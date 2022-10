De middelen van een kakker heb ik niet, helaas. Blijkbaar wel het hoofd dat erbij hoort

We zaten te eten met een bevriend stel in een restaurant dat zij ‘De Vreetschuur’ noemen, toen het gesprek een wending nam die ik niet had zien aankomen. ‘Maar jij hebt ook echt een kakkop’, zei de vriendin tegen me. Beduusd stak ik een frietje in mijn mond. ‘Oké’, stamelde ik. Ze keek me aan, vriendelijk maar stellig, zoals een lerares op de basisschool een leerling kan aankijken als ze iets probeert duidelijk te maken. ‘Dat wéét je toch?’, vroeg ze.

Nou ja, misschien wel een beetje. Vroeger zeker. Vijftien jaar geleden, toen mijn wangen nog gladgeschoren waren en bol stonden van het babyvet, zei iemand iets soortgelijks. Ik was net in Sevilla komen wonen en had haar dat tot halverwege mijn nek viel. ‘Je ziet er echt uit als een corpsbal’, zei een meisje dat ik net had leren kennen. Ze was Zwitsers, maar had een tijdje in Nederland gestudeerd, dus wist waarschijnlijk wel waar ze het over had. Die volgende dag pakte ik een tondeuse en millimeterde mijn haar, dat ik daarna jarenlang zo kort heb gehouden. Met die bijna kale kop werd ik door sommige mensen weleens versleten voor iemand die in zijn vrije tijd bushokjes sloopt of voor de geheime dienst van een Oostblokland mensen om het leven brengt.

Alles liever dan voor kakker aangezien te worden. Dat zou overigens helemaal niet zo erg zijn, als het daadwerkelijk zou kloppen. Als ik inderdaad was geboren met een gouden lepel in de mond; als alles me was komen aanwaaien en ik altijd kon teren op het geld en het netwerk van mijn vader en moeder. Als ik ook echt het leven van een kakker zou leiden en de middelen van een kakker zou hebben. Maar die heb ik niet, helaas. Blijkbaar wel het hoofd dat erbij hoort – en de geparfumeerde achternaam.

Ongeveer een week na het etentje bracht ik een zak met kleding naar een kringloopwinkel. De eigenaar, een vrouw van mijn leeftijd, stelde zich voor en ik deed hetzelfde. Ze liet haar ogen over mij gaan en daarna over de grote vuilniszak die ik bij me had. ‘Julien’, herhaalde ze mijn naam, ‘bepakt en bezakt.’ Ze liet een pauze vallen en keek me indringend aan. ‘En ook... bekakt?’, vroeg ze. O nee hè, dacht ik, hier gaan we weer. Maar het was echt een grapje, zo verzekerde ze toen ik weifelend vroeg of ze serieus vond dat ik eruitzag als een kakker. Ik leverde de spullen in en kort daarna namen we afscheid. ‘Dag’, zei ik. ‘Dag Julien’, zei zij, ‘de niet-kakker.’ In de toekomst klonk het zoemende geluid van iets dat misschien wel een tondeuse was.