De minister van Armoede wil dat de overheid weer fatsoenlijk omgaat met mensen met pech

De minister van Armoede wil liever niet spreken van ‘het prikkelen’ van mensen met een uitkering om ze aan te sporen tot werken, zo zei ze woensdagavond in de Tweede Kamer. Nog een term die ze vervelend vindt: ‘Het granieten bestand’. Zo noemen beleidsmakers de groep mensen die langdurig in de bijstand zitten, en er niet uit te ‘prikkelen’ zijn, omdat de omstandigheden of het leven in het algemeen langdurig tegenzitten.

Het is de taal uit de harde jaren. Toen het veel ging over misbruik, fraude en terugvordering, keukenkastjescontroles, boodschappenboetes, het doorvlooien van bankafschriften op zoek naar ongeoorloofde verdiensten, en het opvragen van zendmastdata van de mobiele telefoon na een ‘anonieme tip’ (in de wandeling ook wel bekend als klikken) dat iemand in het geniep zou samenwonen.

Nu heeft de overheid spijt, of nou ja, een soort van. Nu gaat het over menselijke maat en het halen van ‘hardheden’ uit de wetten die in de afgelopen twee decennia zijn opgetuigd om mensen met pech en mensen die het op eigen houtje niet redden van een vangnet te voorzien. We weten hoe het ging met dat vangnet: het werd gaandeweg een spijkerbed. Deze krant heeft er bol van gestaan. Wie in de bijstand belandde moest bij de drempel zijn privacy, waardigheid en toegang tot rechtsbescherming inleveren. Het toeslagenschandaal is niet het enige symptoom van een ontspoorde overheid, die tegelijkertijd andere groepen burgers die publiek geld krijgen – huizenbezitters met hypotheekrenteafrek bijvoorbeeld – aanzienlijk eerbiediger behandelt.

Het spijkerbed is er nog, zo noteerden journalisten van het platform Investico in samenwerking met De Groene Amsterdammer, Trouw en EenVandaag anderhalve maand geleden. Nog steeds wordt er op veel plekken streng teruggevorderd (de praktijk kan verschillen van gemeente tot gemeente, afhankelijk van de rekkelijkheid van uitvoerders), nog steeds is de toegang tot rechtsbijstand voor mensen met een uitkering niet goed gewaarborgd.

Maar de intenties zijn veranderd. Vorige maand berichtte Toine Heijmans in deze krant vanuit de rechtszaal over de wankele zoektocht van de bijstandsrechter naar de menselijke maat. In de Tweede Kamer gaat het tegenwoordig over coulance. In het Regeerakkoord staat dat bestaanszekerheid belangrijk is. Dat lijkt een gewoon woord, maar vergelijk de toon eens met het voorstel dat de grootste regeringspartij vier jaar geleden nog deed, het kabinet had dezelfde samenstelling als nu: een fors lagere bijstand, die ‘aan te vullen’ zou zijn door in stapjes verplichtingen (cursus volgen, solliciteren, ‘tegenprestatie’ leveren) na te komen. Nu herhaalt de minister van Armoede hardop in de Kamer de woorden van Marga Klompé, de minister die in 1963 de bijstandswet invoerde: dat de bijstand ‘voldoende’ moet zijn ‘voor een bloemetje op tafel, een cadeautje het jarige nichtje’.

De wet volgt snel. In het Regeerakkoord zijn versoepelingen aangekondigd. De minister memoreerde woensdagavond welke wijzigingen er snel aankomen. Een verbond van diverse partijen uit coalitie (alle behalve de VVD) en oppositie samen diende woensdag daarbovenop een initiatiefwetsvoorstel in waarin wordt geregeld dat er meer ruimte komt in de bijstandswet voor fouten, vergissingen en kleine, onbedoelde overtredingen.

Zo verlegt langzaam maar onverbiddelijk de mammoettanker die zoveel mensen heeft overvaren zijn koers.