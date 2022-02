De ophef over het jacht van Bezos en de brug toont onze eigen onmacht

Een van mijn favoriete journalistieke genres is ‘Nederland door de ogen van het buitenland’. Met elke komma die The New York Times of een andere internationale titel aan ons wijdt, voel je het broze zelfvertrouwen van de natie groeien, ook al worden die stukjes doorgaans geschreven door een correspondent Europa die op een standplaats hier ver vandaan vermoedelijk de Nederlandse kranten vlijtig door Google Translate zit te halen.

Deze week bestonden we bij de gratie van de ophef over de Hef, de Rotterdamse brug die tijdelijk gedemonteerd moet worden omdat het nieuwe zeiljacht van Jeff Bezos er niet onderdoor kan. RTV Rijnmond bracht het nieuws op de vroege ochtend van woensdag 2 februari (‘PRIMEUR!’), waarna de landelijke media volgden. Nog geen twaalf uur later had The Washington Post al een stukje op de site staan, gevolgd door Bloomberg, The Guardian, Der Spiegel, Die Welt en Le Parisien. ‘Ook de BBC noemt het ontmantelingsplan controversieel’, meldde RTV Rijnmond, alsof het nét wat meer waar was dan wanneer een eigen verslaggever het opschreef.

Geweldige symboliek natuurlijk. Het zeiljacht van een van de rijkste mannen ter wereld, een multimiljardair die een paar maanden geleden nota bene nog in een gigantische, grijze penis door de ruimte vloog, dreigt te stranden in de Koningshaven, Rotterdam, The Netherlands. De megalomanie kent geen grenzen, het moest groter, luxer, hoger – maar daar had Jeff even buiten de Hef gerekend, de uit staal en klinknagels opgetrokken linksback van de havenstad. De gemeente mocht dan al toestemming hebben gegeven voor de demontage, zo makkelijk gaf Rotterdam, wat zeg ik, het lánd zich niet gewonnen. GroenLinks vroeg een spoeddebat aan in de raad onder de noemer ‘dit gaat een brug te ver’, de lokale lijsttrekker van Bij1 concludeerde dat ‘het kapitaal domineert in Rotterdam’, een SP-gemeenteraadslid twitterde ‘fuck you Bezos’. Op Instagram ging een plaatje rond van de Hef in de vorm van een guillotine, een dj van 3FM ‘besloot zijn frustratie te uiten in een rap’, aldus het radiostation op Twitter. De tekst daarvan luidde: ‘Baas. Bezos. Boot. Bouwen.’

Dat was het moment waarop de revolutionaire geest me wel een beetje tegen begon te staan. ‘Niet superspannend’, noemde de eigenaar van het bedrijf dat de brug zal ontmantelen de operatie. ‘Het kan in principe in één werkdag gebeuren.’ Er zou een weekje op- en een weekje afgebouwd moeten worden, liet de projectleider Bruggen van de gemeente Rotterdam weten. Al met al niet heel problematisch voor een brug die niet meer wordt gebruikt. De projectleider wees op de werkgelegenheid die de bouw van een zeiljacht van 430 miljoen euro de regio oplevert, niet onbelangrijk voor een arbeidersstad. En ja, Bezos zou natuurlijk de kosten van de hele operatie op zich nemen.

Ik meende er die befaamde Rotterdamse ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit in te horen, maar die werd overstemd door de woede over het feit dat er überhaupt rijke mannen zijn die dit soort drijvende, fallische gevaartes kunnen laten bouwen. De symboliek nam het over van de realiteit.

Zo bezien was wat een ferme vuist leek, eigenlijk het toonbeeld van onmacht. Van terechte frustratie over het gebrek aan betaalbare woningen, in de stad en in de rest van het land. En van frustratie over dat mannen als Bezos al jarenlang nauwelijks belasting betalen, hier niet en nergens. Daarvoor moeten we naar de boven ons gestelden kijken, de politici die er niet in slagen deze problemen op te lossen. De projectleider Bruggen en Overige civiele kunstwerken van de gemeente Rotterdam heeft er weinig mee te maken.