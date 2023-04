De moedeloosheid bekruipt ons op de redactie ook wel eens

Post van een lezer: ‘Mijn abonnement heb ik opgezegd, 3 juni komt de laatste in de brievenbus. Ik zal hem vast nog wel eens lezen, in de bieb waarschijnlijk, maar mijn interesse in alles en iedereen, die is verdwenen. Mijn hoop op verbetering, mijn overtuiging dat betrokken burgers invloed hebben, is verdwenen.’

Haar somberheid blijkt direct voort te komen uit de onmacht van het kabinet om de grote problemen van deze tijd (klimaat, dierenwelzijn, jeugdzorg, onderwijs) aan te pakken.

‘Of Moeder Aarde het overleeft, of mijn (achterklein)kinderen nog iets van een fijne wereld hebben, ik hoop het voor ze. Maar de illusie dat ik er iets aan kan bijdragen is verdwenen.’

De lezer adviseert ons ook het bijltje erbij neer te gooien. ‘Misschien is het beter voor de krant om ook op te geven? De wal het schip te laten keren?’

De moedeloosheid over de regering die er maar niet in slaagt belangrijke problemen op te lossen bekruipt ons ook wel eens, bijvoorbeeld toen Raoul du Pré, chef van de parlementaire redactie, deze week uiteenzette waarom we deze zomer afstevenen op een vluchtelingendrama en waarom het kabinet er waarschijnlijk niet in zal slagen dit te voorkomen.

Meestal volgt een geanimeerd gesprek over journalistieke invalshoeken, deze week volgde een lange, machteloze stilte. Hoe vaak en in hoeveel toonaarden kun je het failliet van het Nederlandse asielbeleid beschrijven? Een belangrijk motief om misstanden aan de kaak te stellen is om de politiek in beweging te krijgen. Met een machteloos kabinet valt journalistiek op dorre aarde.

Een ander gevaar voor de journalistiek is gewenning. Tot ongenoegen van sommige collega’s neemt de oorlog in Oekraïne een minder prominente plek in in de krant. Er dreigt een herhaling van het Im Westen nichts Neues-scenario uit de Eerste Wereldoorlog. Een bloederige oorlog die dagelijks honderden slachtoffers eist, krijgt steeds minder aandacht omdat het front amper verschuift en elke dag min of meer hetzelfde is.

Pieter Omtzigt adviseert in zijn Thorbeckelezing, die u online al bij ons kunt lezen en die maandag in de krant staat, dat burgers het heft weer in eigen hand nemen. ‘De stille revolutie die nodig is, vraagt actieve burgers.’

En zo is het. Nederland heeft burgers nodig die zich goed informeren en op basis daarvan een bijdrage proberen te leveren aan een gezonde samenleving. Burgers informeren met kwaliteitsjournalistiek is onze belangrijkste missie, ook als de situatie uitzichtloos is.