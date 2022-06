De mopshond is een poepie, maar ook de snurkende herinnering dat de natuur de strijd tegen de mens verliest

Je hebt mensen die ze zielig vinden en er vooral schichtige zenuwpezen in zien. En je hebt mensen die vooral denken dat ze onnozel zijn, waardoor ze ten overstaan van de beestjes niet alleen fysiek maar ook grammaticaal door de knieën gaan en ‘goed zo poepie’, zeggen. Of: ‘braaf scheetje.’

Maar je hebt ook mensen als Jan Grit, voor wie mopshonden hun lust en hun leven zijn. Net als voor zijn vrouw trouwens. Toen Grit dertig jaar geleden voor het eerst bij haar thuis kwam, zei ze: ‘Doe wel je schoenen uit, want in de kamer ligt een nestje mopsjes.’

Ze houden allemachtig veel van hun dieren en je zou zelfs kunnen zeggen dat mopshonden de veer vormen die het echtpaar al die decennia inwendig gespannen heeft gehouden. Beiden zijn ze actief lid van mopshondenvereniging Commedia – Grit is er bestuurslid fokkerij en gezondheid – en thuis hebben ze zeven mopsjes rondlopen die ze elke avond tegen zich aan laten kruipen. ‘Wist je dat Chinese keizers ze ooit hebben laten fokken, zodat ze iets warms hadden om op schoot te leggen?’

Jan Grit van mopshondenvereniging Commedia samen met Frode, een van zijn zeven mopsjes. Beeld de Volkskrant

Jarenlang was het leven met de mopsen aangenaam, tot een aantal dierenwelzijnsorganisaties het volgens Grit op de heupen kreeg en een ‘hetze’ begon. Sindsdien duiken om de haverklap verhalen op dat mopshonden zo extreem worden doorgefokt dat hun levensduur veel korter is dan die van andere hondenrassen. Dat veel beestjes vanwege hun kunstmatig kort gehouden snuit moeite hebben met ademen, slecht kunnen knipperen vanwege hun grote ogen, last hebben van continue hoofdpijn door hun kleine schedel, enzovoorts.

Mopshonden beginnen zo langzamerhand zelfs symbool te staan voor de schaduwkanten van onze maakbare samenleving – een soort snurkende herinnering dat de natuur haar strijd tegen de mens definitief aan het verliezen is. Niet voor niets krijgen Grit en zijn vrouw de laatste jaren steeds vaker opmerkingen wanneer ze een met hun mopsjes een stiefeltje maken door Moerkapelle.

En tuurlijk, zegt Grit. Er zijn inderdaad studies die aantonen dat mopshonden bovengemiddeld veel last hebben van ademhalingsproblemen. Maar op die studies is ook altijd veel aan te merken.

Neem nou dat recente onderzoek van het Britse Royal Veterinary College waaruit blijkt dat mopsen tot wel vijftig keer meer risico lopen op ernstige gezondheidsproblemen dan andere honden.

‘Bij dat onderzoek is vooral gekeken naar hoe vaak honden bij een dierenarts kwamen’, zegt Grit. ‘Maar wie zegt mij dat eigenaren van mopsen niet veel trouwer zijn in hun dierenartsbezoek zijn dan bezitters van andere honden?’

Soms heeft hij überhaupt het gevoel dat inhoud irrelevant is in deze hele discussie. Het gaat er vooral om wie de inhoud produceert. Als een wetenschapper of politicus zegt dat kortsnuitigen slecht kunnen ademen, wordt die opmerking automatisch serieuzer genomen dan wanneer een lid van mopshondenvereniging Commedia zegt dat dat niet zo is.

Zo kon het gebeuren dat in 2019, mede op basis van een onderzoek van de Universiteit Utrecht dat volgens Grit ‘weinig wetenschappelijk’ is, het fokken van mopshonden in Nederland gebonden werd aan zulke strenge voorwaarden dat het praktisch onmogelijk werd.

Zwaar onterecht, vindt Grit, en vooral ook zo zonde. In voorgaande jaren hadden de leden van de mopshondenvereniging tezamen bijvoorbeeld wel dertig nesten. Nu zijn dat er hoogstens twee. Dat terwijl zijn vereniging aandoeningen die in bepaalde stambomen voorkomen juist heel streng in de gaten houdt en leden vervolgens verbiedt daarmee te fokken. ‘Tuurlijk hebben we weleens een hond die veel snurkt. Maar dat doe ik zelf ook en dat is toch ook geen reden om afscheid te nemen?’

Eigenlijk is het probleem sinds die wetswijziging alleen maar groter geworden, zegt Grit. Omdat de vraag naar kleine hondjes tijdens de coronacrisis wel toenam, komen er sindsdien extra veel importmopsen vanuit Oost-Europa. In die landen zijn fokkers totaal niet bezig met gezondheid of stambomen, waardoor het aantal honden met aandoeningen juist toeneemt.

Maar hoe vaak hij dat negatieve neveneffect van de wetswijziging ook uitlegt, de rest van de wereld blijft bij zijn eigen gelijk. Telkens weer krijgen dierenartsen de gelegenheid om in Kamercommissies te praten over ‘malafide fokkers’ die doelbewust ‘gehandicapte dieren’ kweken, terwijl niemand bereid lijkt te luisteren naar mopshondenvereniging Commedia. Met als gevolg dat de minister van Landbouw beloofde nog deze zomer te kijken naar een algeheel handelsverbod voor doorgefokte honden.

Jan Grit kijkt bedroefd als hij daarover praat. Tot zijn vrouw de hoek om komt zetten, met aan de lijn een van hun teer beminde mopshondjes. Dan beginnen zijn ogen weer te stralen.

Ook liefde die blind maakt is nu eenmaal liefde.