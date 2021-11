‘De oplossing is eenvoudig: een landelijk verbod op thuisblijven’

Een man speelt een online-kansspel. Beeld ANP

Absurd: overheid die gokken propageert

De afgelopen dagen kwamen twee voetballers in het nieuws die op illegale sites zouden hebben gegokt. Iedereen in rep en roer, want het is toch wat dat je als rijke voetballer je geld te grabbel gooit. Er zou meer verontwaardiging moeten zijn over het feit dat de overheid het gokken legaal maakt. Sterker, de Nederlandse Loterij (waaronder maar liefst zeven kansspelen vallen) adverteert volop in de media om mensen te verleiden een gokje te wagen.

Dat de overheid mensen die hun geld hard nodig hebben hiertoe aanzet, is hypocriet. En dan ook nog de disclaimer ‘speel bewust 18+’ erbij noemen. Het is absurd om burgers over te halen geld in verliesgevende spelletjes te stoppen. Zeker als de overheid er steeds vaker blijk van geeft niet te kunnen zorgen voor kwetsbare burgers. Die vervolgens door dat falend beleid een gokje wagen in de hoop het hoofd boven water te houden.

Mark Sorée en Marjolein van Dijk, Amsterdam

Bataljon

Wij zijn een volk van klagers geworden. Vrijdag werden nieuwe corona-maatregelen aangekondigd en er stond al een bataljon klagers gereed. Bijvoorbeeld verpleeghuisdirecteuren, omdat er voor verpleeghuizen misschien QR-codes gevraagd gaan worden. In de talkshows buitelen ‘alleswetende’ klagers over elkaar heen. Wat willen wij nu eigenlijk? Wij moeten met zijn allen deze pandemie bestrijden en niet steeds jammerend naar Den Haag wijzen.

J. Duin, Amsterdam

Thuisblijven

Alle branches beweren dat besmettingen nauwelijks plaatsvinden binnen hun branche en dat verreweg de meeste besmettingen plaatsvinden achter de voordeur; in de huiselijke kring. De oplossing is dus zeer eenvoudig: een landelijk verbod op thuisblijven.

Jan Tervooren, Lelystad

Een ander

Er zal dezelfde tweedeling zijn die er altijd al is geweest, die van mensen die aan zichzelf denken en die van mensen die ook aan een ander denken. Ongeacht de omstandigheden.

Arjan Roubos, Oosterhout

Zorg (1)

We worden er allemaal moe van, steeds weer een persconferentie en coronamaatregelen. Alles om de zorg te ontlasten. Wat mij verbaast, is dat de oplossing voor het ontlasten van de zorg nog steeds neergelegd wordt bij ons, bij ons gedrag. In plaats van daar waar het hoort: bij de zorg. Hoe krijg je meer personeel, hoe verminder je de werkdruk, wat is daar voor nodig? Het geld dat naar alle steunmaatregelen gaat, kan ook naar de zorg. Voor betere lonen, meer opleidingsplekken. Die discussie zou ‘ons’ demissionaire kabinet eens uitgebreid moeten voeren. En dan doorpakken. Geen gezeur over wachten op een missionair kabinet. Want dat kan nog wel even duren, in dit tempo.

Loes Amptmeijer, Leiden

Zorg (2)

Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg, zegt in het artikel ‘Waarom de ic’s niet meer kunnen’: ‘Ziekenhuizen moeten hun productie halen en zetten daar op in. Dat is inherent aan ons stelsel van marktwerking’. En ik maar denken dat fabrieken productie moeten halen en ziekenhuizen mensen beter moet maken. Beter kon de waanzin van de ‘vrije markt’ niet geïllustreerd worden.

Hans van Noord, Utrecht

Kleintjes

Na de geslaagde internationale lobby voor energieslurpende datacentra, is het nu de kernenergie-lobby gelukt door te dringen tot bij de kabinetsformatie. We kunnen kiezen uit twee grote of een aantal kleine centrales. Doe mij maar die kleintjes. Die kunnen mooi komen te staan op plaatsen, waar de omgeving windmolens heeft weten tegen te houden. Geen problemen met geluid en ook geen slagschaduw.

Ap Zwinkels, Leiden

Onszelf

Kunnen we de planeet nog wel redden? Dat was de vraag in de Volkskrant-app, zondag 14 november. Maar die vraag is totaal niet relevant. Die aarde redt zichzelf wel. Die is waarschijnlijk zelfs beter af zonder ons, zolang wij een verdienmodel zien in het uitwonen van ‘onze’ planeet. We hoeven de aarde niet te redden, maar onszelf.

Jos Hofhuis, Tilburg

Helaas

Met bewondering heb ik zaterdag de kwalificatiewedstrijd Montenegro – Nederland gevolgd. Wat heeft Oranje dat slim gedaan! Nog even volhouden mannen. Dan kan Louis van Gaal opgelucht zeggen dat we ons uiterste best hebben gedaan, maar dat het helaas niet is gelukt ons te kwalificeren voor Qatar. En kunnen we met een gerust geweten uitkijken naar de kwalificatie voor een toernooi dat geen mensenlevens kost.

Linda Sontag, Capelle a/d IJssel