De ‘onfeilbare’ Xi Jinping heeft zich met zijn zerocovidbeleid in de nesten gewerkt

De onvrede over de Chinese vaccins, de lockdowns en zijn weigering het roer om te gooien, heeft zijn prestige onherstelbaar beschadigd.

In het voorjaar van 2020 schreef de partijkrant Volksdagblad vol trots dat het Chinese covidbeleid ‘de significante voordelen van het socialistische systeem met Chinese karakteristieken’ bewees. Waar het Westen zigzagde, werd het virus in China met militair aandoende daadkracht onderdrukt. Rond diezelfde tijd landden in Italië vliegtuigen met Chinese hulpgoederen, een diplomatieke paukenslag die moest illustreren hoezeer de verhoudingen tussen Oost en West waren veranderd.

Twee jaar later is er niets meer over van het Chinese triomfalisme. In Amerika en Europa heeft het sociale leven zijn gang hernomen, terwijl de Chinezen nog altijd zuchten onder lockdowns die grote sociale, psychologische en economische schade toebrengen. De Chinese leider Xi Jinping heeft zichzelf in een hoek geverfd. Als hij vasthoudt aan de lockdowns, zal de onvrede alleen maar toenemen. Maar als hij zijn strenge covidbeleid loslaat, dreigt een ramp voor de volksgezondheid en loopt zijn eigen imago als ‘opperbevelhebber in de oorlog van het volk tegen covid’ enorme schade op. In dat geval zal Xi moeten toegeven dat hij niet onfeilbaar is, anders dan de Chinese propaganda wil doen geloven.

In de mondiale strijd tussen democratie en autocratie zijn democratische leiders terecht zwakte verweten. Met hun zucht naar winst op korte termijn maakte Europa zich afhankelijk van goedkoop gas uit Rusland en goedkope goederen uit China. Zo maakte Europa zijn rivalen sterker.

Maar de autocraten hebben zich nog meer in de nesten gewerkt. Poetin gebruikte de enorme natuurlijke rijkdommen van zijn land om een maffiastaat te vestigen waarvan vooral zijn getrouwen profiteren. Daarna sleepte hij zijn land mee in een misdadige en uitzichtloze oorlog tegen Oekraïne. De Chinese communisten zijn van een aanzienlijk hoger kaliber. Als meesterstrategen stippelden ze een langetermijnbeleid uit om hun land technologisch, economisch en geopolitiek te verheffen.

Maar de coronapandemie brengt de zwakte van het Chinese model aan het licht. Xi Jinping zou het roer moeten omgooien. Het met veel bombarie gepresenteerde Chinese Sinovac-vaccin blijkt zeer matig te werken. Bovendien hebben veel oudere Chinezen een groot wantrouwen tegen staatsvaccins uit eigen land, na een leven lang ervaring met het communisme. Daarom zou China op grote schaal westerse vaccins van Pfizer en Moderna moeten importeren. Dat gebeurt echter niet, omdat zo’n maatregel zou bewijzen dat Xi het al die tijd bij het verkeerde eind heeft gehad. Omdat hij altijd als ‘onfeilbaar’ is afgeschilderd, ervaart hij elke koerswijziging als politiek gezichtsverlies.

Als autocratische leiders vastlopen in hun megalomane fantasieën over nationale en persoonlijke glorie hebben ze maar een optie: de vlucht vooruit. Tegenspraak krijgen ze niet meer, want ze hebben een systeem gecreëerd dat om loyaliteit aan de leider draait. Xi zal doen wat dictators meestal doen als ze in moeilijkheden komen: nog hardere repressie. Het protest tegen de lockdowns is moedig, maar in omvang niet te vergelijken met de protesten op Tiananmenplein in 1989. Xi zal het protest kunnen neerslaan zoals hij eerder de democratische beweging in Hongkong onderdrukte. Maar onderhuids zal de onvrede voortwoekeren, waardoor het prestige van Xi en zijn autoritaire model onherstelbaar beschadigd is.