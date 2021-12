De Nederlandse boardroom heeft een vaandeldragercomplex

De vaandeldrager van Rembrandt. Beeld x

Brief van de dag

‘De nieuwkomer is man’, zo luidt de ana­lyse van de Management Scope top-100 Commissarissen 2022. Ondanks dat de man-vrouwverhouding nu al jaren in de spotlight staat en zelfs in de wet wordt verankerd, is tweederde van de nieuw­komers in de top-100 man. Daarbovenop komt dat 95 procent van de nieuwkomers geen cultureel diverse achtergrond heeft.

Beide percentages staan totaal niet in verhouding tot de pool aan beschikbaar talent. Niet geheel verrassend, gezien de conclusies van de Monitoring Commissie Corporate Governance in hun jaarlijkse monitoringsrapport. In de jaarverslagen blijkt diversiteitsbeleid bij sommige beursgenoteerde bedrijven te ontbreken. Mocht het er wel in staan, dan blijkt het onderwerp nog vaak gezien te worden als een verplicht nummer, waarbij er weinig wordt ingegaan op inhoud.

Awards voor topvrouwen, diversiteit en inclusietrainingen, bedrijfslogo’s gedoopt in de regenboogkleuren, een vrouwenquotum en toch nauwelijks vooruitgang. De Nederlandse boardroom heeft last van een vaandeldragercomplex.

De boardrooms zijn gevuld met vaandeldragers. Kopstukken van het bedrijfsleven. Gezien de sociaal ingesleten structuren zijn dat vaak witte mannen van ­boven de 50 uit eenzelfde maatschappelijk milieu. Discussie over de benoemingen van deze vaandeldragers lijkt vaak niet nodig.

Aansluiting bij sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen of bijvoorbeeld klimaatverandering wordt ondergeschikt zodra er een vaandeldrager bereid is om plaats te nemen. Maar als je maar maximaal vijf kunstwerken mag tentoonstellen, is juist variëteit van toegevoegde waarde.

Wat dat betreft kan de Monitoring Commissie Corporate Governance bij de herziening van de Code voor beursgenoteerde bedrijven een voorbeeld nemen aan de Code Diversiteit en Inclusie die in de cultuursector geldt. Met een praktisch stappenplan, waar elke organisatie mee aan de slag kan, wordt er gewerkt aan ruimte voor nieuwe verhalen en een gelijkwaardige sector voor iedereen. Waarbij de aankoop van De vaandeldrager door het Rijk en het Rijksmuseum hopelijk gezien kan worden als een les: laat je niet verblinden door een individu, maar houd zicht op het grotere verhaal.

Inge Scholman, Rotterdam

Onbevlekt

Ook in het recente EO-programma over sterke vrouwen ging het mis, dus Sander van Walsum is in goed en oecumenisch gezelschap, maar de ‘onbevlekte ontvangenis’ slaat bij de moeder van Jezus niet op seksloos zwanger worden. Zeker, in de schoot van de ‘Heilige Maagd’ Maria wordt Jezus volgens de ­traditie negen maanden voor Kerstmis (25 maart) verwekt zonder tussenkomst van een man. Alleen is het niet de zaad­loze conceptie die in de kerk ‘onbevlekt’ heet – de angst voor zaadvlekken stamt uit de 19de eeuw.

De kerkelijke ‘vlek’ is de erfzonde, de zonde van ongehoorzaamheid aan God, die door Adam en Eva in de wereld zou zijn gebracht en via hun nakome­lingen aan de hele mensheid door­gegeven. ­Jezus moest de eerste worden die dat doorbrak. Maar dan moest zijn moeder een erfzondeloze, ‘vlekkeloze’ geboorte krijgen. Dankzij een goddelijke ingreep werd Maria in de schoot van haar moeder daarom ‘onbevlekt ontvangen’ (8 december), negen maanden vóór haar eigen geboorte. De onschuld van het Jezuskind was hiermee gered.

Pim Ligtvoet, Amsterdam

Hopen

Het artikel ‘Kabinet knijpt kolencentrales af’ vraagt om een analyse hoe een land van ingenieurs die Deltawerken, het gasnet en andere civieltechnische hoogstandjes mogelijk maakten, zo afgleed dat zijn energie-­infrastructuur functioneert op ‘hopen op mooi weer’. Hoeveel mensen mogen er letterlijk in de kou staan voordat de Volkskrant zich hieraan waagt?

Sijmen Gerritsen, Delft

Vuilnis

Af en toe doe ik het toch weer: me laten verleiden door Facebook. Dan lees ik de berichtjes die ik in een lange periode van afwezigheid allemaal heb gemist. Maar na een poosje zet ik de computer doodmoe van ellende weer uit. Facebook faciliteert complotdenken, leugens en halve waarheden en zuigt met zijn ongecontroleerde berichtgeving alle energie uit mijn lijf. Een fikse wandeling zet daarna het meeste wel weer in perspectief, maar de vuilnis blijft. Voor altijd.

Facebook heeft nu in één keer een hele Nederlandse gemeente verleid met een datacentrum. Een datacentrum waar complotdenken, leugens en halve waarheden worden opgeslagen (op zichzelf al een vervuiling van Nederlandse bodem) en beschikbaar worden gesteld aan degenen die zelf geen mening hebben. Een datacentrum dat bovendien alle groene energie uit onze maatschappij zuigt en een wandeling in Zeewolde in een ander perspectief plaatst.

Facebook wil groen zijn, en daarom moet Nederland gaan omkijken naar andere bronnen voor energie. Kerncentrales bijvoorbeeld. Met hun kernafval. Je kunt het begraven, maar de vuilnis blijft. Voor altijd. Als een datacentrum van Facebook.

Ruben Korfmaker, Sneek

Kerncentrales

‘Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales.’ Het staat bijna achteloos in het regeerakkoord, onder het kopje ‘energiemix’. Niet eens bovenaan, maar als derde punt. Alsof er een procentpuntje op het btw-tarief komt.

Deze mededeling zou niet zo heel lang geleden hebben geleid tot massale verontwaardiging. Nu steggelde de Kamer in het debat over het akkoord over een vermeende bezuiniging op de zorg. De media zijn vooral druk met corona. En het volk mort niet, althans niet hierover.

Ziet links in dat de kerncentrale, ooit een speeltje van rechts, onvermijdelijk is geworden door het jarenlange getreuzel in klimaatbeleid van voorbije kabinetten om de klimaatdoelstellingen te halen? Blijft daarom protest van de linkse oppositie uit? En daarmee het brood­nodige debat. Zijn wij, het volk, murw geslagen door corona? Hebben we grotere problemen op te lossen, klimaat, stikstof, wonen, en geen tijd voor reflectie?

In juni 2020 is de motie-Erkens aan­genomen, waarin de Tweede Kamer de regering oproept om het gebruik van kernenergie te overwegen. Coalitie­partijen D66 en ChristenUnie stemden tegen. Toch is deze motie nu geruisloos tot staand beleid gepromoveerd.

Is het verstandig om zo’n fundamentele beslissing in de achterkamers van de formatie te nemen? Voor zover ik me kan herinneren is kernenergie geen verkiezingsthema geweest. Het lijkt er dus op dat we ongevraagd een nieuw kernenergietijdperk in worden gemoffeld.

Voor het draagvlak lijkt me noodzakelijk dat hier een zo breed mogelijk debat over wordt gevoerd. In het parlement, in de media en aan de keukentafel.

Hans Versluis, Werkendam

Eindejaarslijsten

Aan het einde van het jaar wordt er veel gekozen, zoals sportvrouw, -man, -ploeg, woord, of leerkracht van het jaar. Er ­worden top-zoveel-lijsten gemaakt met films, boeken, albums, songs en nog veel meer. Ik mis een lijst of top-zoveel met onthullingen van het jaar. Door vast­houdend en diepgravend onderzoek onthullen journalisten elk jaar weer grote schandalen, corruptie en maatschappelijke misstanden. Nu de media onder vuur liggen als onderdeel van een wereld­wijd complot en journalisten serieus gevaar lopen, lijken me zo’n overzicht of verkiezing en een klopje op de eigen schouder geen overbodige luxe.

Gerard Mensink, Vleuten

Vijver

Het begint te vervelen om steeds opnieuw de familie Brandt Corstius in de Volkskrant gepromoot te zien worden. Vele pagina’s over zwemmen in bevroren meren et cetera door Jelle, enkele weken geleden de Aaf-theaterpromotie in het magazine en deze week opnieuw twee pagina’s over ‘babbelpodcasts’ van Aaf en van haar echtgenoot Gijs Groenteman.

Verder werd eerder dit jaar het tv-programma van Gijs Groenteman en Marcel van Roos­malen (de man van Eva Hoeke) ook nog uitgebreid besproken.

Dit vind ik veel te veel ‘vissen in eigen vijver’ en een kwaliteitskrant, die de Volkskrant probeert te zijn, onwaardig. Er zijn vast betere onderwerpen te bespreken, die onafhankelijk zijn van de redactie of columnisten.

Ab Ribbink, Venray

Rouleren

Mark Rutte blijft nog even in het centrum van de macht, dus wellicht is het een idee om de controleurs van de macht, de journalistiek, te verversen. Accountants zijn vanaf 2016 verplicht te rouleren om zo niet met hun klanten te verkleven.

Misschien moet de Volkskrant zichzelf een journalistenroulatie opleggen. Sommige controleurs zijn namelijk vervallen in het opdreunen van een mantra: ‘Rutte, visie, bestuurscultuur, neoliberalisme, Rutte, visie …’ Hadden Lubbers, Balkenende en Kok wel een visie? Leuke ­onderzoeksvraag voor een nieuwe sta­giair.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Kersttoespraak

Ik ben erg benieuwd of onze majesteit ons in zijn kersttoespraak gaat vertellen dat het zeer belangrijk is dat wij de ­coronavoorschriften goed moeten ­opvolgen.

Joop Hubers, Groenlo

Clou

De clou voor Kerst 2021 is om allen te­zamen te zijn zonder bijeen te komen.

Frans van Dillen, Woold – Winterswijk