De Mondkapjesdeal van Sywert wordt verfilmd. De Betrouwbare Mannetjes zien het al helemaal voor zich

‘De omstreden mondkapjesdeal die oud-CDA-coryfee Sywert van Lienden en zijn compagnons sloten, wordt verfilmd (...) Wie de film gaat regisseren of wie erin gaan spelen, is nog niet bekend.’ De Telegraaf, 16 juni 2022.

Om niet (Linda de Mol/Will Koopman, 2022)

Drie vrienden sluiten tijdens een uit de hand gelopen Zoom-borrel een weddenschap af om binnen een jaar miljonair te worden. Als een van hen er achter komt dat de overheid om de een of andere reden bang voor hem is, zien ze hun kans schoon, maar wanneer ze zich steeds verder in de nesten werken, staan ze voor een duivels dilemma: integriteit of vriendschap? Met o.a. Waldemar Torenstra, Barry Atsma en Ramsey Nasr.

Hulptroepen! (Johan Nijenhuis, 2023)

De jonge Sywert heeft het helemaal voor elkaar: een baan bij de gemeente Amsterdam, 60.000 volgers op Twitter, een Green Egg XL. Tijdens een ‘vrijgezelle’ op Menorca besluit hij samen met twee vrienden de overheid en een goedlopende website in elektronica en huishoudelijke artikelen te bestelen. Alles lijkt goed te gaan, tot een van hen over zijn oren verliefd wordt op een arme, maar lekkere verpleegster met een dikke vriendin, op wie niemand verliefd wordt, maar die wel grappig is. Met o.a. Jandino Asporaat.

A Simple Man (Joel en Ethan Coen, 2022)

Een gefrustreerde ambtenaar kan het kleinerende gedrag van zijn echtgenote niet langer aan en besluit tijdens een nieuwjaarsborrel een minister wijs te maken dat hij een liefdadigheidsinstelling is begonnen. De problemen stapelen zich op wanneer hij per ongeluk dertig miljoen verdient. Met o.a. George Clooney.

Berbertje skal hænge (Thomas Vinterberg, 2023)

Een jonge vader die als gemeentelijk ambtenaar wordt vermalen in de routine van alledag, ziet tijdens een internationale crisis zijn kans schoon om aan de middelmatigheid te ontsnappen. Langzaam ontdekt hij dat bedrog een groter onderdeel van hem is dan hij zou willen toegeven. Met o.a. Thomas Bo Larsen.

Sywert (Eddy Terstall, 2027)

Een niet-Amsterdammer loopt als ambtenaar van de gemeente Amsterdam heel veel door Amsterdam terwijl hij de overheid oplicht. Tijdens een woke barbecue op een dakterras wordt hij verliefd op een leuk meisje en samen doen ze dingen in Amsterdam. Met o.a. Nadja Hüpscher en Rifka Lodeizen.

De dakkapel (Alex van Warmerdam, 2024)

Een jonge huisvader probeert aan de hand van youtubefilmpjes een dakkapel te bouwen, maar hij krijgt hem maar niet waterdicht. De Poolse aannemer die het moet oplossen schuift onverwacht aan tijdens een erg steriel diner met zijn schoonouders en dwingt hem de overheid op te lichten. Met o.a. Alex van Warmerdam.

Graphene (David Lynch, 2023)

Een man die denkt dat hij aan een talkshowtafel zit, blijkt een stichting te zijn en voor de rechter te staan. Ondertussen blijft de vrouw met het schaap klagen dat het dak lekt, waardoor hij tijdens een vergadering van een scholierenvakbond lid wil worden van tien verschillende politieke partijen en desondanks multimiljonair wordt. Met o.a. Lyle Lovett.

The Dutch Connection (Wes Anderson, 2024)

Een oud-scholierenvakbondsleider en voormalig kunstschaatskampioen verkoopt in een heel mooi winkeltje in een heel mooi dorpje een heel mooi ingepakte antimakassartje. De burgemeester vraagt hem te helpen de griepgolf in het dorp op te lossen, maar wanneer die er achter komt dat zijn dochter het winkeltje ook na sluitingstijd bezoekt, belt hij het leger en slaan de geliefden op een heel klein brommertje op de vlucht. Met o.a. Jason Schwartzman, Bill Murray, de gebroeders Wilson, Edward Norton en Willem Dafoe.

Verneukt (Paul Verhoeven 2024)

Een gemiddeld geile gemeenteambtenaar schuift geregeld aan bij de talkshow van een wel héél geile presentator en komt mede daardoor in contact met de misschien nog wel geilere minister van Gezondheidszorg. Veel neuken. Schaamhaar. Verder nog uitwerken. Met o.a. Isabelle Huppert.

Pandemic Fever (Michael Bay, 2022)

Wanneer een dodelijk virus om zich heen grijpt en de overheid steken laat vallen, neemt een gemeenteambtenaar het heft in eigen hand. Na Shanghai en Wuhan in de as te hebben gelegd, weet hij met behulp van youtubefilmpjes een drone te maken waarmee hij de rest van China kan opblazen én het tegengif naar Nederland kan smokkelen, waar het helaas wordt afgekeurd omdat er grafeen in zit. Met o.a. The Rock.

Parasite (Bong Joon-ho, 2023)

Tijdens een pandemie besluit een jongen die echt succesvolle mensen altijd alleen maar van een afstandje heeft mogen bekijken, van onder zijn lekkende dakkapel wraak te nemen en de hele politieke elite op te lichten. Met o.a. Jung Ho-seok.