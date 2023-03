De nepversie van een product – de dupe – is onder jongeren populairder dan het origineel

In politieke kringen is Jesse Klaver misschien jeugdig, maar op TikTok is hij ook maar gewoon een verwarde, oude man die het allemaal niet meer kan bijbenen. Gelukkig kon hij zijn kijkers om hulp vragen: ‘Kan iemand mij in de comments alsjeblieft uitleggen wat een dupe is?’ Hij schreef het bij een filmpje gemaakt door jonge GroenLinks-medewerkers, waarin zij om beurten bij een voorwerp of object poseerden en uitriepen waar datgene een dupe (spreekt uit als doep) van zou zijn. Bij het koffieapparaat bijvoorbeeld: ‘Starbucks. Dupe!’ Of bij de roltrap: ‘Lift. Dupe!’ Het filmpje is al een paar weken oud, maar door de Provinciale Statenverkiezingen ging het opnieuw rond, en de antwoorden blijven binnendruppelen.

‘Dupe komt van duplicate’, reageerde tiktokker Champagne Papi, ‘een exacte kopie van iets of een homogeen goed.’ Verderop gebruikte iemand een concreet voorbeeld om Klaver bij te spijkeren: ‘Het is zeg maar een goedkopere versie van een duur product. Een Balenciaga-dupe kun je ook bij Zara halen.’ Beau vatte het nog even samen voor de 36-jarige TikTok-bejaarde: ‘Dupe betekent namaak van iets.’ Zo, opgehelderd. De partijleider kon weer rustig slapen.

‘Jongens, dit neusje van mij heeft weer twee fantastische designerparfum-dupes gevonden bij de Action’, zegt influencer Chanou opgetogen tegen haar kijkers. Beeld TikTok

Nee, wacht even. Dupe heeft toch nét een andere connotatie dan namaak. Het is weliswaar een goedkopere variant van een duur product, van een lippenstift, stofzuiger of paar schoenen, maar er wordt niet langer op neergekeken. ‘Ik ben zo blij om in de dupe world te leven’, zegt een vrouw in een tiktok waarin ze de ontwikkeling prijst. Toen zij op de middelbare school zat, werd je nog gepest als je nep-Uggs droeg. Dat was ordinair en goedkoop, iets waarvan je hoopte dat niemand het zou zien. Nu zijn nepversies onder jongeren populairder dan het product waar ze op lijken.

Een dupe kopen betekent dat je het systeem te slim af bent, dat je je bronnen op orde hebt. Op TikTok worden op samenzweerderige toon allerlei tips gedeeld, de hashtag #dupes werd er al 1,8 miljard keer bekeken, en de aangeprezen artikelen zijn om de haverklap uitverkocht, wat ze alleen maar gewilder maakt. ‘Shoppers Are Stuck in a Dupe Loop’, kopte het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic onlangs boven een artikel over hoe het filmpjesplatform namaakspullen cool heeft gemaakt. Rolling Stone stelde dat we in een ‘dupe culture’ leven en mediaplatform Buzzfeed sprak van een ‘dupe mindset’.

‘Jongens, dit neusje van mij heeft weer twee fantastische designerparfum-dupes gevonden bij de Action’, zegt influencer Chanou opgetogen tegen haar kijkers. Collega Joan was met hetzelfde doel de Lidl binnengelopen: ‘Mijn hele tiktok staat vol met dupes, dus ik kan natuurlijk niet achterblijven.’ ‘Meiden, rennen naar de Primark’, spoort Fre haar publiek aan.

Als je zaken als duurzaamheid, intellectueel eigendom of arbeidsomstandigheden buiten beschouwing laat, is het te begrijpen dat uitgerekend de TikTok-generatie goedkopere namaak heeft omarmd. Elke minuut gaat er wel een product viraal. Trends en hypes zijn vluchtiger dan ooit en op een klein schermpje is toch niet te zien of je lippenstift 4 of 40 euro heeft gekost. Filters zijn onderdeel van het leven geworden, elkaars grapjes en dansjes nadoen is sociaal geaccepteerd. Echtheid en oorspronkelijkheid hebben het nakijken.

Maar een goede dupe mindset kan er óók voor zorgen dat je juist tevreden bent met wat je hebt, leert TikTok ons. Tafeltennistafel? Dupe van een spelcomputer. Groen lampje in je slaapkamer? Dupe van een vakantie naar IJsland om het Noorderlicht te zien. Met een dupe mindset kun je gelukkig zijn met weinig in een tijd waarin je heel erg veel moet willen. Onbetaalbaar, zou je haast zeggen.