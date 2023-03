De Narcissus van de natiestaat zit op TikTok

Mijn puberdochter gooit haar iPhone op mijn bureau. ‘Papa, het gaat niet goed op TikTok. Moet je kijken wat ik nou op mijn For You-page krijg...’ De leider van Forum voor Democratie scheert 20 seconden lang op een plezierboot over mediterraan water, rapper Dopebwoy zingt ondertussen: ‘Zo veel vrouwen dus ik kan niet kiezen, ik pak Marbella eventjes.’ ‘Cruisin’ into the verkiezingen’, licht @thierry_baudet dit tafereel toe.

‘Getver’, zeg ik. ‘Zeker getver’, zegt mijn dochter. In reacties onder het cruisefilmpje zegt niemand ‘getver’. ‘M’n droomman’, zegt Joanna. ‘Crush’, zegt Dolleke. ‘Hij is echt knap hier’, zegt Sanne. De meeste jongens houden het op ‘Legend’, ‘Thierry rules’ of TopG’ (‘TopGangster’).

‘Hoe vaak is dat filmpje bekeken?’, vraag ik aan mijn dochter. ‘740 duizend keer.’ ‘Aha, dan snap ik waarom dat algoritme uit de Volksrepubliek China @thierry_baudet ook wel iets voor jou vindt. Doet de Narcissus van de natiestaat nog meer op TikTok?’

Hij doet nog véél meer, elke dag een paar nieuwe dingen van 20 seconden. Minimale moeite, maximaal effect en nog gratis ook. Hij doet een drinkwedstrijd met carnaval. Hij vertelt dat het schandelijk was dat carnavallen tijdens ‘het griepje’ niet mocht. Hij vertelt in de auto dat hij ‘dol is op vrouwen’. Hij belijdt op Valentijnsdag de liefde voor zijn grote verovering, de vrouw van zijn leven. (‘Ik ga over mijn nek’, zegt mijn dochter.) Hij geeft een 20-secondencollege over viriel masculien leiderschap met afschrikwekkende beelden van Jesse Klaver in lhbti-tenue en Jean Claude Juncker die een kus geeft aan Mark Rutte. Hij heft gewichten in de sportschool. ‘Getver’, zeg ik nog maar eens. ‘Echt getver’, zegt mijn dochter.

Even kijken hoe vaak dat sportschoolfilmpje is bekeken. Aha, 1,3 miljoen maal. Dan kunnen wij nog vaak ‘getver’ zeggen, maar zolang dat Chinese algoritme net zo’n crush op @thierry_baudet heeft als Dolleke, vrees ik wat Sanne en Joanna in het stemhokje gaan doen als ze 18 zijn.