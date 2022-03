Door de oorlog in Oekraïne sneuvelde de afgelopen week menig taboe in Europa: de Europese Unie leverde wapens aan Oekraïne, Duitsland wierp zijn pacifisme af. Maar ook in Rusland worden de bakens razendsnel verzet.

De Doema nam een wet aan die het media verbiedt ‘onware’ berichten over de oorlog in Oekraïne te verspreiden. De oorlog mag zelfs geen oorlog heten: het is een ‘speciale militaire operatie’. Wie de genadeloze agressie tegen Oekraïne toch oorlog noemt, riskeert een celstraf van vijftien jaar. De wet geldt ook voor buitenlandse journalisten en sorteerde meteen effect, vanuit het perspectief van het Kremlin. Grote buitenlandse mediabedrijven als de BBC trokken hun journalisten uit Rusland terug.

De oorlog in Oekraïne is ook een informatieoorlog. Onder aanvoering van zijn inspirerende president Zelenski heeft Oekraïne de strijd om de internationale publieke opinie gewonnen. Ook als Rusland de oorlog wint, zal het overal ter wereld te boek staan als een land met een gewetenloos en gewelddadig regime.

Maar in Rusland zelf wint Poetin de informatieoorlog. Hoewel er ook dit weekend weer duizenden moedige Russen tegen de oorlog demonstreerden, lijkt de meerderheid van de bevolking Poetin te steunen, gehersenspoeld door de propaganda en de leugens van de staatsmedia. Poetin gebruikt de oorlog nu om de laatste onafhankelijke en kritische media het werken onmogelijk te maken. Radiozender Echo Moskvi en tv-zender Dozjd stopten ermee. Novaja Gazeta, de krant van Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov, schrijft niet meer over de oorlog. Voorts blokkeert Rusland Facebook om te voorkomen dat burgers elkaar kritische berichten doorsturen.

Het is een verontrustende ontwikkeling. Rusland houdt niet eens meer de schijn op dat de mediavrijheid nog enigszins wordt geëerbiedigd. Een geradicaliseerde Poetin hoeft niemand meer te vriend te houden en kan met ijzeren vuist regeren. Lange tijd was Rusland een autoritair land waar de mediavrijheid onder druk stond. Door de oorlog in Oekraïne wordt het een totalitair land waar nog maar één stem mag weerklinken: het Russisch nationalisme van Poetin. Zo radicaliseert Rusland op een manier die een vergelijk met Oekraïne en het Westen alleen maar moeilijker zal maken.