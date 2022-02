De Oekraïners hebben de oorlog al gewonnen, als natie met een volk dat zich verzet en alom bewondering oogst

Inwoners van de Oekraiense stad Oezjhorod verzamelen flessen voor het maken van molotov-cocktails. Beeld REUTERS

De beroemde historicus Juval Noah Harari schrijft in het Britse dagblad The Guardian dat de Oekraïners de oorlog al hebben gewonnen. Poetin schamperde dat de Oekraïense natie helemaal niet bestaat en verwachtte weinig tegenstand.

‘Met elke dag die voorbijgaat, wordt het duidelijker dat Poetins gok aan het mislukken is. Het Oekraïense volk verzet zich met ziel en zaligheid - en krijgt bewondering van over de hele wereld - en is de oorlog aan het winnen. Veel donkere dagen liggen in het verschiet. De Russen kunnen nog steeds heel Oekraïne veroveren. Maar om de oorlog te winnen, zouden de Russen Oekraïne bezet moeten houden, en dat kunnen ze alleen maar als het Oekraïense volk dat toelaat. Dat dit gebeurt, lijkt hoe langer hoe meer onwaarschijnlijk.’(..)

‘Helaas gaat deze oorlog waarschijnlijk lang duren. Maar de belangrijkste kwestie is al beslist. De afgelopen dagen hebben de wereld bewezen dat Oekraïne een echte naties is, dat Oekraïners een echt volk zijn, en dat ze zeker niet willen leven onder een Russisch imperium. De grote vraag die nog openligt, is hoe lang het zal duren voor dit inzicht door de dikke muren van het Kremlin breekt.’

Poetins wereld

Politicoloog Ivan Krastev schrijft in The New York Times onder de kop ‘We leven nu allemaal in Poetins wereld’ dat het Westen zich moet herbezinnen.

‘Ruslands militaire agressie in Oekraïne is een van die momenten die ons ertoe dwingen ons eigen tijdperk te herinterpreteren: wat wij de dertig-jaar-van-vrede noemden na het einde van de Koude Oorlog (waarbij we bewust of onbewust de oorlogen in het voormalige Joegoslavië leken te vergeten) is nu voorbij. Toekomstige historici zullen naar de afgelopen decennia kijken, zoals naar tijd tussen de twee wereldoorlogen: als een verprutste mogelijkheid.’(..)

‘Nu weten we dat sancties geen tanks kunnen tegenhouden. Europa’s gekoesterde overtuiging dat economische verbondenheid de beste garantie is voor vrede, is onjuist gebleken. Europeanen vergisten zich door te denken dat hun ervaringen na de Tweede Wereldoorlog ook voor landen als Rusland zouden opgaan. Kapitalisme is niet genoeg om autoritaire leiders in te tomen. Handel met dictators maakt jouw land niet veiliger en het geld van corrupte leiders in jouw banken bewaren maakt die lieden niet beschaafder, dit corrumpeert jou. En Europa’s omarming van Russisch gas en olie maakte het continent alleen maar onveiliger en kwetsbaarder.’

Kernwapens

De Russische schrijver Boris Akunin deed op Facebook een wanhopige oproep, die opnieuw werd gepubliceerd op de website Gordonua.com.

‘Beste Russische lezers die niet in politiek geïnteresseerd zijn (ik weet dat er hier veel van jullie zijn), beseffen jullie dat Poetin met zijn opdracht om Ruslands kernwapenarsenaal gebruiksklaar te maken de planeet op de rand van een wereldoorlog heeft gebracht? Ik wil graag een beroep doen op de militairen. Als jullie zo’n order krijgen, voer die dan niet uit. Neem geen verantwoordelijkheid voor een ramp. En nee, dat betekent niet dat je wordt geïntimideerd. Het betekent dat het tijd is voor iedereen om wakker te worden. Een enkele waanzinnige kan het leven op aarde vernietigen.’

De Russische oppositiekrant Novaya Gazeta ziet de stap van Poetin echter als een nogal loos dreigement aan de Navo.

‘Vooral omdat volgens de specialisten over strategische wapens die we hebben geïnterviewd, de Russische nucleaire eenheden constant en ononderbroken al in een staat van operationele paraatheid worden gehouden, zonder enige opgave van redenen.’

(Samenstelling: Wim Bossema)