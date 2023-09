De miskraamcoach zei wat onze vrienden ook al zeiden, maar uit haar mond klonk het geloofwaardiger

We gingen naar de markt om een luisterend oor te kopen. We hadden luisterende oren gehad, van vrienden, van familie, van collega’s die iets vergelijkbaars hadden meegemaakt, maar nu wilden we een oor dat gespecialiseerd was in het onderwerp. Een professioneel oor, dat aandachtig zou luisteren, op de juiste momenten vragen zou stellen en de juiste opmerkingen zou maken, omdat het haar beroep was. Nog voor we haar hadden gevonden – we wisten al dat het een vrouw zou zijn – doopten we haar de miskraamcoach.

Het is ook wat met al die coaches, de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland, hadden we weleens spottend gezegd, als we weer eens hoorden over iemand die een burn-out had gehad en daarna had besloten coach te worden. Een psycholoog had pas nog in de krant beweerd dat mensen tegenwoordig een coach inhuren omdat ze minder diepgaande vriendschappen hebben. Maar afgaand op verhalen over miskramen bij vrouwen van de generatie van mijn moeder denk ik niet dat mensen vroeger diepgaande gesprekken over hun miskraam voerden met hun vrienden. De miskraamcoach is een heel nieuw iemand die voorziet in een oude, vaak onvervulde behoefte: om verlies te benoemen en te berouwen. Maar zij is geen publieke voorziening. We moesten ervoor naar de markt.

De eerste vrouw die we vonden kon ons een ochtend aanbieden. Gedurende een sessie van vijf uur zouden we door een reeks van stappen gaan om afscheid te nemen van ons verloren kindje. Aan deze sessie hing een prijskaartje van 595 euro, en we kregen er een gratis werkboek bij.

We besloten verder te kijken.

Mijn verloskundige wist nog wel een goede, ik zocht haar op op internet. Ze had een mooie website met enthousiaste testimonials. Op een donderdagochtend kwam ze bij ons thuis. Ze had een linnen tasje bij zich, net zo een als ik gebruik, maar zag er net niet uit alsof ze een vriendin van me had kunnen zijn. Ze ging op onze rode bank zitten en wij op de grijze, schuin tegenover haar.

In anderhalf uur luchtten we ons hart. De miskraamcoach zei dingen die onze vrienden ons ook al hadden verteld, maar die uit haar gespecialiseerde mond geloofwaardiger klonken. Dat schuldgevoelens normaal zijn maar niet terecht. Dat het normaal is om even te moeten slikken bij het zien van andere zwangere vrouwen. Dat mannen en vrouwen verschillend omgaan met het verlies, en dat ook dat normaal is. Dat we het verloren kind best kind mochten noemen, ook al was het heel klein geweest en hadden alle zorgverleners sinds het in mijn buik was doodgegaan alleen nog over vruchtje gesproken, en later, toen het er grotendeels uit was maar nog niet helemaal, over weefsel en zwangerschapsrest.

‘Hebben jullie al eens geprobeerd om erover te schrijven?’, vroeg ze.

We waren even stil.

‘Niet voor een publiek bedoel ik, maar voor jezelf. Gewoon alles opschrijven wat je voelt en denkt.’

Als huiswerk kregen we op: een maandelijks moment inplannen om met elkaar over de miskraam te praten (samen), een – niet te publiceren – brief schrijven aan het verloren kind (ik) en aan een vriendin die net haar derde baby had gekregen vertellen dat ik het kraambezoek steeds uitstelde omdat ik het lastig vond om haar geluk te zien naast mijn eigen ongeluk (ik). Na een paar weken zou de coach contact met ons opnemen om te vragen hoe het was gegaan en of ik nog behoefte had aan een extra sessie voor traumaverwerking.

Het luisterend oor stuurde een factuur via WhatsApp, ze kostte 80 euro. We vonden het geen slechte deal.