De moed en tact van Kefah Allush werden beloond met grote openhartigheid van Olga Commandeurs zijde

Als de Fiat 500 met op het dak een blankhouten doodskist het beeld inrijdt, heb ik de neiging te gaan hollen. De aanblik doet me denken aan dat fameuze gedicht De tuinman en de dood van P. van Eyck. Tuinman ontwaart ’s ochtends tot zijn schrik de dood. Slaat op de vlucht, rent een dag lang, om zich veilig te wanen in Ispahaan. Maar de dood verbaast zich dat hij de tuinman ’s ochtends nog zag snoeien: ‘Ik was verrast, toen ’k ’s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan, die ’k ’s avonds halen moest in Ispahaan.’ De dood, kortom, heeft zijn eigen agenda en je ontloopt hem niet.

Kefah Allush in ‘De kist’. Beeld EO

Dat noodlotsbesef ligt ten grondslag aan het EO-programma De kist, waarin programmamaker Kefah Allush bekende Nederlanders interviewt over de dood in hun leven. Maandag was deel twee van een nieuwe reeks. BN’ers zijn, zoals bekend, voor de duvel niet bang, en al helemaal niet voor Allush’ Fiat, die hen het laatste model van hun houten jas, symbolisch, aan huis komt brengen. Maandag was hij op bezoek bij Olga Commandeur, presentator van Nederland in beweging. Dat doordeweekse ochtendprogramma spoort senioren aan het lichaam, althans in aanloop naar de vlucht richting Ispahaan, soepel te houden.

De geïnterviewde mag kiezen: gaat de kist mee naar binnen, of blijft-ie op de Fiat? Commandeur hield hem buiten de deur, wat geenszins betekende dat ze schroom betoonde om het levenseinde aan de keukentafel in kleurrijke bewoordingen te bespreken. Als ik al de neiging had om de door het aantreden van een nieuw kabinet zo triomfantelijke dag te laten overschaduwen door mijn eigen doodsbesef, ontnam Commandeur mij de zapreflex terstond.

Ver weg en tegelijk dichtbij is de dood voor Commandeur, vertelde ze meteen maar aan Allush. ‘Hoezo?’, vroeg hij. Kort geleden, antwoordde ze, is er een voorstadium van borstkanker bij haar ontdekt, met een amputatie tot gevolg. Ze vertelde erover met een verbazingwekkende, bijna lichtvoetige nuchterheid.

Grote angst had ze tijdens de ziekte niet gevoeld, moeilijke momenten had ze wel gekend. ‘Welke?’, wilde Allush weten. ‘Toen ik me in het ziekenhuis mocht wassen en mezelf in de spiegel zag. Heel confronterend. Toch verminkt, aan die ene kant.’ Allush: ‘Die ene borst weg.’ Ja, beaamde Commandeur: ‘Dat zag er toch heel lelijk uit.’ Nu is die al weer wat mooier hoor, klonk het sussend. Een minder ervaren interviewer zou opgelucht hebben geknikt: gelukkig! Zo niet Allush: ‘Als je nu teruggaat naar dat moment dat je voor de spiegel staat…’

Het vergt moed en tact van de interviewer om bij dergelijke hoogstpersoonlijke onderwerpen tot de kern te komen. Allush werd ervoor beloond met grote openhartigheid van Commandeurs zijde. Ze ontpopte zich in het gesprek als een meeslepend verteller, waarbij Allush weinig meer hoefde te doen dan goed te luisteren.

Bravo.