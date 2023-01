De Nederlandse steun voor Oekraïne is opmerkelijk groot, hopelijk blijft dat zo

Een jonge vrouw, van wie de man krijgsgevangen is gemaakt, bezweert door haar tranen heen dat hij heus ooit vrijkomt. We zien hun dreumes op haar arm. En dan zegt ze: ‘Als je de kans hebt om elke avond naast je geliefde te zitten, een glas wijn te drinken, een pizza te bestellen, samen een film te kijken - hoe zwaar je dag ook is geweest - dat betekent dat je echt gelukkig bent.’

Je kunt niet controleren door welke beelden van de oorlog je wordt geraakt. Er is zo veel. En zo veel gruwelijks. Deze vrouw komt aan het woord in de documentaire Mariupol,The People’s Story, waarin bewoners zelf de verwoesting van hun stad in het zuidoosten van Oekraïne in beeld brengen. Haar man is een van de strijders die zich in mei 2022 heeft overgegeven bij de staalfabriek, nadat zij tachtig dagen lang de Russen hebben tegengehouden.

Tuurlijk, een heleboel van ons vinden het heerlijk om na een lange dag op de bank te ploffen met een film en een pizza. Maar zo’n suffe avond is dus weelde, omdat de ontspanning niet zozeer in het luieren zit, maar in de als vanzelfsprekend ervaren veiligheid.

Zo was het ook ontroerend toen RTL-correspondent Olaf Koens vertelde dat hij in Dnipro, waar Russen vlak daarvoor tientallen burgers hadden vermoord met een raket op een appartementengebouw, een parkeerboete had gekregen. Omdat gewoon naar het werk gaan voor Oekraïense burgers nu een bijdrage is aan hun strijd: ze zijn er nog.

Afgelopen week woedde de discussie weer over wapenleveranties aan Oekraïne. Tot nu toe is de steun van het Westen groter en langduriger dan ik aan het begin van de oorlog had verwacht. Ik vreesde dat het bij lippendienst en ongevaarlijke symboolhulp zou blijven.

Ook de houding van de Nederlandse bevolking valt mee. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt dat sinds de invasie grote overeenstemming is over de Russische dreiging. Dat was daarvoor wel anders. En volgens een andere peiling zijn Nederlanders zelfs vaker dan andere Europeanen tegen het idee dat Oekraïne de agressie en annexaties maar lijdzaam moet ondergaan omwille van vooralsnog fictieve ‘onderhandelingen’.

Gelukkig maar. Alsof zoiets ooit heeft gewerkt tegenover een despoot die bereid is zijn eigen volk in de ellende te storten omwille van irrationele expansiedrang. Alsof de geschiedenis niet eerder is bezaaid met gemiste kansen om zulke misdadigers tegen de menselijkheid eerder te stoppen. Alsof Poetin de veroverde gebieden zou omtoveren tot rustige oases waarvan wij in Europa verder niets te vrezen zouden hebben. En alsof we na zo’n bestand niet moedwillig onze ogen zouden moeten sluiten voor de onvermijdelijke genocide, bijvoorbeeld door de ontvoering en ‘heropvoeding’ van Oekraïense kinderen zoals die nu al op grote schaal plaatsvindt.

De andere kant op denkend: doet het Westen niet juist steeds te laat te weinig? Waar blijft die Duitse bondskanselier toch met zijn tanks? Dat geweifel is gekmakend. Het kost doden en onnoemelijk veel leed dat Oekraïne steeds slechts genoeg wapens heeft gekregen om net niet te verliezen. Het was tegelijk begrijpelijk: wie had als leider van een westers land een rechtstreekse confrontatie met de Russen durven riskeren? Was u daar klaar voor geweest?

Maar inmiddels lijkt het toch realistisch om Oekraïne wel zo zwaar te bewapenen dat het in elk geval de meeste gebieden kan heroveren en iets van een veilige grens kan creëren. De belangrijkste reden werd bij Op1 helder geformuleerd door Rob Bauer, voorzitter van het Navo-comité dat de bewapening van de lidstaten coördineert: Rusland heeft het overgrote deel van zijn leger in en rond Oekraïne ingezet. Het heeft zichzelf uitgeput en kan verder niet veel meer.

Nog een argument voor meer steun is gek genoeg Ruslands nucleaire dreiging. Door daaraan toe te geven zou het Westen een vrijbrief geven aan elke kernmacht met een grote mond. Dat zou een onleefbare en onbestuurbare wereld zijn. Al blijft dit natuurlijk doodeng. Dat de Russische dreigementen tot nu toe bluf waren, garandeert niets.

Dit lijkt daarnaast het minst slechte moment om door te zetten, omdat een lange oorlog vermoedelijk in het voordeel van Rusland zal zijn. Wij in het Westen zijn doorgaans sprinters en geen duursporters. Zo moeten we bij al die steun van de bevolking blijven beseffen dat hij deels is gekocht met geldverslindende maatregelen die niet lang zijn vol te houden. Nederland kennende is het waarschijnlijk maar één nationale moodswing verwijderd van totale Oekraïnemoeheid. Terwijl Rusland zich inmiddels omvormt tot een oorlogseconomie.

De commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, wil dat ook hier: de wapenindustrie opschalen, een deel van de civiele industrie inzetten voor militaire voertuigen en uniformen én het aantal reservisten fors uitbreiden. Zo wijs als dat me lijkt, kan ik me dat in Nederland nog moeilijk voorstellen. Aan de andere kant, uit het Clingendael-onderzoek blijkt dat veel Nederlanders bij uitstek hoop putten uit maatregelen die beschermen tegen dreiging van buiten: meer producten hier maken, betere verdedigingssystemen, minder afhankelijk zijn van de VS.

Zouden we dan toch leren wat het waard is, ’s avonds op de bank hangen met je dierbaren naast je?

En wat het kan kosten?