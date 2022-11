De oorlog maakt duidelijk wat er schort aan het strategisch autonome Europa: het bestaat niet

Meer dan zestig jaar na Kuifje in Tibet was er nu dan Scholz in China. Het was diplomatiek gestuntel. Niet dát hij ging, maar hoe (Volkswagen, olé!), met wie (zonder Macron, die een gezamenlijke reis had voorgesteld) en wanneer – vóór de G20-top en net ná Xi zich tot keizer heeft laten kronen.

In de aanloop slaagde Scholz er in al zijn bondgenoten te bruuskeren, en zijn eigen coalitie. Buitenlandminister Baerbock herinnerde er fijntjes aan waarom Berlijn aan een nieuwe Chinastrategie werkt. ‘Het Chinese politieke systeem is ingrijpend veranderd – en daarom moet ook ons Chinabeleid veranderen.’ Het is een episch gevecht, hoe Duitsland (beter gezegd: de SPD) worstelt met de nieuwe wereld waarin je commerciële driften en wereldvrede niet automatisch in elkaars verlengde liggen.

Dip

Die andere EU-leider, Emmanuel Macron, zit ook in een strategische dip. Niet de Navo blijkt hersendood, maar zijn rôle de médiateur inzake Rusland. Macron wilde na Merkel Europa’s leider worden, maar merkte dat de Frans-Duitse locomotief werd afgekoppeld van de wereldpolitiek (nog voordat Scholz de wijk nam op een Duitse diesel). Rusland stelde voor 24 februari zijn eisen aan de VS en de Navo – en na de invasie namen de VS, het VK, Polen en de Balten het voortouw.

In een opiniestuk in Le Monde stellen Franse academici met afschuw vast dat Frankrijk zijn leiderschapsrol heeft verloren. Zij pleiten voor een ‘radicale ommekeer’. Parijs moet een belangrijke steunpilaar van Kyiv worden, het streven een ‘evenwichtsmacht’ met Rusland te zijn opgeven en dichter aanschurken tegen de Centraal-Europese landen.

Zo gooit de oorlog alles in de war, inclusief de Haagse verwachtingen over de wereld. Hier was men net bekeerd tot wat nu aan duigen ligt: Europese strategische autonomie en Frans-Duits leiderschap. En dat doet pijn. Deze zomer hoorde ik een Nieuwsuur-presentator en een expert – twee exponenten van de rationele, weldenkende tak van de Europese stam – enigszins gekweld vaststellen dat ‘emotie’ ertoe had geleid dat Oekraïne kandidaatlid-EU was geworden.

Mentale kaart

Soms lijkt het erop dat wie vanuit Nederland Europa poogt te begrijpen, bij voorbaat al

1-0 achter staat. We hebben al sinds de omwenteling van 1989/’91 moeite onze ‘mentale kaart’ van Europa aan te passen aan de ontwikkelingen op het continent. Maar laten we het eens omdraaien: wie weet zullen latere historici concluderen dat juist de schok van de oorlog, de ‘emotionele’ confrontatie met een al langer bestaande realiteit ‘Europa’ hielp nu eens wél het juiste besluit te nemen. En ook de koersvastheid jegens Poetins Rusland te vinden die jarenlang totaal buiten bereik lag in West-Europese hoofdsteden.

De oorlog verduidelijkt ook wat schort aan het strategisch autonome Europa: het bestaat niet. Wel is er het loffelijke streven Europa weerbaarder te maken, wat met hard werk, eenheid en veel geld mogelijk is, in tientallen jaren. Een paar dagen voor de invasie van 24 februari schreef ik: ‘Sommige strategen denken dat als Amerika wegloopt uit Europa je een militair krachtig EUropa krijgt. Maar de benodigde aanlooptijd is veel te lang. Dus krijg je een Europa onder Russische invloed. Maar dat schendt een Amerikaanse rode lijn, dus gaan ze niet weg (fingers crossed)’.

Zoals Philip Roth in The Plot Against America fantaseerde over wat er gebeurd zou zijn als Lindbergh in 1940 de verkiezingen had gewonnen, kun je je nu afvragen: wat als Trump Biden had verslagen en geen hulp had geboden aan Oekraïne? Was Kyiv dan onder de voet gelopen nadat de Europese wapensteun was opgedroogd? Zouden Macron en Scholz op en neer vliegen naar Moskou om met tsaar Vladimir een vernederend ‘Minsk-III’ te onderhandelen over een onttakeld romp-Oekraïne (hoofdstad Lviv)? Vrede voor onze tijd?

Westerse hulp

Na acht maanden oorlog houdt Oekraïne nog steeds stand, ook dankzij westerse hulp. Maar op den duur wordt de eensgezindheid meer op de proef gesteld. De energieruzies binnen de EU zijn er een voorbode van. Toch zijn Berlijn en Parijs zeker niet de enige zorg. In Foreign Affairs zoekt de Amerikaanse analist Richard Haass de grootste bedreiging van zijn land in eigen huis. ‘Een land dat verdeeld is tegen zichzelf kan niet effectief optreden in de wereld.’ Maar in Europa is er nu geen alternatief voor Amerikaans leiderschap. Dat is, dertig jaar na de Koude Oorlog, geen geruststellende gedachte over het geopolitieke leervermogen op dit continent.

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.