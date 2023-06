De opgestoken duim, blijkbaar ook bekend als ‘boomerduim’, heeft zijn goedgeluimde onschuld verloren

Omdat het eindelijk gelukt was om in te loggen met de gegevens die een collega me had doorgestuurd, stak ik mijn duim op naar haar. Ik vond zelf dat mijn duim wel wat weg had van een emoji-duim en dat vond zij blijkbaar ook. ‘Wist je dat dat een boomerduim genoemd wordt?’, vroeg ze, en in de verte hoorde ik hoe het gesteente van mijn realiteit begon af te brokkelen. ‘Niet door mij hoor’, voegde ze er haastig aan toe. Maar een bekende van haar, die van onze leeftijd is en in de muziekwereld werkt, stuurde een duim naar een jongere muzikant (‘Gen Z’, zei ze) en die antwoordde dat die duim bekendstaat als een ‘boomerduim’.

Nu ben ik een jaar of 25 verwijderd van het boomerschap en voor zover ik weet val ik onder de noemer millennial – om precies te zijn: geriatrische millennial. En ik vind het een fantastische duim: eenvoudig en en multifunctioneel. In mijn vaak gebruikte emoji’s heeft hij een plekje tussen het rode hart, het roze hart, de hartjes-ogen en de doodskop (met botten).

Ik gebruik de duim voor het hele spectrum tussen ‘is goed’, ‘oké’, ‘super’ en ‘prima’. Ik duim erop los. Afspraak bevestigen? Duim. Aannemer die zegt dat hij morgen op iets terugkomt? Duim. Op vakantie in de appgroep een vriend die aangeeft dat hij ergens in de zon zit een boekje te lezen en daarom later komt? Duim. De automonteur die zegt dat ik mijn auto om 3 uur ’s middags kan ophalen? Duim. Een verkoper op Vinted die zegt dat hij mijn aankoop morgen zal versturen? Duim.

Duim. Duim. Duim. Duimieduim.

Een andere collega – aan wie ik de afgelopen jaren meerdere duimen gestuurd heb – vertelde dat de duim ook wordt ervaren als passief-agressief. Het gaat hier nog steeds over de gewone emoji-duim, dus niet de WhatsApp-sticker van de duim die half duim is en half erectie. ‘De generatie-Z ervaart de duim-omhoog-emoji in toenemende mate als sarcastisch of zelfs vijandig’, valt te lezen in een artikel op de website van Psychology Today. In een ander stuk voegt de hoofdredacteur van Emojipedia er nog eens aan toe dat de opgestoken duim wordt gezien als een ‘lui antwoord’. Met name in een werkomgeving wordt de duim als ‘problematisch’ ervaren. ‘Stel je gewoon even voor’, zegt iemand op Reddit, ‘hoe het zou voelen als je het kantoor van je baas binnenstapt, iets tegen hem zegt en hij draait zich vervolgens naar je toe, kijkt je in de ogen en steekt dan zijn duim op.’ Ja, stel je toch eens voor.

De opgestoken duim heeft zijn goedgeluimde onschuld verloren. Dat kan maar één ding betekenen. Iedereen is gek geworden en we zijn allemaal verdoemd.