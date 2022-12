De noden van Nederland zullen Schiphol worst wezen. Vliegen zullen we!

‘Wij doen wat Nederland vraagt.’ Dat zijn de woorden van Robert Carsouw, financieel directeur van Schiphol, in een interview met RTL Nieuws vorige week. Carsouw heeft, samen met zijn collega Hanne Buis, een handtekening gezet onder de koop van drie boerenbedrijven, voor een bedrag van in totaal 11,1 miljoen euro. Daarnaast heeft Schiphol zo’n 5 miljoen euro betaald voor de uitstootrechten van zeven andere boerenbedrijven. Gevraagd naar de totale omvang van de opkoopoperatie gaf Carsouw te kennen: ‘We zijn bijna klaar.’ Hij verwacht nog bij vijf boerenbedrijven emissierechten te kopen.

Aldus kan Schiphol een hoop extra stikstofwolken de lucht in gaan blazen, we hoeven er als land slechts om te vragen.

Zelf was ik niet op de hoogte van dat nationale verzoek. Ik dacht dat onze luchthaven juist moest krimpen, dat we wel even klaar waren met die eindeloze, alles opslokkende groei. Dat heb ik niet zelf bij elkaar gefantaseerd; dat staat in de ‘Hoofdlijnenbrief Schiphol’ van 24 juni. Daarin schrijft het kabinet dat het aantal vluchten in 2023 moet dalen van 500.000 per jaar naar 440.000. Dit besluit is als volgt toegelicht: ‘Een vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen leidt tot minder geluidbelasting en minder emissies van CO2, stikstof, (ultra)fijnstof en andere schadelijke stoffen. Dit is een noodzakelijke bijdrage vanuit de luchtvaartsector.’ Daarbij werd ook opgemerkt ‘dat het belangrijk is om een einde te maken aan de gebrekkige rechtspositie van omwonenden’. Dit alles moet niet rekkelijk worden opgevat, want: ‘De nieuwe capaciteit vormt een absolute grens voor de negatieve effecten van luchtvaart op de omgeving, waarbinnen alle toekomstige ontwikkelingen zullen moeten blijven.’

Ze zullen er bij de bestuursvergaderingen op Schiphol brullend om hebben gelachen. Waarschijnlijk hangt de Hoofdlijnenbrief daar op de wc als vermakelijk stukje satire. Zo’n stel ministers dat de boel even gaat bepalen, wat een dijenkletser!

Daarmee zitten we in Nederland met de gebakken peren. Terwijl de regering, zo goed en zo kwaad als het gaat, de stikstofpuzzel in elkaar probeert te passen, gaat Schiphol ervandoor met de buit. Nieuwe woningen bouwen, natuurherstel of een schonere, stillere leefomgeving; het zal ze bij Schiphol allemaal een worst wezen. Vliegen zullen we! Met grotere toestellen van de Airbus, daar passen lekker veel mensen in.

Nu is dit alles niets nieuws onder de zon. Het mag niet verbazen dat zaken als winstgroei, aandeelhoudersuitkeringen en glimmende ceo-carrières telkenmale boven het landsbelang worden gesteld. Het is nog altijd te veel gevraagd om invloedrijke bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten nemen.

Maar weet u wat wel eigenaardig is? Vorige week hebben vier parlementsleden een motie ingediend (nr. 103) om op te treden tegen de ondermijning door Schiphol van het kabinetsbeleid. In die motie wordt vermeld dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf bijdraagt aan die ondermijning door een onderzoeksbureau voor Schiphol te betalen. Er is namelijk een potje van 60 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van stikstof en geluidshinder door Schiphol, en kennelijk mag de luchthaven zelf ook gebruik maken van dat potje. Dat doet zij door een onderzoeksbureau te laten uitzoeken hoe zij extra stikstofuitstoot voor elkaar kan krijgen. De indieners van de motie hebben de regering verzocht om op geen enkele wijze nog geld te besteden aan het realiseren van een natuurvergunning voor Schiphol, aangezien dat strijdig is met het eigen coalitieakkoord. Een schijnbaar logisch verzoek, ware het niet dat alle regeringspartijen hebben tegengestemd.

Ik ben benieuwd wie het lintje gaat knippen bij de opening van Lelystad Airport.