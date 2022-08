De onschuld waarop we ons als Nederlanders beroepen, staat mijlenver af van de werkelijkheid

Het leven is doorgaans makkelijker voor bijvoorbeeld witte mensen, mannen en mensen uit een rijk milieu, omdat deze kenmerken verbonden zijn met voorrechten zoals meer kans hebben op een goede baan en een hoog salaris. Deze voorrechten zijn een zegen voor degenen die er (onbewust) hun bestaan op bouwen.

Voorrechten zijn een ongemakkelijk gespreksonderwerp. Iedereen is het er immers over eens dat onrechtvaardigheid verwerpelijk is en dat we hier niet aan mee zouden moeten werken. Maar voorrechten en onrecht vormen twee kanten van dezelfde medaille. Een voorrecht staat namelijk aan de andere kant van onrecht.

Dit verklaart waarom gesprekken over voorrechten al snel worden ervaren als ongemakkelijk door degene wiens voorrechten worden aangekaart. Sterker nog, het sociale voorrecht verstoort onze kijk op de wereld om ons heen. We spiegelen onszelf een rooskleurige versie van de werkelijkheid voor die ons beter uitkomt.

Verlangens

De twee sterkste sociaalpsychologische mechanismen die ons mensen drijft, zijn het verlangen om door de groep geaccepteerd te worden en het verlangen je prettig te voelen. Wanneer een voorrecht aan de kaak wordt gesteld, komen beide verlangens in het nauw.

Zo zullen witte mensen, mannen en mensen met (invloed)rijke connecties benadrukken dat ze hun succes aan hun eigen inzet hebben te danken in plaats van aan toevallige omstandigheden zoals de kleur van hun huid, geslacht of het milieu waarin ze verkeren. Het onrecht dat daaruit voortvloeit voor de groepen die niet dezelfde kenmerken genieten, wordt zodoende ontkend en onderdrukt. Het bewust erkennen van voorrechten is een eerste stap in de richting van het herstellen van gezondere, rechtvaardige en gelijkwaardige relaties tussen groepen en individuen.

Voorrechtketen

Nu u een beeld heeft van voorrechten, wil ik graag een nieuw, groots voorrecht toevoegen aan de al redelijk bekende lijst voorrechten. Ik ben een gezonde, witte, mannelijke, hoogopgeleide, slanke heteroseksueel zonder accent en ik kom uit een stabiel gezin waar voldoende geld en liefde voorhanden was. Dat plaatst mij bovenaan de voorrechtketen. En toch vormen al deze kenmerken niet mijn grootste privilege, want dat is mijn soort.

Dit zal misschien als een verrassing komen voor velen, maar onze soort verschaft ons verreweg de meeste voorrechten. Het geeft mij het recht anderen voor mij te laten werken, anderen op te sluiten omdat ik dat leuk vind, en anderen dood te maken om hun lichamen op te eten. Ik heb zelfs het recht individuen van een andere soort als eigendom te bezitten en toe te eigenen. Mijn mens-zijn is dus mijn grootste voorrecht. Daarna komt pas de rest waarmee ik ontzettend veel geluk heb gehad.

Vermeende onschuld

Naast de voorrechten bestaat er zoiets als vermeende onschuld. Dit wordt door antiracisten benoemd (white innocence) en is ook hier toepasbaar (human innocence). Ondanks dat vrijwel ieder mens medeplichtig is aan de uitbuiting en onderdrukking van andere soorten, wassen we allemaal onze handen in onschuld wanneer we worden geconfronteerd met de gruwelijke realiteit van slachthuizen, megastallen, laboratoria, dolfinaria, et cetera.

In Nederland zijn we massaal ervan overtuigd dat het in ons land meevalt. Bij het zien van in Nederland gemaakte undercoverbeelden van stallen en slachthuizen is de eerste reactie dat de beelden afkomstig moeten zijn uit landen als Rusland, China, Mexico of een ander barbaars, ver land. Nee, wij Nederlanders mogen dan veel dieren eten, we verzekeren onszelf ervan dat dit alles op beschaafde wijze geschiedt. Zo spiegelt dit voorrecht ons een droomwereld voor. Maar deze droom houdt de nachtmerrie voor alle dieren, die met deze hitte al bijna geroosterd arriveren bij het slachthuis, alleen maar langer in stand.

Wat onze Nederlandse vermeende onschuld hypocriet maakt is onze rol in de uitbreiding van de vee-industrie wereldwijd. De Nederlandse veelobby en overheid investeerden in meerdere ontwikkelingslanden om met onze kennis megastallen en slachthuizen te bouwen, in nauwe samenwerking met Wageningen University. De veehouderij was decennialang, en vandaag de dag nog steeds, een trots Nederlands exportproduct, waar de overheid prat op ging. De vele handelsmissies van ministers en veelobby worden ondersteund met gesubsidieerde reclamecampagnes om wereldwijd het opeten van dieren aan te moedigen.

De onschuld waarop we ons als Nederlanders beroepen, staat dus mijlenver af van de werkelijkheid. We hebben meer opgehokte dieren per hoofd van de bevolking, meer dieren per vierkante meter dan waar ook ter wereld. En dit model exporteren we maar al te graag naar ieder ander land, of ze daar nu om gevraagd hebben of niet.

Gelukkig is het makkelijk het menselijke voorrecht in te zetten voor rechtvaardigheid. Het begint met het niet sponsoren van dieronderdrukking. Overstappen op vlees- en visvervangers, tofu-ei en havermelk dus. Daarnaast mogen de academische wereld, de politiek en de media (bijvoorbeeld The Animal Reader) meer oog krijgen voor het perspectief van niet-menselijke soorten, om zo samen de weg naar een rechtvaardige samenleving voor alle mensen en soorten te realiseren.

Tim Reijsoo is filosoof en in de maand augustus gastcolumnist op Volkskrant.nl.