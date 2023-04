De moeizame nieuwe festivaleconomie biedt artistieke mogelijkheden

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Dit weekend speelt zich in Tilburg een van de mooiste festivals van Nederland af, vier dagen lang. Roadburn laat al 25 jaar zien wat de artistieke kracht van een festival kan zijn. Door context te bieden, artiesten uit verschillende genres aan elkaar te koppelen en verleden en heden met elkaar te verbinden, geeft het festival verdieping: ineens doemen achter de muziek verhalen op. Je ziet bijvoorbeeld hoe avontuurlijke muziek van vroeger nog altijd nieuwe trends kan aanjagen. Of hoe nieuw experiment de oudere genres juist weer een duw kan geven.

Festivaldirecteur Walter Hoeijmakers vertelde me vorige week dat deze editie moeizaam tot stand is gekomen. En hij is niet de enige festivalbaas die het afgelopen jaar heeft moeten constateren dat ruim een jaar na corona nog steeds onweer boven de sector hangt.

De bandjes, het belangrijkste bestanddeel van ieder festival, hebben het moeilijk. Ze merken dat rondreizen voor shows belachelijk duur is geworden, door de oplopende kosten en inflatie die de hele wereld teisteren. Ze vragen daarom veel hogere gages dan voorheen. Voor bijvoorbeeld Roadburn, maar dit geldt voor veel kleinere festivals, betekent dit dat de grote namen uit het verleden, met wie het trouwe festivalpubliek vergroeid is geraakt, ineens niet meer beschikbaar zijn omdat ze praktisch in hun eentje het hele programmabudget zouden opslurpen.

Daar komt nog bij dat er post-corona kennelijk nieuwe omgangsvormen zijn ontstaan. Bands die ineens toch maar afzeggen, omdat ze bij een ander festival een beter bod hebben gekregen. Het wereldje is een boksring geworden waarin de sterkste overwint. En waarin overleven momenteel belangrijker is dan nieuwe artistieke routes uitstippelen.

Festivals met beperkte budgetten, die niet ineens twee keer zo dure tickets kunnen verkopen omdat de zalen dan vermoedelijk half leeg blijven, moeten zichzelf dus toch opnieuw uitvinden. Grotere namen om publiek mee te trekken zijn nauwelijks beschikbaar, dus moeten ze het met vers (en een stuk goedkoper) talent doen.

Roadburn merkte dat een deel van het oude publiek, dat zich het festival zo’n beetje had toegeëigend, Tilburg boos de rug heeft toegekeerd omdat de zo geliefde, liefst Amerikaanse stonerrockbands dit jaar ontbreken. Daarvoor in de plaats staan veel onbekende singer-songwriters, folkzangeressen met net één album op zak en undergroundbands die nog nooit voet op Nederlandse bodem hebben gezet. De rekening voor dat toch net even andere programma werd het festival gelijk gepresenteerd: er zijn nog kaarten beschikbaar, en dat gebeurde de laatste edities vrijwel nooit.

Toch biedt de moeizame nieuwe festivaleconomie ook kansen. Het is misschien uit nood geboren, maar volgens Roadburn is er juist nu volop ruimte voor aanstormende namen en bands die de kunst vooruit helpen, in plaats van achterom kijken. Voor bands die dat grote podium eigenlijk al veel langer verdienden en pas nu de kans krijgen. Die kunnen bovendien spelen voor een publiek dat niet al verzadigd is, maar gretiger dan ooit.

Een festival wordt daardoor nog meer een impuls voor muzikale vernieuwing. Al blijft het spannend om te zien hoe relatief kleine en onervaren bands het gaan doen op het podium van de grote zaal van podium 013, waar drieduizend man in passen. Maar is dat niet precies de spanning die je eigenlijk altijd zou moeten voelen, op een festival?