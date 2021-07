De Nederlandse corona-aanpak is cynisch tot de laatste snik

Minstens twee keer heb ik ernaast gezeten over de corona-aanpak. Beide keren gaf ik het kabinet het voordeel van de twijfel.

De eerste keer was van de winter. Ik kon me niet voorstellen dat niet alles klaarstond voor de vaccinatiecampagne waar we zo lang reikhalzend naar uit hadden gekeken. Toch was dat zo en het inenten kwam weken te laat op gang. De propaganda luidde vervolgens: snel starten maakt niet uit, het gaat om het moment waarop je de eindstreep haalt. Maar met vaccineren telt elke dag. Het kabinet vermorste toen voor de zoveelste keer mensenlevens.

Mijn tweede misser was drie weken geleden, toen het kabinet bekendmaakte dat het de samenleving in één klap ging opengooien, terwijl net de superbesmettelijke deltavariant oprukte. Ik zag wel dat het kabinet het onnodig krap nam. Ik begreep niet waarom je in de zomer grote binnenactiviteiten zou houden of al een eind zou maken aan thuiswerken. Maar waar anderen moord en brand schreeuwden, dacht ik: dit gaat nét goed, want het overgrote deel van de ouderen en kwetsbaren is beschermd.

Als nog maar weinig mensen erg ziek worden van corona, is er wat mij betreft namelijk geen grond meer voor vergaande vrijheidsbeperkingen. Er is een wereld vóór de vaccins en erna. Vóór de vaccins was de enige juiste keuze geweest om het aantal besmettingen heel laag te houden en ik vind het een historische schande dat het kabinet dat niet heeft gedaan. Na de vaccins zullen sommigen langdurige klachten overhouden aan een coronabesmetting. En anderen zullen de pech hebben dat het vaccin bij hen niet goed werkt. Maar hoe dramatisch ook als dat lot je treft, dat hoort bij de vele soorten medische ellende die je, helaas, in het leven nu eenmaal kunnen toevallen.

Mijn optimisme werd al moeilijker vol te houden toen bleek dat je toegangtests voor het uitgaansleven tot veertig uur van tevoren mocht laten doen. Met een levensgrote kans dat je in de tussentijd iets opliep. Roekeloos was dat De Jonge jongeren aanmoedigde om meteen na een prik met het Janssen-vaccin te gaan feesten, ook al werkt die pas twee weken later. En krankzinnig dat hij dat recht praatte door te zeggen dat op die manier lekker veel jongeren verleid zouden zijn om een vaccin te halen.

Toen begon De Jonge zorgen uit te spreken over het snel oplopende aantal besmettingen. Hoezo? Dit kon toch geen verrassing zijn? De aap kwam uit de mouw: buitenlandse vakanties liepen gevaar als Nederland rood kleurde op de Europese coronakaart. Dat zou mensen boos maken en politieke schade opleveren. Dus kwamen ze al snel op het idee om de uitgaanswereld en festivals maar weer in te snoeren. Feestende jongeren zijn de ideale zondebok.

In de aanloop naar dat besluit, de laatste dagen, hoorde je het kabinet ineens over gezondheidsrisico’s voor jongeren, over die soms lang aanhoudende coronaklachten. Nooit eerder liet het zich daar iets aan gelegen liggen. Maar nu had zelfs Grapperhaus van Justitie, oppercheerleader bij de hoge Nederlandse infectiegraad, het over ‘long covid’. Waarom? Omdat het gênant is dat versoepelingen alweer moeten worden teruggedraaid, na de zoveelste verkeerde inschatting. Het kabinet heeft in zo’n geval graag een OMT-advies als schaamlap, maar het OMT had niet veel te bieden. Voorzitter Van Dissel had al laten weten dat er afgemeten aan de officiële beleidscriteria – druk op de zorg, gevaar voor kwetsbaren – weinig aan de hand was. En dus was daar plots de bekommernis om ons aller gezondheid.

Het kabinet is in de corona-aanpak cynisch tot de laatste snik.



Mailen? k.bessems@volkskrant.nl