Seger baron van Voorst tot Voorst zit met een ingewikkeld probleem, schreef Pieter Hotse Smit maandag in de Volkskrant. Hij is directeur van Park de Hoge Veluwe en daar zitten zo’n 220 moeflons en twee wolven en dat matcht niet. De moeflons vierden in 2021 hun honderdjarig verblijf op de Hoge Veluwe, de wolven kropen vorig jaar door een gat in het hek rond het park. Sindsdien bezorgen ze de moeflons de zenuwen en Van Voorst tot Voorst ook. Door de wolventerreur is de moeflonkudde inmiddels gehalveerd – het parkrestaurant moest het moeflon-stoofpotje al van het menu schrappen bij gebrek aan moeflonvlees.

Dat is de uitkomst van ons natuurbeheer, een ander woord voor menselijke regelzucht, ingegeven door de overigens terechte gedachte dat er voor échte natuur in dit land helemaal geen ruimte is. En dat je wat daar nog enigszins op lijkt moet controleren, reguleren en omheinen. Zodat er natuurliefhebbers naar je park komen, eerst een bakkie doen en dan op fietssafari gaan.

‘Hé, als dat geen moeflon is!’

De moeflons zijn exoten die eigenlijk niet thuishoren in Nederland. Ze zijn vanuit Corsica op de Veluwe beland door toedoen van groothertogin Charlotte van Luxemburg, als cadeautje en aantrekkelijk jachtobject voor haar Nederlandse koninklijke familieleden. Die hadden, om wat te knallen te hebben, zelf het everzwijn al naar de Veluwe gehaald.

Toevallig bleek de moeflon een dier dat zich de jonge grove den goed liet smaken. Daarmee haalde hij zich de liefde van de natuurbeschermers op de hals: het voorkwam dat hei en stuifzand veranderden in dennenbos. Nederland moet er volgens de Europese natuurrichtlijnen voor zorgen dat droge hei, schraal grasland en stuifzand blijven bestaan, omdat daar de rugstreeppad, de hazelworm, de zandhagedis en de gladde slang kunnen floreren. Alsmede de kleine heivlinder.

Is de beschermde wolf meer waard dan de beschermde kleine heivlinder?

De onbeschermde moeflon is gepromoveerd van kogelvanger tot beschermer van de biodiversiteit. Door zijn onverdraagzame gedrag tegenover de moeflon dreigt de beschermde wolf een eind te maken aan die status. Dat kan natuurlijk niet, want dan moeten we die grove dennen er voortaan stuk voor stuk met de hand uitrukken, wil de kleine heidevlinder niet verdwijnen.

Directeur Van Voorst tot Voorst heeft daarom in het parkmuseum de tentoonstelling ‘Red de moeflon’ georganiseerd. Met foto’s van door wolven verscheurde moeflons, want als we iets onverdraaglijk vinden, is het wel dat dieren elkaar in de vrije natuur naar het leven staan. Roofdieren vinden we sowieso onsympathiek. We verlangen hartstochtelijk terug naar het paradijs, waar de leeuw speelde met het lam en vegetariër was.

Wolven die worden bijgevoederd met een moeflon-stoofpotje oké, dat zou te tolereren zijn, maar alsjeblieft niet dat primitieve gedoe met gejaag en mekaar afmaken en bloed – laat dat nou maar aan ons over.

Van Voorst tot Voorst wil af van de beschermde status van de wolf en die juist toekennen aan de moeflon. Hij heeft niks aan de wolf, zegt hij. Dat is het fijne Hollandse nutsdenken in de natuur. Wanneer de wolf ertoe kon worden gebracht in plaats van moeflons ook eens een grove den te verorberen, dan viel er te praten. Maar dat doet de wolf niet, dus wil Van Voorst tot Voorst het roofdier de toegang tot zijn park ontzeggen.

Inmiddels is een deel van de omheinde Hoge Veluwe nogmaals omheind. In die ruimte worden veertig moeflons extra beschermd door meters hoog schrikdraad en beveiligingscamera’s. Uit de daarmee gemaakte opnames zou je mooi de compilatie Wilde natuur in Nederland kunnen maken.