De miscast van Talitha Muusse bij Op1 zegt veel over het opportunisme waarmee de talkshow wordt gemaakt

Een explosief mediaraadseltje, dat Talitha Muusse vrijdagavond opwierp bij Media Inside. Ze vertelde over haar vertrek als presentator bij de KRONRCV-avond van Op1, begin dit jaar. ‘Sommige politieke partijen’, zei Muusse, waren ‘niet blij’ met haar en daardoor lag ze ‘onder een vergrootglas bij die-en-die’. Die-en-die waren ‘geen taart gaan eten’ toen ze hoorden van haar aanstelling, en dus was Muusse door de redactie verteld: ‘Houd je een beetje in.’

Er viel wel te raden naar de politieke windrichting waarin geen taart werd gegeten: Muusse stopte de avond voordat VVD-mastodonten Ton Elias en Henk Kamp bij collega Sven Kockelmann het rampzalig verlopen ‘Functie elders’-debat bespraken. Toen verklaarde Muusse dat haar door de KRONCRV was verzocht tijdens dat gesprek te zwijgen, wat ze weigerde. Ook werd haar verteld dat ze gevoelige oude tweets moest verwijderen.

Nu weten we al van talkshowredacties dat er allerlei non-journalistieke overwegingen spelen, dat er banden warm te houden zijn. Er bestaan zelfs gasten die andere gasten kunnen weren (in juni wist de manager van Bilal Wahib, Nathan Moszkowicz, een andere Moszkowicz van tafel te krijgen). Een persvoorlichter stuurt zijn politicus niet graag een haag van vijandige interviewers in – ook daarom is het zo handig om juist wél journalisten voor die taak in te huren.

Talitha Muusse bij Media Inside. Beeld Bnn Vara

Maar Op1 wil naast spannende politici en spannende BN’ers en debatjes óók spannende presentatoren. Dus zetten ze naast een journalistiek zwaargewicht een jonge opiniemaker (géén journalist), met een bescheiden cv en een stevige mening, in de hoop op spraakmakende tv. Blijkt zij vervolgens inderdaad geen onafhankelijk journalist te zijn, en op onhandige momenten de persoonlijkheid te tonen waarvoor ze is binnengehaald, dan wordt ze verzocht te zwijgen. Dat Op1 zichzelf juist door dat elastiek tussen entertainment en journalistiek zo ver mogelijk op te rekken in de voet schiet, is veelzeggend.

Op1-presentator Jort Kelder zei eerder dit jaar dat het ‘een heel raar idee’ was dat er inspraak zou zijn vanuit de politiek. ‘Maar het is wel een soort redactie en een sfeer van... Nee, je kunt eerlijk gezegd niet alles zeggen, nee.’ Dit was voordat bleek dat Kelder FvD-filmpjes had gefinancierd, wat verder voor Op1 geen probleem is. Op het scherm blijft hij namelijk uitstekend in zijn rol.

Maar Muusse was een miscast en speelt het spel nu niet meer mee. Nu mag worden vermeld dat Muusse inderdaad een toontje heeft dat hinderlijk boven interviews bleef hangen, en ze bleek ook al geen rasinterviewer. Wat daarover precies gezegd is en door wie, liet ze in het midden, maar de beschuldiging dat de KRO zich eerder naar de politiek voegt dan achter een haastig op tv gesmeten presentator te gaan staan, is alarmerend. Net als het idee dat persvoorlichters een stem hadden in haar casting.

De KRO werpt overigens ‘elke suggestie van politieke inmenging van zich af’ en zegt mee te werken aan een onderzoek. De verwachting is dat precies nul collega’s Muusse zullen bijvallen. Presentatoren kunnen zich maar beter aan de tekst houden. Zwijgen is het alleronafhankelijkst.