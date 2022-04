De mondkapjesavonturen van Sywert doen denken aan de dubbelroman Lijmen/Het been van Willem Elsschot

Rechtop zittend in bed las ik in één ruk Sywerts miljoenen uit, een akelig spannend boek van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Toen ik het licht uitdeed, was ik een illusie armer. De volgende morgen haalde ik bij het opstaan de Volkskrant uit de bus en las, staande met mijn blote voeten op het kouwe zeil, de twee volle pagina’s van Frank Hendrickx en Tom Kreling. Het harde gevecht om de waarheid in de mondkapjesdeal staat op het punt van beginnen, zo begreep ik. Wakker worden met een karrevracht aan onderzoeksjournalistiek, ik genoot ervan toen ik mijn gekookte eitje pelde.

Die Sywert!

Een paar jaar heb ik met hem in een radioprogramma gezeten, waarin de toestand in de wereld werd besproken. Hij was altijd keurig in het pak, sprak met twee woorden, gaf eloquent de CDA-standpunten weer, maar was toch ook een ietsiepietsie rebels, want ja, hoe ouwelijk hij zich ook gedroeg, in feite was hij nog een jong ventje. En de jeugd heeft de toekomst, dat wist hij messscherp uit te spelen.

En nu dit.

Van de ideale schoonzoon tot de meest gehate oplichter van Nederland, het is geen carrière op trots op te zijn, ook al staat er 9 miljoen op je geheime bankrekening. Bijna had hij ook nog als CDA-rolmodel in de Tweede Kamer gezeten, maar intussen zal niemand er meer van opkijken als hij straks op de strafbank belandt. Genadegeld weggeven helpt niet meer. Niemand wil het hebben. Daar, mijnheer, is de bankrekening van de Nederlandse staat.

Wie de mondkapjesavonturen leest van Sywert, moet onweerstaanbaar denken aan het Wereldtijdschrift uit de dubbelroman Lijmen/Het been van Willem Elsschot. Waar hoofdpersoon Karel Boorman en zijn compagnon Frans Laarmans exemplaren van hun tijdschrift met honderdduizenden tegelijk proberen te slijten, weten Sywert en zijn twee kornuiten het voor elkaar te krijgen dat het Rijk voor miljoenen aan mondkapjes bestelt.

Lijmen noemt Boorman de manier om zijn slachtoffers in te palmen. Potentiële kopers worden gepaaid met artikelen vol superlatieven over henzelf of over hun bedrijf, maar wat zij uiteindelijk in grote hoeveelheden thuisgestuurd krijgen, is net zo waardeloos als die mondkapjes van Sywert, die after all ook nog eens vol bleken te zitten met de gevaarlijk stof grafeen. De eindes van de literaire fantasie en de rauwe werkelijkheid zijn ook bijna identiek. Bij Elsschot blijven smid Lauwereyssen en zijn vrouw achter met honderdduizend onverkochte en nog te betalen exemplaren, die hun firma ongetwijfeld te gronde zullen richten. Bij Sywert zijn de miljoenen mondkapjes van de Hulptroepen Alliantie voor eeuwig in een depot beland, verder ongeschikt voor gebruik.

Net zoals in Lijmen/Het been is het onthutsend hoeveel argelozen van geest er altijd weer in tuinen. Bij Sywert zijn dat zo wat alle tafeldames en -heren die hij bij De Wereld Draait Door heeft ontmoet – van Barbara Baarsma tot Alexander Klöpping. Trouwens, sinds is uitgekomen dat Barbara namens de Rabobank ook hand-en-spandiensten heeft verricht voor de ‘om niet’-transactie van Sywert, zie je haar nog maar weinig op de televisie, terwijl zij in het verleden toch altijd zo helder uiteen kon zetten hoe de wereld in elkaar steekt.

Is het omdat Nederland er zelf zo diep in zit, of is het omdat Nederlanders juist zo naïef zijn dat het in ons land met de fraudebestrijding altijd zo faliekant verkeerd afloopt? In Italië, las ik, heeft de financiële politie – de Guardia di Finanza – meer dan 60 duizend man in dienst om het jacht van Poetin aan de ketting te leggen. In Nederland wordt na lang getreuzel één man, onze eigen Stef Blok, aangesteld om na te gaan of die Russen misschien nog wat meer in kas hebben dan die povere 5 miljoen op de Zuidas. Ondertussen zijn die Russische jachten, met hun brievenbussen in het vooronder, allang bij IJmuiden vrolijk het zeegat uitgevaren.

Een slome boel.

Op de ministeries, zo blijkt, heeft men in een aantal gevallen van harte meegewerkt aan de deal van Sywert en zijn kompanen Bernd Damme en Camille van Gestel. Ze gunden het die gasten graag. Zo jong en al zo ondernemend! Zelfs Pieter Omtzigt, de held in een andere affaire – die van de toeslagen – schijnt erin te zijn gevlogen. Voorlopig geeft ook hij even geen commentaar. Hij wacht liever op weer zo’n vernietigend rapport, dat in Nederland doorgaans in een la verdwijnt.

Karel Boorman houdt van contante betaling. In zijn huis heeft hij een plakkaat hangen met de tekst: ‘Uw woord zij waar/ Uw geld zij baar’. Sywert en de zijnen hebben dat op een moderne manier geprobeerd via een onzichtbare stichting. Toch voelen wij ook medelijden met Sywert. Wat moet hij nog?

Medelijden is een laatste dolkstoot.