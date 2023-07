De middelbare school is begonnen met een ‘spannend traject’: een smartphoneverbod

Toen ik in de vroege jaren tachtig naar de middelbare school ging, rookten leraren nog in de klas en draaiden leerlingen aan het eind van de les shaggies. Luttele jaren later hingen overal bordjes met doorgestreepte sigaretten en mocht er alleen nog worden gerookt in de aula. Voor zover ik me herinner gebeurde dat gewoon: er waren geen eindeloze toelichtingen, uitlegbrieven, afkickschema‘s en wat al niet meer.

De directie van de middelbare school van mijn dochter is maanden bezig geweest ouders per mail op de hoogte te houden van een ‘spannend traject’ naar een mogelijk smartphoneverbod. In de week dat het onderwijsministerie met zijn ‘dringende advies’ kwam, was er een mail dat de kogel door de kerk was. ‘We willen jullie graag op de hoogte blijven houden wat betreft gedachten en beweegredenen die hebben geleid tot dit besluit. Dit doen we onder andere door handige tips en literatuur over het onderwerp te delen. In de bijlage vinden jullie een interactieve website met filmpjes en vragen (…).’

Ik klikte op de link naar die interactieve website (npokennis.nl). De vraag ‘Waarom kan je niet van je telefoon afblijven?’ wordt daar helder beantwoord: ‘Het grijpen naar de telefoon is voor veel mensen een automatisme geworden’, ‘de smartphone werkt als een soort dopaminepompje’, ‘appontwikkelaars bedienen zich van trucs om gebruikers aan apps gekluisterd te houden’. Voor de drug uit mijn middelbare schooltijd had de boodschap geluid: het grijpen naar een sigaret is voor veel mensen een automatisme geworden, de sigaret is een soort nicotinepompje, tabaksfabrikanten bedienen zich van stoffen die hun koopwaar extra verslavend maken.

De uitlegmail besloot met een fraai afkickschema-in-dertien-stappen van de hand van columnist Japke-d. Bouma, met aan het slot de opmerking dat het óók geschikt is voor verslaafde volwassenen. Op een of andere manier dacht ik dat de schooldirectie meer tegen het afkicken opziet dan mijn dochters klas. Voor rokende schooldirecties van vroeger was er geen hulp.