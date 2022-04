De necrologie: vaak een mild oordeel over een witte man

In de eerste drie maanden van dit jaar publiceerde de Volkskrant 93 necrologieën; levensbeschrijvingen van onlangs overleden personen. Dat klinkt als véél en is het ook, zoals de cijfers zullen laten zien. De krant verscheen in dit eerste kwartaal 77 keer, dus in veel edities stonden twee of zelfs drie necrologieën. De meesten daarvan betroffen geen grote beroemdheden maar personen uit de brede vijver van media, cultuur, bestuur en sport. De keuze aan wie zo’n laatste verhaal wordt besteed, zegt iets over de oriëntatie van de redactie. Hoe breed is de belangstelling? Komen mannen en vrouwen even vaak aan bod? Speelt de actualiteit een rol en zijn de verhalen kritisch?

Zeker één necrologie was inderdaad kritisch, en dat was tevens de aanleiding voor deze column. Op 17 maart verscheen in de rubriek ‘Slotakkoord’ een portret van de overleden oud-bewindsman Piet Bukman (88). Het artikel roemde zijn doortastendheid als eerste CDA-voorzitter, maar daar stonden volgens de auteur vrij veel mindere kwaliteiten tegenover. De slotbalans in één eufemistische zin: ‘Een van zijn sympathieke trekken was dat hij openhartig en zonder grote schaamte over zijn eigen falen kon praten’.

Het was een overtrokken negatief portret dat de echte Piet Bukman geen recht deed, schreef een schoonzoon aan de krant. ‘Bijna elke stap in zijn 18-jaar durende periode in de landelijke politiek wordt negatief ingekleurd’. Hij had gehoopt op een objectief artikel met respect voor de overledene, zoals dat volgens hem ook in andere kranten verscheen. Ook mij was de toon opgevallen. Die was inderdaad anders dan gebruikelijk in de meeste necrologieën in de krant.

De verklaring is bijzonder. De auteur was Jan Joost Lindner; voormalig politiek commentator van de Volkskrant en vooral in de gepolariseerde jaren zeventig en tachtig een gevreesd recensent van het politieke debat. Hij ging twintig jaar geleden met pensioen en liet destijds een aantal concept-necrologieën achter. Sommigen daarvan wachten nog steeds op publicatie. Net als andere kranten heeft de Volkskrant necrologieën klaarstaan die tussentijds kunnen worden bijgewerkt en op de dag van overlijden nog eens worden gecheckt op volledigheid.

In dit geval was er geen aanleiding om nog iets aan het artikel toe te voegen, besloot de eindredacteur in overleg met de chef van de politieke redactie. Dat de toon tamelijk kritisch was, werd niet gezien als bijzonder. Necrologieën mogen openhartig en eerlijk zijn. Dat vindt desgevraagd ook de nog springlevende auteur, die verrast was toen hij het stuk in de krant zag staan. Hij was vergeten was dat hij een necrologie van Bukman had geschreven. Van de persoon was hij inderdaad ‘niet zo’n fan’, erkent hij. ‘Ik heb ook nooit gevonden dat je van de doden niets dan goeds mocht vinden. Wel probeerde ik altijd in de slotalinea in elk geval óók iets positief te benadrukken.’

Ik zie het artikel vooral als een tijdcapsule, afkomstig uit een periode waarin de krant meer onomwonden stelling nam en harder formuleerde. Dat valt op in de krant van vandaag, maar lijkt me niet beter of slechter. De necrologieën die nu verschijnen onder de rubrieksnamen ‘Postuum’ of ‘Slotakkoord’ zijn doorgaans milder van toon en dat geldt nog sterker voor ‘Het eeuwige leven’, waarin bewust gekozen wordt voor minder beroemde mensen met een opmerkelijk levensverhaal. Bovendien is er de Magazine-rubriek ‘Je kunt het maar een keer doen’ waarin nabestaanden centraal staan. En de ‘eenzame uitvaart’ waarin Joris van Casteren het levensverhaal achterhaalt van een eenzaam gestorven persoon. Plus columnist Max Pam die zijn rubriek geregeld vult met een necrologie; dit jaar al twee keer.

Beeld Io Cooman

De necrologie wordt steeds meer een verhaal van bewondering en mededogen, zo lijkt het, in elk geval méér dan een recensie waarin de balans van een leven wordt opgemaakt. Gekoppeld aan de grote actualiteit zijn deze verhalen zelden. In de afgelopen drie maanden stond niet één persoon centraal die vroegtijdig overleden was aan covid of in de oorlog in Oekraïne. Zulke stukken zijn waarschijnlijk moeilijker te produceren, maar zouden een welkome verbreding zijn van de actualiteit. Ietwat pijnlijk zijn de kenmerken van de wel gekozen hoofdpersonen. In alle rubrieken bij elkaar opgeteld was dat 73 van de 93 keer een man, waarvan slechts twee keer een Nederlander met een migratieachtergrond.

Ter vergelijking heb ik ook de necrologieën in het eerste kwartaal van vijf jaar geleden (2007) geturfd en van het eerste kwartaal van 25 jaar geleden, in 1997. Vijf jaar geleden verschenen in deze periode 72 necrologieën waarvan 11 over een vrouw en geen enkele over Nederlanders met een migratieachtergrond. 25 jaar geleden was een grote terugblik bij een overlijden uitzonderlijk: slechts twaalf in het eerste kwartaal. Andere memorabele doden werden in één of twee alinea’s afgedaan in de rubriek Persoonlijk. Als we die kleine berichten meetellen, komen we in totaal toch nog op 77 stuks. Waarvan slechts vier over een vrouw en wederom nul over Nederlanders met een migratieachtergrond.

Het groeiend aantal necrologieën komt tegemoet aan een lezersbehoefte. De Volkskrantlezer vergrijst en heeft letterlijk meegeleefd met degenen die nu overlijden. Dat er veel minder vrouwen aan bod komen, komt volgens de redactie doordat zij vroeger minder vertegenwoordigd waren in de domeinen politiek, sport en populaire cultuur. Dat verandert vanzelf, is het idee. ‘Nu is de helft van de ministers al vrouw’, zegt de redacteur die tot afgelopen zomer ‘Het eeuwige leven’ coördineerde. Met de migrantenwereld had hij onvoldoende voeling, erkent hij. ‘Daar wordt de Volkskrant ook minder gelezen terwijl je het deels moet hebben van tips.’

De redactie moet beter haar best doen, zou ook een antwoord kunnen zijn. Met zoveel ruimte voor allerlei soorten necrologieën, waarin naast een bijzonder leven slechts enige landelijke bekendheid geldt als voorwaarde, staat de deur open voor levensverhalen van een grotere culturele diversiteit en meer vrouwen. De redactie probeert het écht, bezweert de huidige coördinator. ‘Ook lezers komen soms met deze kritiek en mijn antwoord is dan: heeft u suggesties? Dan blijft het meestal stil.’

Dat klinkt als een uitdaging: de rubriek ‘Het eeuwige leven’ is bereikbaar via redactie@volkskrant.nl