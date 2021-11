De NPO-koortsdroom van Arnold Karskens op een scooter, vergezeld door twee Pieten

Arnold Karskens zat op een muurtje, in het hart van het Mediapark. Een regenachtige, grauwe herfstdag. Op zijn hoofd stond een felrode pet van zijn eigen omroep, die vanaf 1 januari 2022 toetreedt tot het publieke bestel, al is het de vraag of er dan ook direct ON-programma’s te zien zullen zijn, want de sfeer tussen de nieuwkomer en de NPO schijnt, om met Herman Finkers te spreken, nu al prima te snijden te zijn.

‘Ja Piet, we willen zendtijd’, zei Karskens mismoedig tegen een tweetal volledig zwart geschminkte acteurs, ‘maar die krijgen we hier niet!’

‘Zendtijd’, zei presentator Arlette Adriani in de studio, ‘ja, wie wil er nou geen zendtijd?’

Arnold Karskens op een scooter.

Terwijl de officiële Sinterklaasintocht zaterdagmiddag een originele, lieve en alle coronamaatregelen volgende echo was van de klassieke Soestdijk-defilés, verscheen ongeveer tegelijk de eerste aflevering van het Zwarte Pietenjournaal van Ongehoord Nederland op YouTube, speciaal voor de liefhebbers van racistische karikaturen én voor iedereen die zich ervan wil vergewissen dat de kwaadaardige, angstaanjagende aanwezigheid van ON nog altijd samengaat met een geruststellende mate van warhoofdigheid en incompetentie.

Het Zwarte Pietenjournaal is een aangrijpend onbezield programma, waar zowel voor kinderen als voor volwassenen geen touw aan vast te knopen valt. Opvallend is de fascinatie voor ‘regels’ die als een rode draad door suffe Sint-scènes loopt. De waanzin bereikte zaterdag een niet eerder gezien hoogtepunt tijdens een koortsdroomachtige videoclip waarbij Karskens op een scooter zat, op de stoep voor Beeld & Geluid, vergezeld door twee Pieten, die een prima poging ‘naast de maat rappen’ ten beste gaven: ‘Laat ons binnen, we willen beginnen, we staan in ons recht, we zijn voor dit werk in de wieg gelegd.’

Ja, lachen ja. Maar, even afgezien van die twijfelachtige laatste strofe: de tekst klopt. ON mag vanaf januari vijf jaar lang programma’s maken voor de publieke omroep. Uit een uitvoerige reconstructie van NRC Handelsblad rees vorige maand al het beeld op van uiteenlopende raden en adviescommissies die niet in staat bleken de bezwaren tegen ON om te zetten in een negatief eindoordeel. Er was vrees, er was zorg, en er was een toelatingstoets die onvoldoende ruimte bood om die vrees en zorg te concretiseren. In het NPO-woud van regels, bepalingen en nuances kun je eindeloos de paden blijven volgen, maar, zo blijkt, je kunt net zo goed een enorm paard op wielen huren, dat tot de rand vullen met ressentiment en complotwaanzin en vervolgens recht op je doel af denderen. Wie houdt je tegen? Toch niet dat handjevol ambtenaren die aarzelend wijzen op het bordje ‘Liever niet van het padje af raken’?

Het kan nog even, schamper lachen om ON. De dag dat Ongehoord Nederland met zijn zendtijd zware schade gaat toebrengen aan het hele publieke bestel, min of meer gelegitimeerd door dat bestel zelf, komt rap dichterbij. Dat is, inderdaad, ongehoord.