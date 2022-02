De ‘nieuwe elite van Nederland’ staakt al maanden voor een normaal loon

Grote ventilatiesystemen. Filters, ketels, beveiliging en brandmelders. Warmtepompen, complexe gebouwbeheersing – Bauke Soepboer laat een foto zien van een ketellichaam met een ventilatorbrander. ‘Om dit te onderhouden moest ik een aparte cursus volgen. Je bent echt met iets serieus bezig, iets dat twee keer zo groot is als jezelf’.

Hij is servicetechnicus uit overtuiging. Met een vast contract, de bedrijfsbus trots voor de deur. Onderhoud en reparatie van installaties in ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen, ‘mooi werk’. Toch staakte hij al twee keer, niet vanwege zijn baas want ‘ik heb het daar goed naar m’n zin’, wel voor een goede cao en ‘de sector’. Want wie zoekt nog zijn toekomst in de techniek, als de werkgevers met een troosteloos loonbod komen?

Bauke Soepboer, servicetechnicus. Beeld Toine Heijmans

Ook zijn bedrijf kampt met personeelstekort. ‘Zo simpel is het: niemand te krijgen.’ Tegelijk wijken de werkgevers niet in een nu al maandenlang voortdurend arbeidsconflict. De vakbond vraagt 5 procent, zij bieden 1,4. ‘De inflatie is 6 procent geloof ik’, zegt Bauke.

Staking na staking in bedrijf na bedrijf. ‘Het is geen reclame voor onze branche.’ ‘Ik geloof niet dat er iemand is die het begrijpt.’

Zelf volgde hij een ongewone route: eerst de havo en daarna de techniek. Wat ingewikkeld is, want de kloof tussen handen en hoofd is diep. Techniek is voor mensen die minder goed leren, de rest gaat naar kantoor. Bauke wilde naar het mbo, niveau 2 om de basis te begrijpen, de leraren verklaarden hem voor gek. Maar zijn vader, die een eigen assurantiebedrijf heeft, zei: ‘Het is nooit verkeerd om een vak te leren.’

Het misverstand is dat je handig moet zijn voor de installatietechniek, zegt Bauke, en dat het onderdoet voor denkarbeid. ‘Je bent juist enórm bezig met je hoofd: zoek maar eens de oorzaak van een storing in een groot kantoorpand.’ En hij vertelt over gebouwbeheersystemen en de mogelijkheid met je laptop vanuit huis kleppen in ketels en airco’s aan te sturen: ook handwerk leunt steeds minder op de handen. ‘En het wordt steeds interessanter’. Dát gevoel moet de jeugd krijgen, zegt hij: ‘Elke dag anders, alles is in ontwikkeling.’

Maar ietsje meer salaris zit er niet in: al vier maanden leggen de werkgevers een ultimatum naast zich neer, ‘dus daar gaat je imago’. En het is de stakers niet alleen om geld te doen. Bauke is 25, voor hem komt het niet nauw, maar de bedrijven willen de maximumleeftijd voor diensten verhogen naar 57 jaar. ‘Weekenden, nachten, dat is zwaar.’

Zelf is hij elke zes weken een week lang oproepbaar, 24/7. Als het stormt, of als het begint te vriezen, blijven de meldingen komen. ‘Voor mij is het niet zo’n belasting, ik ben jong en heb geen kinderen. Maar met een gezin is het wat anders.’ Toch houden de werkgevers vol, ‘en dat maakt het vak dus nóg minder aantrekkelijk’.

In een ronkend interview met het AD, afgelopen maandag, noemde Doekle Terpstra technici als Bauke de ‘nieuwe elite van Nederland’. Er is een urgent tekort aan vaklui, zei hij, twintigduizend en dat aantal verdubbelt, terwijl er nog zoveel warmtepompen, laadpalen, zonnepanelen en windmolens geïnstalleerd moeten. Over de stakingen geen woord.

Terpstra is voorzitter van Techniek Nederland, de werkgeversclub die wonderlijke ideeën heeft over het installateursinfarct. De overheid mag 175 miljoen klimaatgeld doneren voor meer techniekstudenten, te besteden ‘samen met de marktpartijen’. En of de minister een stop wil zetten op mbo-studies die opleiden tot ‘stropdasberoepen’ (hij draagt er zelf ook één), zodat de jeugd gedwongen kiest voor techniek. Op de radio sprak hij nog eens lekker schande van al die pretstudies: handen uit de mouwen, etcetera, alles ‘in samenspraak met de markt’.

Die tegelijkertijd een goede cao traineert, want de bedrijven vinden dat ze eerst moeten ‘herstellen’ van de pandemie. Dus ook die zwareberoepenregeling zit er niet in, of een minimumuurloon van 14 euro bruto, laat staan twee vakantiedagen erbij. Zo zwaar hebben ze het daar, dat ze de stakingen al maanden voor lief nemen in tijden van ernstig vakluitekort.

1,4 procent kunnen ze krijgen. Het is ‘gekoanstekkerij’, zegt Bauke, heerlijk Fries voor ‘een lachertje’.

In zijn geval is ‘de betaling nog wel redelijk’, zegt hij ook, ‘maar dat komt omdat ik heb doorgeleerd’. Een servicetechnicus is van veel markten thuis. De ‘jongens in de montage’, de elektriciens en loodgieters op de grote bouwprojecten, ‘hebben zwaarder werk voor minder geld’.

Probeer daar nog eens jeugd voor de vinden, in tijden van arbeidsconflict.