degelijk partijen die daartegen in opstand komen, maar die worden bij voorbaat uitgesloten van het discours. Ik geloof niet dat de politiek begrijpt dat de huidige onmacht om onze bevolking te reguleren in 2050 een veel groter negatief effect op onze samenleving zal hebben dan bijvoorbeeld het compleet loslaten van alle Nederlandse klimaatdoelen. Ook het kleine beetje ‘natuur’ dat we nu nog hebben, en waar we zo zuinig op moeten zijn, zal dan volledig in dienst staan van recreatie.

Overigens is dit niet alleen een Nederlandse roze olifant. In de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties wordt het voorkomen van overbevolking van de wereld ook niet genoemd, terwijl het op nummer 1 zou moeten staan.

A. van Mourik, West Betuwe