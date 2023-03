De NPO maakt misbruik van kunstenaars

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het was een opmerkelijk bericht op nu.nl, vorige week: ‘Omroep Max brak beloftes en biedt winnaars De nieuwe Vermeer excuses aan’. In het nieuwsbericht stond dat omroep Max en productiebedrijf Helder erkenden dat ze ‘programmacentrisch’ waren geweest en onvoldoende rekening hadden gehouden met de belangen van de kunstenaars in het tv-programma.

Mocht u het hebben gemist (meer dan een miljoen mensen keken): in De nieuwe Vermeer probeerden kunstenaars en creatieve hobbyisten verloren gegane kunstwerken van Vermeer na te maken, of ze maakten een eigen interpretatie. Het persbericht waaruit nu.nl veelvuldig citeerde rondde af met: ‘We hopen dat we met deze verontschuldiging een stap kunnen zetten naar een betere samenwerking en een grotere waardering voor kunst en cultuur in Nederland.’ Amen.

Na ongeveer een uur ging het nieuwsbericht offline, het was gebaseerd op ‘onjuiste informatie’. Het persbericht, dat de Volkskrant ook had gekregen, was namelijk nep. Maar de informatie erin klopt – op die excuses na.

Zo kregen kunstenaars en amateurs die een eigen interpretatie mochten maken – de ‘vrije categorie’ – geen vergoeding voor hun werk. Hun winnende kunstwerken zijn nu zoals beloofd in Museum Prinsenhof in Delft te zien, maar niet in de tentoonstellingszalen. Ze hangen – gepropt op een witte wand – tussen het museumcafé en de garderobe. Bedoelde presentator Dionne Stax dit toen ze het in haar oproep had over een ‘bijzondere expositie’?

Bovendien zijn deze kunstenaars (van wie een aantal persoonlijk door programmamakers was uitgenodigd om mee te doen) op televisie alleen met hun voornaam genoemd. Het Parool schreef bijvoorbeeld na de eerste aflevering: ‘uiteindelijk won ene Dominique’, terwijl dezelfde krant in het verleden meerdere malen over de winnende kunstenaar heeft geschreven: namelijk Domenique Himmelsbach de Vries. Wat heb je aan winnen als niemand te weten komt wie je bent?

Zulke pijnlijke fouten, treffend ‘programmacentrisch’ genoemd in het neppe persbericht, beperken zich niet tot De nieuwe Vermeer. Vorig jaar deed de Kunstenbond (de vakbond voor de culturele en creatieve sector) zijn beklag over de onderbetaling van de kunstenaars in Sterren op het doek, ook van Omroep Max.

Deze kunstenaars, die ongeveer drie weken werken aan een portret, bleken slechts 500 euro te krijgen. Dat zal amper atelierhuur en materiaalkosten dekken. Bovendien moeten ze afstand doen van hun kunstwerk en het intellectueel eigendom. Ik heb het hier dus over de publieke omroep die mensen praktisch onbetaald voor zich laat werken.

De Kunstenbond opende vervolgens een meldpunt voor kunstenaars in tv-programma’s en kreeg 25 reacties, waarvan 24 van kunstenaars die ongelukkig zijn over de wijze waarop met hen is omgesprongen. Vaak verbiedt hun contract hun om hierover in de openbaarheid te treden.

Dat speelde bij De nieuwe Vermeer ook. Het contract (ik heb het ingezien) is nogal eenzijdig: 36 bepalingen over wat het productiebedrijf allemaal wel mag en wat de kunstenaar allemaal niet mag. In de publiciteit treden bijvoorbeeld (‘tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming’.) Vandaar dus dat neppe persbericht. Goeie actie.

De kunstenaars van Sterren op het doek krijgen inmiddels ietsje meer betaald, heeft de Kunstenbond begrepen. Naar verluidt gaat het inmiddels om een schamele 750 euro. Ik hoop maar dat die informatie niet klopt. Op naar een grotere waardering voor kunst en cultuur in Nederland!