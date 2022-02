De Nederlandse arbeidsmarkt biedt hoognodige ruimte voor werknemerseisen

Nu arbeidskrachten schaars worden in de Verenigde Staten, is zich eindelijk een verandering aan het voltrekken die door de tegenkrachten in bedrijven en politiek jarenlang is tegengehouden. De lonen gaan omhoog, er komen wat vrije dagen bij, de secundaire arbeidsvoorwaarden worden genereuzer. Werknemers realiseren zich: hier valt meer te halen. Werkgevers realiseren zich: als ik niet uitkijk, zijn ze zo vertrokken.

Want dat gebeurt. Sommige economen spreken al van het Grote Ontslag, de Great Resignation. Het afgelopen jaar diende bijna 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking zijn ontslag in, veel meer dan in voorgaande jaren. ‘Ja, ik heb net ontslag genomen. Fuck McDonald’s, het is een waardeloze plek!’, citeerde correspondent Maral Noshad Sharifi een hamburgerbakker die was vertrokken bij de fastfoodketen. Hij werkt nu als bezorger bij Amazon. Zijn loon ging van 9 dollar naar 16 dollar per uur. Gemiddeld gingen de lonen in de VS het afgelopen jaar met 7 procent omhoog.

Die opwaartse druk heeft in Nederland nog niet tot zulke duidelijke stijgingen geleid, maar het borrelt wel degelijk. Horecapersoneel? Werkt nu bij de GGD of Deliveroo. Krantenbezorgers? Bijna niet meer te vinden. Volgens DNB-president Klaas Knot voelen ook Nederlandse ondernemers ‘zich gedwongen lonen te verhogen’, zei hij in Buitenhof zondag.

De situatie in de VS is natuurlijk heel anders dan die in Nederland. Lage minimumlonen, weinig vakantiedagen, karige verzekering, nauwelijks ontslagbescherming: de American Dream is de afgelopen decennia vooral iets voor werkgevers geweest. De benodigde inhaalslag is in verschillende staten de afgelopen jaren al ingezet met een verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur, maar ook vraag en aanbod kunnen dus in het voordeel van de arbeider werken.

In Nederland biedt de markt nu dus ook de ruimte voor hogere werknemerseisen, zeker aan de onderkant. Dat is hoognodig. Ten eerste holt de inflatie de koopkracht uit van met name huishoudens met een krappe beurs, die een onevenredig groot deel van hun inkomen aan energie en voeding besteden. Ten tweede staan de (reële) lonen al jaren stil in Nederland. Van de economische groei hebben vooral bedrijven, ondernemers en vermogensbezitters geprofiteerd. De arbeidsinkomensquote, die weergeeft welk deel de lonen van de totale economie vormen, daalt al veertig jaar gestaag. Dat betekent een groei van bedrijfswinsten, die laagbelast bij aandeelhouders terechtkomen.

Het is geen toeval dat in die periode de macht van vakbonden is afgenomen, door een teruglopend lidmaatschap. Dat verklaart ook waarom hun looneisen bescheiden zijn en zelfs de inflatie niet kunnen bijhouden. De eisen worden nu gesteld door individuele werknemers: geef me geld of ik vertrek.

Maar natuurlijk is niet iedereen in de positie, in de stemming, of behept met het vereiste karakter om deze kans te grijpen. Bovendien is de schaarste tijdelijk: de wetten van vraag en aanbod zullen niet altijd in het voordeel van de werknemer uitpakken. Als de rente stijgt en het overvloedig over de economie gesproeide steungeld opdroogt, zullen er ook weer banen verdwijnen. Wie van een Great Resignation gebruik wil maken, moet snel zijn. En daarna misschien maar weer lid worden van een vakbond.