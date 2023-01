De milde bestraffing van drugscriminelen is aan herziening toe

Leden van het zwaarbewapende Team Bijzondere Bijstand van de douane tijdens een presentatie van hun werkzaamheden. Het team bestrijdt drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven. Beeld ANP

Marc Fierstra, voorzitter van de vakvereniging voor rechters en officieren van justitie (NVvR) vindt dat de maat vol is. Na aanhoudende kritiek op het schrappen van strafzaken, schreef hij aan de regering en de Tweede kamer een brief. Daarin staat dat ‘de komende jaren er nog ­vaker rechtszaken door personeels­gebrek zullen worden geschrapt’.

Politici reageren hierop door te stellen dat de rechtspraak zich dan maar efficiënter moet organiseren. Binnen de rechtspraak wordt driftig gezocht naar geschikte alternatieven. Een voorbeeld hiervan is de introductie van proces­afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de advocatuur.

Zo is door de Rotterdamse rechtbank in de zaak van een Albanese drugssmokkelaar, die is betrapt op het uithalen van 998,5 kilo cocaïne, een straf opgelegd van drie jaar en één jaar voorwaardelijk. De politie vond in zijn flat ook nog een pistool en 60.500 euro cash.

De verdachte gaat in overleg met zijn advocaat akkoord. Hij belooft niet in ­hoger beroep te gaan als de rechter de lage strafeis overneemt. Voor de rechtbank levert dat een enorme tijdsbesparing op. Het hacken van de onder criminelen populaire communicatiediensten is een goudmijn voor justitie, maar levert een enorme werklast op voor diezelfde justitie.

De smokkel van bijna 1.000 kilo coke, met een straatwaarde van 75 miljoen euro, wordt in dit geval bestraft met slechts drie jaar. Een koopje, zeker in vergelijking met de bestraffing van dit soort delicten in het buitenland. In Frankrijk kunnen de straffen op de grootschalige handel en doorvoer van softdrugs tien tot vijftien jaar bedragen, met boetes van een slordige 2 miljoen euro. In Duitsland kan voor drugshandel maximaal vijf jaar celstraf en een hoge boete worden geëist.

Als de Albanese gedetineerde zich in de Nederlandse gevangenis keurig gedraagt is hij, door de voorwaardelijke invrijheidsstelling, na twee jaar celstraf weer vrij.

Niet alleen de rechtspraak is toe aan ­innovatie, ook de milde bestraffing van drugscriminelen is aan herziening toe. Geen wonder dat Nederland het ­walhalla is voor buitenlandse crimi­nelen.

Hans Werdmölder, criminoloog en antropoloog, Amsterdam

Piece of cake

Enorm onder de indruk van wat de James Webb-ruimtetelescoop allemaal ziet. Dat er een energie – u mag het God, Moeder Natuur, toeval of wat u wilt noemen – dergelijke creaties kan maken is onvoorstelbaar. Als zoiets te creëren is, moet een perfecte wereld een piece of cake zijn, zou je denken.

Je kunt alleen maar hopen dat het langzaam die kant op gaat, maar voor­lopig zul je er zelf iets voor moeten doen. Sterkte, mensheid, uiteindelijk komt het wel goed.

Len Koetsier, Groningen

Complottheorieën

Een op de vijf gelooft in complottheorieën. Een belangrijke reden die de mens naar de complottheorieën leidt, is het groeiende ‘ego’. Vele jaren ­geleden las ik de volgende stelling, ­bedacht door een huisfilosoof: ieder mens slaat de werkelijkheid aan stukken en pikt daaruit de edelstenen van zijn eigen gelijk. Laat dat maar even tot u doordringen.

Rien Raadschelders, Amstelveen

Warme handschoen

Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans schrijft dat de hoeveelheid (warmte)energie die er jaarlijks bij komt in de oceanen ruwweg overeenkomt met honderd keer de wereldwijde elektriciteits­productie. Na een eerst geschokt te zijn, werd ik enthousiast; we hoeven dus maar een schijntje van die energie af te tappen om in de energie­behoefte van de wereldbevolking te ­voorzien.

Ik roep daarom nu knappe koppen op om uit te gaan zoeken hoe we die energie uit de oceanen kunnen trekken. We kunnen dat al met warmtepompen uit een rivier of kanaal, nu nog even op grotere schaal. Wie pakt deze lekker warme handschoen op?

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Plafond

‘Vliegen in Europa tientjes duurder’, een kop naar mijn hart. Vliegmaatschappijen gaan vanaf 2024 volgens nieuwe EU-regels betalen voor de CO2-uitstoot. Eindelijk. Vanwege de duurdere vliegtickets kiezen consumenten dan mogelijk vaker voor bus of trein. Als die dan ook nog investeren in snellere verbindingen, is er een win-winsituatie ter bescherming van onze planeet.

Voorstel: in navolging van het energieplafond ook een CO2-uitstootplafond voor consumenten. Te beginnen met een vliegplafond van 4.500 km voor iedereen. Kom je daarboven, dan moet je meer betalen of aantonen dat je derde vakantie dit jaar naar sneeuw of zon noodzakelijk is.

Maaike Gerritsen, Haarlem

Schiphol

De strip van Peter de Wit van 5 januari jl. gaf beeldend weer hoe de toekomst er in een brede straal rond Schiphol uit gaat zien. De krimp van Schiphol, die minister Mark Harbers vorig jaar aankondigde, klonk al zeer verdacht uit de mond van een VVD’er, maar onlangs kwam de aap uit de mouw: de krimp gaat maar tot 2027 duren en daarna mag Schiphol weer onbeperkt groeien.

Dit zou kunnen omdat vliegtuigen zogenaamd stiller worden. Dit is echter amper het geval, want de motoren worden slechts marginaal stiller. Door de toenemende drukte in het luchtruim vliegt dalend verkeer steeds lager aan, waardoor de eventuele geluidswinst verloren gaat of omslaat in verlies.

Een ander misvatting is dat er wordt uitgegaan van een gemiddeld geluid­niveau per etmaal. De omwonenden worden echter niet, zoals bijvoorbeeld langs een snelweg, met dat niveau geconfronteerd, maar met een geluidspiek van elk vliegtuig, die veel hoger ligt dan dat gemiddelde.

Wanneer gaat er nu een keuze gemaakt worden voor de gezondheid van de bevolking in plaats van het verdienmodel van KLM? Berekeningen hebben allang aangetoond dat de BV Nederland niet zal lijden onder de afslanking of verdwijning van KLM.

Michiel Koekkoek, Muiderberg

Postcodeloterij

Heel terecht noemt Peter de Waard de Postcodeloterij een wangedrocht. In 1977 is de postcode ingevoerd na een moeizaam democratisch besluitvormingsproces. Het belangrijkste argument van de tegenstanders was toen dat dit ten koste zou gaan van de privacy in Nederland.

Ruim tien jaar later kregen ze gelijk. De overheid verkwanselde in 1989 de postcode aan een loterij waarvan je zelfs kunt verliezen als je helemaal niet meedoet. Veel Nederlanders zijn zo zonder schuld in een traumatische situatie ­terechtgekomen.

De overheid zou de vergunning in moeten trekken om zo een einde te ­maken aan het oneigenlijk gebruik van de postcode, die indertijd met een heel ander oogmerk is ingesteld.

Frans Le Roux, Zuidwolde

Bier

‘Bier is nog steeds de drank voor de armen’, beweert Jop Nieuwenhuizen van bierwinst.nl in de krant van 12 januari. En dat bij een prijs van 3,50 euro voor 20 cl, oftewel 17,50 euro per liter.

Een halve eeuw geleden plukte ik als scholier tomaten voor 6 à 7 gulden per uur. Daar kon je destijds vijf biertjes voor kopen. Tegenwoordig verdien je als ­jonge vakantiekracht in de tuin per uur ongeveer genoeg voor één biertje.

Als bier nog steeds de drank voor de armen is, dan is dat toch zeker niet meer het geval in de horeca. Veel mensen doen tegenwoordig boodschappen voor maximaal 3,50 euro per dag. De meesten zullen het niet aan een biertje op een terrasje uitgeven.

Ton Groenendijk, Den Haag

Volkskeuken

De rubriek Volkskeuken is gezien de enorme gestegen prijzen in de supermarkt al een poosje geen keuken voor het volk meer. Gezien het aantal dure ­ingrediënten kun je er bijna voor uit eten gaan. Of kiezen voor Hello Fresh of maaltijdbezorging.

Ook in het Magazine valt het me op dat de recepten pas sexy zijn als er exotische dingetjes in voorkomen. Dus niet zo vriendelijk voor het klimaat, want ­komend van ver, niet zo aardig tegenover de plaatselijke boeren en groentekwekers en een te zware aanslag op de financiën van veel burgers.

We hoeven nog niet naar de gaarkeuken, maar recepten op basis van betaalbaarheid en seizoensproducten zouden beter passen in dit tijdsgewricht.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Crypto

Vertegenwoordigers van Fossil Free Football houden een verstandig pleidooi voor het weren van cryptoreclames in het voetbal. De handel in cryptomunten is slecht voor het klimaat en veel te risicovol voor met name jonge beleggers, schrijven ze. Cryptobedrijven passen dan ook niet bij voetbal.

De wens is hier de vader van de gedachte. Als iets bij jonge voetbalfans past, dan is het wel de belofte van rijkdom zonder werken. Veel jongeren (jongens?) hebben rijk worden als hoogste streven. Goed je best doen op het vmbo is daarvoor in hun ogen niet de kansrijkste weg. Vier andere opties zijn daarom populair: gokken, profvoetballer worden, in de cryptomunten stappen of in de misdaad.

Alette van Doggenaar, Utrecht

Crypto (2)

Opnieuw las ik tot mijn teleurstelling het zoveelste negatieve artikel over crypto in de krant (‘KNVB en Nederlandse voetbalclubs moeten stoppen met sponsoring door cryptobedrijven’).

Crypto werd een maand geleden alweer dood verklaard, maar neem een kijkje op de koers en je ziet dat crypto na elke crash weer sterker terugkomt. En met goede reden, want deze technologie is niet enkel speculatie. Zo helpt bitcoin mensen in ontwikkelingslanden die geen toegang hebben tot een bank, en heeft ethereum (99 procent klimaat­neutraal sinds september 2022) met zijn ‘smart-contracts’ de capaciteit om hele financiële systemen te vervangen.

Ja, echt waar! Dat betekent geen corrupte bankiers of overheden. Enkel nog gedemocratiseerde programeertaal die voor iedere persoon op de wereld beschikbaar is. Geen wonder dat jongeren zich hierin interesseren.

Kortom, crypto gaat niet verdwijnen. In plaats van crypto enkel in een negatief daglicht proberen te stellen, is het misschien nuttiger jongeren voor te lichten over de gevaren, maar ook over de mogelijkheden die deze technologie te bieden heeft.

Joost Engelsman, Deventer