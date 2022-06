De oorlog in Oekraïne heeft van de Finse premier Sanna Marin een nieuw soort leider gemaakt

Beeld Javier Muñoz

Helemaal in het noorden van Europa, kun je beweren, loopt een 1.340 kilometer lange grens tussen een matriarchaat en een patriarchaat. Vladimir Poetin, leider van het patriarchaat, liet zich in blote bast op een paard fotograferen. Sanna Marin, premier van het matriarchaat, poseerde in 2020 voor het Finse modetijdschrift Trendi in een zwarte blazer met niets eronder. Commentatoren riepen dat het haar functie onwaardig was. Die kregen in het matriarchaat lik op stuk. In de Finse regering zijn twaalf van de negentien ministers vrouw, de meeste onder de 40. Marin kreeg ook publieke steun: via de hashtag #ImWithSanna toonden veel Finse vrouwen én veel Finse mannen-met-Vikingbaarden zichzelf alleen in zo’n zwarte blazer.

Helemaal in het noorden van Europa grenst rechtsstatelijkheid aan wetteloosheid. Poetin bouwde paleizen met honderden miljoenen aan gestolen geld. Sanna Marin moest zich lang verantwoorden voor de paar duizend euro die ze te veel aan catering had besteed, vooral aan groenten, want ze is vegetarisch. Haar andere schandaal dateert van afgelopen december. Een premier die pas 36 is, kan op zaterdagavond zin hebben om te dansen. Alleen vergat de Finse premier in de club haar werktelefoon waarop het bericht binnenkwam dat haar minister van Buitenlandse Zaken, die ze ’s middags nog had gezien, positief op covid was getest.

Het is pas een halfjaar geleden. In Finland is geconstateerd dat het voelt als een ander tijdperk. Door toedoen van de revanchistische leider van Rusland werd de Finse premier die zonder telefoon ging dansen de Finse premier die zich genoodzaakt zag te doen waar al haar voorgangers voor terugdeinsden: lidmaatschap van de Navo aanvragen. En passant werd ze de eerste Finse premier die EU-collega’s bij naam kennen en die CNN en BBC een item waard achten: in het noorden van Europa lijkt de 21ste eeuw te grenzen aan de 19de.

Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk verklaarde dat inwoners van Oekraïne tegen regenboogparades moeten worden beschermd. De premier van Finland werd zelf opgevoed door regenboogmoeders en maakte naam met regenboogwetgeving.

Finland staat al vijf jaar op de eerste plaats in het World Happiness Report van de Verenigde Naties (Rusland stond voor de oorlog op plek 73). Toch vertelde Sanna Marin dat haar familiegeschiedenis ‘net als die van zoveel andere Finnen vol trieste verhalen zit’. In een grap die maar voor de helft een grap is, wordt verteld dat Finse vrouwen eerder dan waar ook het roer overnamen omdat hun mannen vanwege drankmisbruik vaak niet beschikbaar waren. Voordat de moeder van Sanna Marin voor een vrouw koos, leefde ze samen met een man, de biologische vader van haar dochter. Ze verliet hem vanwege zijn alcoholexcessen. In haar jeugd was een huishouden met twee vrouwen ook in Finland nog niet geaccepteerd, vertelde Sanna Marin. Er was altijd te weinig geld. Vanaf haar 15de werkte ze na school bij een bakker om haar moeder financieel te steunen. In haar studietijd zat ze ook achter de kassa.

Een typisch verschil tussen de premier van Finland en de vrouwelijke premiers van Estland, Zweden en Denemarken, is dat zij niet uit een politiek elitemilieu komt en ook niet excelleerde op school. Als ze pretentieus of eerzuchtig is, zeiden commentatoren, weet ze dat goed te verbergen. ‘Gewoon overkomen’ gaat háár makkelijk af. Ze leidt haar ministerraad zo informeel mogelijk, ze legt haar moederschap op Instagram vast alsof alle Finnen instagramvrienden zijn.

Sanna Marin, is óók geconstateerd, is goed voor de Navo. Als een leider als zij lid wil worden vanwege een leider als Poetin, is verdere reclame niet nodig.