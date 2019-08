De onverwachte aanwinst van PSV, Kostas Mitroglou, is een legende

Na PSV - Apollon Limassol, een wedstrijd in de voorronde van de Europa League, verschenen er twee woorden in beeld die 24 uur eerder door niemand zouden zijn begrepen: ‘Circus Mitroglou.’ In de studio ging het bij SBS op dat moment over een nieuwe speler van PSV, Konstantinos ‘Kostas’ Mitroglou, een Griek.

Mitroglou was een dag eerder door PSV aangetrokken, op woensdag. Vlak voor middernacht waren de formaliteiten haastig in orde gemaakt. Mitroglou is 31 jaar en een gelouterde Griekse international. De aanvaller staat onder contract bij Olympique Marseille en was vorig seizoen verhuurd aan Galatasaray.

En hij heeft een baard. Dat is belangrijk om te weten.

Hoe PSV in de zoektocht naar een Luuk de Jong-achtige spits (lang, kopsterk, neusje voor de goal) bij een Griek is terechtgekomen, een spits met een uiterst wisselvallige loopbaan die er het afgelopen seizoen bij Galatasaray weinig van bakte (één doelpunt) en de supporters in Istanbul met de vraag opzadelde waarom deze man ooit Mitrogol werd genoemd, is raadselachtig.

Zo gaat het tegenwoordig vaker. De bewegingen van de transfercarrousel zijn onvoorspelbaar. Clubs doen, kopen of huren maar wat, op goed geluk. Op het laatste moment worden er overal spelers vandaan gehaald. Alle clubs hebben keurig een lange termijnvisie, maar soms even niet.

Daardoor kon het gebeuren dat in de negende wedstrijd van het seizoen bij PSV tien minuten voor tijd plotseling een niet al te topfit ogende, wat oudere spits met een fikse baard opdraafde. Als ze hadden gezegd dat Mitroglou de 41-jarige eigenaar was een veganistisch pop-up restaurant in de Eindhovense wijk Strijp S, had je het ook geloofd.

Mitroglou leek in de verste verte niet op een voetballer. Hij was wat stram. Nog gekker was het dat hij, amper in Nederland, door de supporters van PSV hartstochtelijk werd toegejuicht, als ware hij een verloren zoon. Hij begon zijn invalbeurt met een technisch hoogstandje en speelde de bal daarna een paar keer keurig af naar een medespeler. Al zijn acties werden begeleid door applaus en gejuich: circus Mitroglou.

Het ging snel. De commentator in Eindhoven, Wytse van der Goot, noemde hem vrijwel meteen een ‘cultheld’. De analytici Dick Advocaat en Wim Kieft waren ook enthousiast over de spits die in een wedstrijd tegen een matig elftal uit Cyprus bij een 3-0 voorsprong een paar nette breedtepassjes had gegeven en twee kopduels had gewonnen.

Het circus duurde voort. Na afloop werd Mitroglou geïnterviewd door vier televisieploegen – het moderne voetbal. Hij droeg een zwarte pet en keek ernstig. Zijn armen zaten vol tatoeages en zijn baard was indrukwekkend.

Een verslaggever, een bijdehand type die een microfoon van RTL 7 vasthield, stelde in het begin de vragen, in het Engels. Totale vervreemding sloeg toe.

RTL 7: ‘Je liet vandaag zien hoe lang het duurt voordat je een legende bent in Eindhoven. Vijf minuten, toch?’

De legende in kwestie zei onbewogen dat hij zijn best had gedaan voor het team, dat hij blij was dat hij er was en dat de supporters geweldig waren.

RTL 7: ‘Ze houden nu al van je.’

Mitroglou: ‘Ik weet het niet.’

RTL 7 liet zich hier niet door van de wijs brengen. ‘Ik weet het wel’, zei de jongeman streng. ‘Iedereen praat over jou en je baard.’

Mitroglou: ‘We moeten hard werken. Ik moet hard werken, en doen wat de coach zegt.‘

De volgende dag ging het nog even door. Het Brabants Dagblad omschreef de onverwachte aanwinst van PSV als de ‘aanvaller met de karakteristieke baard.’ Na aanleiding van zijn debuut verscheen vrijdag op de site van het Algemeen Dagblad een stuk waarin de ‘mooiste voetbalbaarden’ op een rij werden gezet. Tien voetballers die hun ‘gezichtsbeharing ook met trots dragen’ werden voorgesteld.

Kostas Mitroglou, de legende. Het voetbal draait door. Circus Mitroglou, circus voetbal.