De nieuwe huisbaas stond alweer complottheorieën door mijn brievenbus te schreeuwen

Sinds ik deze week van Twitter naar Mastodon vertrok, voelt het alsof ik aan het kamperen ben. Op het vriendelijke alternatief voor Twitter, niet in handen van een megalomane miljardair, moet je over wat zelfredzaamheid, geduld en aanpassingsvermogen beschikken. Gaat die tentstok hierin? Even opzoeken in de handleiding die door een windvlaag over het hele terrein is verspreid. Ik heb trouwens gehoord dat je het beste rotsharingen kunt gebruiken. Rotsharingen? Ik heb juist gewone haringen gehoord. Waar is dit lipje eigenlijk voor? Nou hè hè, hij staat. Lekker plekje hoor. Dag buurman! Buurman? Hij hoort me niet denk ik. Ah fuck, een steen onder de binnentent. Stukje opschuiven? Grappig, ik zie nu dat dit lapje grond weer door iemand anders wordt beheerd, gelden ook andere regels. Hé, lekt het nou? Enfin, vanavond met zijn allen rond het kampvuur? Hallo? Morgen dan? Gezellig hè jongens, voelt echt als thuiskomen. Hoort iemand mij?

Gelukkig had ik ook mijn echte huis nog aangehouden. Ik ben in voor avontuur maar niet naïef over de mogelijk korte levensduur van een tent. En ook ik ben gewoon een mens dat van een gespreid bedje houdt, van een beetje stadse gezelligheid. Maar die nieuwe huisbaas zinde me niets. De inkt van zijn koopcontract was nog niet droog of hij stond alweer complottheorieën door mijn brievenbus naar binnen te schreeuwen, wat hij dan zelfvoldaan ‘vrijheid van meningsuiting’ noemde. Sinds hij de boel had overgenomen, kwamen er ook steeds vaker twijfelachtige types over de vloer die hem een held noemden terwijl ze hakenkruizen in het vers geschilderde houtwerk kerfden. Heus, het is fijn, een keuken met een vaatwasser en een aspergepan, maar ik zat er steeds minder graag met vrienden te eten.

En nu ik toch al regelmatig in een tent slaap – de buurman heeft me inmiddels teruggegroet en het is gezellig druk aan het worden – hoe ethisch zijn huisbazen überhaupt? Sommigen zien er netjes uit, maar ook zij neuzen door de spullen van bewoners en delen hun zwakke plekken tegen betaling met derden. Staat gewoon in je contract hoor, zeggen ze als iemand bezwaar maakt, je hóéft hier niet te wonen. Ze vertellen bewoners dat ze een verlepte kop hebben, zetten groepjes lawaaierige marktkoopmannen onder hun open ramen en vullen de omringende huizen met babbelzieke airbnb’ers die altijd wel een vreselijk verhaal kwijt moeten, al dan niet uit de duim gezogen. En wie even een frisse neus wil halen treft de huisbaas steeds weer drentelend bij de voordeur aan. Hier, nog iets heel belangrijks waar je echt even naar moet kijken. Ik heb ook nog een heleboel filmpjes die je zeker zullen interesseren. Banden met de Chinese staat? Ik? Kijk nou gewoon even. Leuk he?

Misschien is de hele woningmarkt wel zo verrot dat onder de sterren slapen sowieso een goed idee is. Al laten mijn oude buren duidelijk merken dat ze het maar aanstellerig gedrag vinden. ‘Tot volgende week’, zeggen ze spottend. ‘Weet je nog die andere geweldige camping en dat je toen binnen no time weer thuis onder een fleecedekentje zat? En wat een zwaktebod dat je nog hier de was komt doen.’

Mijn medekampeerders daarentegen zijn wel in voor een revolutie. Weg met alle vervelende huisjesmelkers die ons tot slaafse handelswaar hebben gemaakt. Hier geen autoritaire eigenaar met onze zwaktes als verdienmodel. Er is een clubje vrijwilligers dat het gras maait, anderen schrobben de wc’s en een stukje verderop wordt het fundament voor een nieuw soort huis gelegd. En we hoeven heus niet elke dag met zijn allen in bad in een grote houten tobbe, zingend en met bloemenkronen op het hoofd. Schoon voelen we ons toch al.