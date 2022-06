De Nieuwe Denktank, een middenmotor voor Pieter Omtzigt en de politiek

Op de dag dat de verhoren van de enquêtecommissie Groningen begonnen, werd even verderop een denktank gelanceerd. Zoiets als een kaars die aan twee kanten brandt. De enquêtecommissie onderzoekt overheidsfalen in de jaren die achter ons liggen, de denktank wil een ‘constructieve tegenmacht’ vormen die dergelijke mislukkingen in de toekomst voorkomt. Tussen die twee vuren woekert de verwarring van het nu, waarin wantrouwen en kortzichtigheid om voorrang strijden.

De Nieuwe Denktank is de naam. Wat suggereert dat er ook oude denktanks zijn. Het wonderlijke van de Haagse politiek is dat die juist vrijwel denktankloos is. Partijen hebben hun veelal in slinkende toestand verkerende wetenschappelijke bureaus, die soms (Partij voor de Dieren) louter een pr-functie vervullen. Daarnaast is er een stelsel aan adviesraden en ondersteunende instituten – RIVM, SCP, Algemene Rekenkamer, WRR, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Planbureau en zo nog een rijtje – die direct met de overheid verbonden zijn, doorgaans met werknemers in overheidsdienst.

De denktanks die er zijn – Clingendael, The Hague Centre for Strategic Studies van Rob de Wijk, tot voor kort ook het Institute for Global Justice – houden zich vooral bezig met internationale ontwikkelingen.

Pieter Omtzigt met René Cuperus bij de lancering van De Nieuwe Denktank. Beeld De Nieuwe Denktank

De Nieuwe Denktank komt voort uit de Stichting Sociale Christendemocratie, een clubje kritische CDA’ers dat zich in het gedachtengoed van Pieter Omtzigt herkent. Denktank-secretaris Henriëtte van Hedel was daar actief, net als Denktank-directeur Bart-Jan Heine. De Denktank wil breder mikken. Bij de lancering in Nieuwspoort spreekt Diederik Boomsma, CDA-raadslid in Amsterdam, maar ook René Cuperus, die voor Clingendael werkt en een verleden heeft bij de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA. NRC-columnist en microbioloog Rosanne Hertzberger stemde vaak VVD, maar bekeerde zich tot de ChristenUnie.

Een denktank dus van wat in Den Haag wel het brede midden wordt genoemd: partijen die dezer dagen moeite hebben hun natuurlijke achterban vast te houden. De zorg daarover klinkt door. Directeur Heine gebruikt de helft van zijn betoog om alle crises te noemen waaronder Nederland gebukt gaat. ‘Er is een systeemcrisis die vanuit het midden moet worden tegengegaan’, zegt hij. ‘Dat midden is te stil.’ Hij spreekt van gezonde vaderlandsliefde, van gematigdheid en waarachtigheid, van een zorgzame overheid.

Boomsma stelt vast dat ‘complexiteit een alibi is om besluiten te depolitiseren’. En Hertzberger vindt dat een ‘heerlijke kneedbare wetenschap’ de plaats van God heeft ingenomen. Om de gebreken van de wetenschap aan te tonen, somt ze een reeks foutieve onderzoeksresultaten op, zonder te vermelden dat die fouten op hun beurt door wetenschappelijk onderzoek zijn gecorrigeerd. Conclusie: ‘Wetenschap moet worden teruggeduwd naar de randen van het politiek domein.’ Cuperus komt met de waarneming dat populistische partijen groeien in landen met een krimpende verzorgingsstaat. Landen zoals Nederland dus, waar de afstand groeit tussen rijk en arm, stad en land. ‘Het politieke midden dreigt te imploderen.’

Intussen heeft zich één politicus bij de lancering gemeld. Goedkeurend kijkt hij van achter in het zaaltje toe. Pieter Omtzigt, de man van wie wel gedacht wordt dat hij in zijn eentje het politieke midden kan revitaliseren. In zijn boek Een nieuw sociaal contract hekelt hij beleid dat blindvaart op modellen en voorlichters, en bepleit hij de oprichting van … denktanks. ‘Niet voor niets hebben omringende landen veel grotere denktanks bij zowel overheid als politieke partijen. Nederland heeft hier nog een belangrijke stap te zetten.’

Komt dat even mooi uit. De denktank als missing link voor de man die het midden vaste grond onder de voeten wil geven. Zeker als die denktank net als hij een nieuw sociaal contract bepleit. Zo krijgt zijn beweging na de oprichting van een Steunfonds steeds meer gestalte. Maar de denktankers zijn zo ver nog niet. Boomsma verzekert nog altijd een stadse CDA’er te zijn, Cuperus wil het brede midden omvatten, desnoods met een randje SP. En Omtzigt zegt een beetje verontwaardigd zich niet te hoeven verantwoorden waarom hij deze lancering wilde meemaken.

Een middenmotor voor de politiek, dat wil De Nieuwe Denktank zijn. Vlak daarvoor had ik de Groninger paardenboer Sijbrand Nijhoff gezien, die zijn verhoor bij de enquêtecommissie afsloot door een foto met aardbevingsscheuren te tonen. ‘Die scheuren zitten ook in de Groninger mens.’

Hoe die scheuren in de toekomst te voorkomen, daar krijgt de denktank zijn handen vol aan.